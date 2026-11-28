Die Urteile fallen weit auseinander. Analyst Brad Zelnick von der Deutschen Bank senkte sein Kursziel von 160 auf 130 US-Dollar und blieb bei „Hold“. Das Analysehaus BTIG reduzierte von 203 auf 186 US-Dollar, rät aber weiter zum Kauf und nennt die Quartalszahlen stark. Argus hob das Ziel am 25. November 2026 auf 147 US-Dollar an. Der Durchschnitt liegt nach Marktdaten bei rund 145 US-Dollar. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.