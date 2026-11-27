freenet Aktie: Genau 25 Euro – der Dividendenwert ist MDAX Verlierer, weil Anleger Risiko suchen

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 09:38 2 Min.

Die freenet Aktie fällt am Freitagmorgen um 0,40 Prozent auf 25,00 Euro und gehört zu den MDAX Verlierern. Am Markt sind Technologie- und Rohstoffwerte gefragt, defensive Titel bleiben zurück. Der Telekomanbieter kauft eigene Aktien zurück.

Bild: freenet AG

Die freenet Aktie gibt leicht nach. Am Freitagmorgen notiert das Papier des Büdelsdorfer Telekommunikationsanbieters bei 25,00 Euro, ein Minus von 0,10 Euro oder 0,40 Prozent. Damit gehört freenet zu den MDAX Verlierern. Kurs der freenet Aktie am Morgen 25,00 EUR Tagesverlust als MDAX Verlierer -0,40 % erwartete Dividende je Aktie für 2026 1,99 EUR Spanne der jüngsten Kursziele 24,50 bis 31,80 EUR Quelle : Kursliste 27.11.2026, 09:02 Uhr; t-online; Deutsche Bank; Berenberg; UBS Der Auslöser Warum die freenet Aktie als MDAX Verlierer fällt Eine eigene Meldung gibt es nicht. Laut dpa-AFX prägt am Freitag eine Erholung der Risikobereitschaft die Märkte, gefragt sind vor allem Technologie- und Rohstoffwerte. Defensive Dividendentitel wie freenet geraten in solchen Phasen oft ins Hintertreffen, weil Anleger in zyklischere Werte umschichten. Die Fundamentaldaten Ziele bestätigt, Rückkauf angekündigt Operativ steht freenet solide da. Mitte November meldete der Konzern ein kräftiges Umsatzplus und bestätigte die Jahresziele, zuvor hatte er einen Aktienrückkauf angekündigt. Für 2026 wird eine Dividende von 1,99 Euro je Aktie erwartet. Die Deutsche Bank nennt ein Kursziel von 29 Euro, Berenberg 31,80 Euro, UBS 24,50 Euro. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Was für die freenet Aktie sprechen könnte Jahresziele bestätigt

Aktienrückkauf

Hohe erwartete Dividende Was Anleger bedenken sollten Umschichtung in zyklische Werte

Wettbewerb im Mobilfunk

UBS nur bei Neutral Einordnung der Redaktion: Die freenet Aktie ist MDAX Verlierer, weil Anleger an diesem Morgen Risiko suchen. Ein eigener Grund für den kleinen Abschlag ist nicht erkennbar. FAQ Häufige Fragen zur freenet Aktie Warum fällt die freenet Aktie heute?

Anleger schichten in Technologie- und Rohstoffwerte um, defensive Titel bleiben zurück. Welche Dividende wird für freenet erwartet?

Für 2026 rund 1,99 Euro je Aktie. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der freenet Aktie?

ISIN DE000A0Z2ZZ5, WKN A0Z2ZZ. Handelssymbol an deutschen Börsen: FNTN. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. Fazit zur freenet Aktie Die freenet Aktie ist am Morgen MDAX Verlierer. Der Dividendenwert bleibt hinter den gefragten Zyklikern zurück.

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