Fortinet Aktie: Klar überverkauft - Chartanalyse

Mit einem RSI von 28 sei die Aktie klar überverkauft, die beiden kleinen Erholungstage würden auf eine erste Stabilisierung nach dem Ausverkauf hindeuten. Eine Gegenbewegung könnte zunächst bis an den fallenden 10er-EMA bei 133,85 USD reichen, darüber warte der 200er-EMA bei 138,54 USD an der Unterkante des offenen Gaps. Rutsche das Papier dagegen unter das Tief bei 118,62 USD, sei Raum für weitere Abgaben, bis 112,70 USD und weiter bis 104,50 USD. Das durchschnittliche Analystenziel liege bei 145,03 USD. (Analyse vom 11.11.2026)