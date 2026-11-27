Die freenet Aktie gibt am Freitagmittag um 0,08% auf 25,08 Euro nach und ist damit fünftgrößter TecDAX Verlierer. Das Minus ist kaum der Rede wert, die Aktie des Mobilfunk- und TV-Anbieters aus Büdelsdorf bleibt oberhalb der runden Marke von 25 Euro.
freenet Aktie: TecDAX Verlierer am Mittag - 25 Euro halten, der Dividendenwert verschnauft
Die freenet Aktie ist am Freitagmittag fünftgrößter TecDAX Verlierer, aber nur minimal im Minus. Nach der Erholung im November hält sich der Dividendenwert bei 25 Euro. Zahlen, Telefónica-Deal und Analystenstimmen im Überblick.
Warum fällt die freenet Aktie heute?
Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Zum Handelsstart lag das Minus noch bei 0,40% auf 25,00 Euro, bis zum Mittag hat sich der Abstand zum Vortag fast geschlossen. Nach Einschätzung der Redaktion passt die Bewegung zum Marktbild am Freitag: Anleger suchen wieder Risiko und kaufen Technologiewerte, der Stoxx Europe 600 Technology legte am Vormittag um rund 2,5% zu. Planbare Dividendenwerte wie freenet sind in diesem Umfeld weniger gefragt. Dazu kommt, dass die Aktie nach einem starken November nicht mehr günstig ist: Bis zum 13. November hatte sie auf Monatssicht 9,9% auf 24,50 Euro gewonnen.
Bemerkenswert ist, dass der Kurs damit über dem Ziel liegt, das UBS-Analyst Polo Tang am 11. November bestätigt hat: 24,50 Euro bei der Einstufung Neutral. Tang nannte die Quartalszahlen durchwachsen und die Aktie preiswert, die langfristigen Aussichten aber fragwürdig.
Neunmonatszahlen: Umsatz wächst, Gewinn schrumpft
freenet steigerte den Umsatz in den ersten neun Monaten 2026 um 25,2% auf 2,2896 Mrd. Euro, vor allem durch die Integration von mobilezone Deutschland. Das bereinigte EBITDA ging um 5,7% auf 372,5 Mio. Euro zurück, der bereinigte Free Cashflow stieg um 2,7% auf 233,3 Mio. Euro. Im Mobilfunk sank das bereinigte EBITDA um 10,6% auf 286,3 Mio. Euro, belastet durch die Vereinbarung mit Telefónica: Rund 32 Mio. Euro waren es in den neun Monaten, rund 50 Mio. Euro sind es im Gesamtjahr, bereits in der Prognose berücksichtigt.
|Kennzahl
|9 Monate 2026
|Veränderung
|Umsatz
|2,2896 Mrd. Euro
|+25,2%
|Bereinigtes EBITDA
|372,5 Mio. Euro
|-5,7%
|Bereinigter Free Cashflow
|233,3 Mio. Euro
|+2,7%
|Postpaid-Kunden
|8,345 Mio.
|+104.000 seit Ende 2025
|waipu.tv-Abonnenten
|1,871 Mio.
|+116.000
Bereinigte Kennzahlen laut Unternehmen. Prognose 2026: bereinigtes EBITDA 500-530 Mio. Euro, bereinigter Free Cashflow 270-300 Mio. Euro.
Quelle: freenet AG, aktiencheck.de
Ein Lichtblick ist das Streaming-Geschäft: waipu.tv steigerte das bereinigte EBITDA um 20,3% auf 29,5 Mio. Euro, im Oktober übernahm freenet die restlichen rund 25% an waipu.tv für einen anfänglichen Kaufpreis von etwa 76 Mio. Euro. Am 10. November unterzeichneten freenet und Telefónica Deutschland außerdem ein Eckpunktepapier für eine Fortsetzung der Partnerschaft um weitere zehn Jahre.
Dividende und Analysten: Die Meinungen gehen auseinander
Für 2026 bis 2028 garantiert freenet eine Mindestdividende von 2,00 Euro je Aktie, bei 80% des bereinigten Free Cashflow über diesem Betrag soll der höhere Wert ausgeschüttet werden. Bei 25,08 Euro entspricht die Mindestdividende einer Rendite von rund 8%. Zusätzlich wurde ein Aktienrückkauf über 75 Mio. Euro angekündigt.
|Analysehaus
|Datum
|Einstufung
|Kursziel
|Berenberg
|12.11.2026
|Buy
|31,80 Euro
|Deutsche Bank
|November 2026
|Buy
|29,00 Euro
|UBS
|11.11.2026
|Neutral
|24,50 Euro
Kursziele und Einstufungen stammen von den genannten Häusern und sind keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Quelle: aktiencheck.de
Häufige Fragen zur freenet Aktie
Warum ist die freenet Aktie heute TecDAX Verlierer? Es gibt keine Unternehmensnachricht. Das Minus von 0,08% ist minimal, freenet steht im Vergleich zu den gefragten Technologiewerten am unteren Ende der Liste.
Wie hoch ist die Dividende der freenet Aktie? freenet garantiert für 2026 bis 2028 mindestens 2,00 Euro je Aktie.
Wie hoch sind die Kursziele? Berenberg nennt 31,80 Euro, Deutsche Bank 29,00 Euro, UBS 24,50 Euro.
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