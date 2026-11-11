freenet Aktie: AQR zieht sich zurück - bringt der Telefónica-Pakt die Shortseller in Bedrängnis?

Die freenet-Aktie steht vor einer spannenden Bewährungsprobe! Während der Mobilfunkanbieter mit Telefónica Deutschland die Weichen für eine weitere zehnjährige Zusammenarbeit stellt, bleiben mehrere internationale Hedgefonds auf fallende Aktienkurse positioniert. Besonders interessant: AQR Capital Management, LLC hat seine Netto-Leerverkaufsposition am 10. November 2026 von 0,50 Prozent auf 0,49 Prozent reduziert. Gleichzeitig halten JPMorgan Asset Management (UK) Ltd und Capital Fund Management SA deutlich größere Short-Positionen. An der Börse zeigt sich zunächst Zurückhaltung: Die freenet-Aktie verliert 0,253 Prozent auf 23,70 Euro. Doch könnte die neue strategische Vereinbarung mit Telefónica die Skeptiker überraschen und den Aktienkurs mittelfristig beflügeln?