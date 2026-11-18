Warum steigt die Fortinet Aktie heute?

Die gesamte Cybersecurity-Branche legt zu, nachdem der US-Heimatschutzminister vor Cyberbedrohungen für kritische Infrastruktur gewarnt hat. Dazu kamen Ausfälle großer Digitaldienste.

Warum ist die Fortinet Aktie Ende Oktober abgestürzt?

Obwohl Umsatz und Gewinn die Erwartungen übertrafen, enttäuschte das Wachstum im Servicegeschäft. Fortinet senkte zudem die Spanne für diese Umsätze.

Wie hoch waren die Billings von Fortinet?

Im dritten Quartal 2,34 Milliarden Dollar, ein Plus von 29 Prozent.

Wie weit ist die Fortinet Aktie vom Niveau vor den Zahlen entfernt?

Am 28. Oktober schloss sie bei 174,29 Dollar, rund 24 Prozent über dem aktuellen Kurs.