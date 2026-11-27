Warum ist die freenet Aktie heute TecDAX Verlierer? Es gibt keine Unternehmensnachricht. Das Minus von 0,08% ist minimal, freenet steht im Vergleich zu den gefragten Technologiewerten am unteren Ende der Liste.

Wie hoch ist die Dividende der freenet Aktie? freenet garantiert für 2026 bis 2028 mindestens 2,00 Euro je Aktie.

Wie hoch sind die Kursziele? Berenberg nennt 31,80 Euro, Deutsche Bank 29,00 Euro, UBS 24,50 Euro.