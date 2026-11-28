Wer nur auf das Jahr schaut, sieht einen der großen Gewinner der Branche. Wer auf den Monat schaut, sieht einen Absturz. Beides stimmt. Die Fortinet Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, bei 139,48 US-Dollar, ein Plus von 3,35 Prozent. Auf Wochensicht steht ein Gewinn von 11,98 Prozent, auf Monatssicht ein Minus von knapp 25 Prozent – und seit Jahresbeginn ein Plus von rund 76 Prozent.
Fortinet Aktie: Erst minus 25 Prozent an einem Tag, jetzt plus 12 in einer Woche – und im Jahr immer noch 76 Prozent vorn
Der Firewall-Spezialist erlebte nach den Quartalszahlen einen historischen Kurssturz. Die Fortinet Aktie erholt sich, Analysten bleiben gespalten. Worum es beim Streit ums Wachstum geht.
Fortinet, Inc. · ISIN: US34959E1091 · WKN: A0YEFE · Handelssymbol: FO8 · US-Handelssymbol: FTNT
Deutsche Bank AG · ISIN: DE0005140008 · WKN: 514000 · Handelssymbol: DBK · US-Handelssymbol: DB
Der Absturz
37 Prozent Wachstum – und das war zu wenig
Nach den Zahlen zum dritten Quartal verlor die Aktie an einem einzigen Tag mehr als 25 Prozent. Der Grund wirkt auf den ersten Blick absurd: Das Wachstum der Produkterlöse verlangsamte sich auf 37 Prozent. Dazu enttäuschte das Servicegeschäft – obwohl das Unternehmen seine Umsatzprognose sogar anhob. An der Börse zählt die Richtung: Wer zuvor noch schneller gewachsen war, wird für jedes Abbremsen bestraft.
Seitdem arbeitet sich der Kurs zurück. In dieser Woche stieg die Aktie an jedem Handelstag, von 124,56 US-Dollar am Freitag der Vorwoche auf 139,48 US-Dollar, mit zunehmendem Tempo zum Wochenende.
Fortinet baut seine Chips selbst und verkauft Sicherheit dadurch billiger als die Konkurrenz. Das ist ein echter Vorteil. Die Frage ist nur, wie viele Kunden gerade ihre Hardware erneuern – und wann dieser Zyklus endet.
Die Analysten
Von 130 bis 186 Dollar
Die Urteile fallen weit auseinander. Analyst Brad Zelnick von der Deutschen Bank senkte sein Kursziel von 160 auf 130 US-Dollar und blieb bei „Hold“. Das Analysehaus BTIG reduzierte von 203 auf 186 US-Dollar, rät aber weiter zum Kauf und nennt die Quartalszahlen stark. Argus hob das Ziel am 25. November 2026 auf 147 US-Dollar an. Der Durchschnitt liegt nach Marktdaten bei rund 145 US-Dollar. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Befürworter verweisen auf die eigenen Spezialchips, die Fortinet ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis ermöglichen, und auf Kunden, die viele Einzellösungen durch eine Plattform ersetzen wollen. Skeptiker halten die Bewertung mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 45 für anspruchsvoll, solange unklar ist, ob das Produktwachstum weiter nachlässt.
Häufige Fragen zur Fortinet Aktie
Wo steht die Fortinet Aktie?
Am 27. November 2026 schloss sie bei 139,48 US-Dollar (plus 3,35 Prozent).
Warum ist sie nach den Zahlen eingebrochen?
Weil sich das Wachstum der Produkterlöse auf 37 Prozent verlangsamte und das Servicegeschäft enttäuschte.
Wie steht sie im Jahresvergleich?
Seit Jahresbeginn liegt sie trotz des Rückschlags rund 76 Prozent im Plus.
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