Die Fortinet Aktie gehört zu den Gewinnern eines außergewöhnlichen Tages für die Cybersecurity-Branche. Um rund 6 Prozent stieg das Papier auf etwa 132 Dollar, und auch am späten Abend hielt sich das Plus laut einer Indikation von Société Générale bei knapp 6 Prozent. Für die Aktionäre ist das eine willkommene Atempause. Denn kaum ein Wert aus dem Nasdaq 100 hatte in den vergangenen Wochen so heftig gelitten wie Fortinet.
Fortinet Aktie: Comeback nach dem 25-Prozent-Absturz? Der Cyber-Rausch holt den Verlierer zurück
Ende Oktober stürzte die Fortinet Aktie trotz guter Zahlen um ein Viertel ab. Jetzt meldet sie sich mit einem Plus von fast 6 Prozent zurück – mitten in einer Rally der gesamten Cybersecurity-Branche. Die große Analyse: warum der Markt Fortinet abstrafte, was für eine Erholung spricht und welche Fragen offen bleiben.
Der Absturz
Gute Zahlen, harte Strafe
Dabei hatte Fortinet am 28. Oktober eigentlich solide Zahlen vorgelegt. Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 20 Prozent auf 2,08 Milliarden Dollar, die Produktumsätze sogar um 37 Prozent. Die Billings, also die in Rechnung gestellten Aufträge, wuchsen um 29 Prozent auf 2,34 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 91 Cent über den erwarteten 86 Cent, die bereinigte operative Marge erreichte mit 38,2 Prozent einen Rekord für ein drittes Quartal. Trotzdem brach die Fortinet Aktie nachbörslich um mehr als 25 Prozent auf 128,50 Dollar ein, nachdem sie im regulären Handel schon fast 6 Prozent verloren hatte.
Der Grund liegt im Detail. Die Serviceumsätze, also wiederkehrende Einnahmen aus Wartung und Abonnements, wuchsen nur um 13 Prozent, und Fortinet senkte die Spanne für diese Umsätze im Gesamtjahr. Gerade dieses Geschäft gilt als besonders wertvoll, weil es planbare Einnahmen liefert. Analysten von Zacks verweisen zudem auf nachlassendes Produktwachstum und kurzfristigen Druck auf die Marge. Der bekannte Fernsehmoderator Jim Cramer bezeichnete Fortinet sogar als Anbieter, der Marktanteile an Palo Alto und CrowdStrike abgibt.
Die Erholung
Was jetzt für Fortinet spricht
Am Mittwoch drehte der Wind. US-Heimatschutzminister Markwayne Mullin warnte im Repräsentantenhaus vor ernsthaften Cyberbedrohungen für kritische Infrastruktur, zudem häuften sich zuletzt Ausfälle großer Digitaldienste. Beides stärkt die Nachfrage nach Firewalls und Netzwerksicherheit – dem Kerngeschäft von Fortinet. Hinzu kommen hausgemachte Argumente: Fortinet hat die Prognose für Umsatz und Billings in diesem Jahr bereits zum dritten Mal angehoben und das Aktienrückkaufprogramm um 1,2 Milliarden Dollar aufgestockt. Bei den aktuellen Kursen kann der Konzern damit deutlich mehr eigene Aktien zurückkaufen als vor dem Absturz.
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Die Rechnung
Wie weit der Weg zurück ist
Trotz des heutigen Sprungs ist die Fortinet Aktie noch weit von ihrem Niveau vor den Zahlen entfernt. Am 28. Oktober hatte sie bei 174,29 Dollar geschlossen – das liegt rund 24 Prozent über dem aktuellen Kurs. Für eine nachhaltige Erholung muss Fortinet zeigen, dass das Servicegeschäft wieder an Fahrt gewinnt. Finanziell steht der Konzern solide da: Im dritten Quartal erwirtschaftete er einen freien Cashflow von 865 Millionen Dollar.
Häufige Fragen zur Fortinet Aktie
Warum steigt die Fortinet Aktie heute?
Die gesamte Cybersecurity-Branche legt zu, nachdem der US-Heimatschutzminister vor Cyberbedrohungen für kritische Infrastruktur gewarnt hat. Dazu kamen Ausfälle großer Digitaldienste.
Warum ist die Fortinet Aktie Ende Oktober abgestürzt?
Obwohl Umsatz und Gewinn die Erwartungen übertrafen, enttäuschte das Wachstum im Servicegeschäft. Fortinet senkte zudem die Spanne für diese Umsätze.
Wie hoch waren die Billings von Fortinet?
Im dritten Quartal 2,34 Milliarden Dollar, ein Plus von 29 Prozent.
Wie weit ist die Fortinet Aktie vom Niveau vor den Zahlen entfernt?
Am 28. Oktober schloss sie bei 174,29 Dollar, rund 24 Prozent über dem aktuellen Kurs.
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