Rückblick: Die Aktie von Fortinet (ISIN: US34959E1091, WKN: A0YEFE, Ticker-Symbol: FO8, NASDAQ-Ticker: FTNT) erreichte Mitte Oktober bei 197,13 USD ein Rekordhoch. Nach den Quartalszahlen brach das Papier am 29. Oktober mit einer großen Kurslücke um 20,09% ein und fiel dabei unter den 50er- und den 200er-EMA sowie deutlich unter die Ichimoku-Wolke, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.
Fortinet Aktie: Klar überverkauft - Chartanalyse
Charttechnik im Fokus
Oberhalb sei ein offenes Gap zwischen 139,44 und 173,02 USD zurückgeblieben. In den folgenden Tagen habe sich der Abwärtstrend fortgesetzt, am Freitag der Titel bei 118,62 USD ein neues Tief markiert. Am Dienstag habe die Aktie den zweiten Tag in Folge zugelegt und mit einem Plus von 0,90% bei 123,57 USD geschlossen.
Ausblick
Mit einem RSI von 28 sei die Aktie klar überverkauft, die beiden kleinen Erholungstage würden auf eine erste Stabilisierung nach dem Ausverkauf hindeuten. Eine Gegenbewegung könnte zunächst bis an den fallenden 10er-EMA bei 133,85 USD reichen, darüber warte der 200er-EMA bei 138,54 USD an der Unterkante des offenen Gaps. Rutsche das Papier dagegen unter das Tief bei 118,62 USD, sei Raum für weitere Abgaben, bis 112,70 USD und weiter bis 104,50 USD. Das durchschnittliche Analystenziel liege bei 145,03 USD. (Analyse vom 11.11.2026)
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