Die Fortinet Aktie (US-Handelssymbol: FTNT) zählt mit plus 11,98 Prozent zu den größten Nasdaq100 Gewinnern der Woche. Am Freitag legte sie um 3,35 Prozent zu. Auf Monatssicht steht ein Minus von 24,61 Prozent.
Fortinet Aktie: Nasdaq100 Gewinner der Woche – Cybersicherheitswert erholt sich
Die Fortinet Aktie steigt in der Woche bis Freitag, 27. November, um 11,98 Prozent. Auf Monatssicht bleibt ein Minus von 24,61 Prozent. Was hinter der Wochenerholung steckt.
Kursgrund
Warum die Fortinet Aktie in der Woche steigt
Ein konkreter Auslöser ist nicht bekannt. Die Fortinet Aktie erholt sich gemeinsam mit anderen Cybersicherheitswerten von einem Rückschlag im November. Als Nasdaq100 Gewinner der Woche hat sie einen Teil des Monatsverlusts aufgeholt.
Häufige Fragen zur Fortinet Aktie
Warum ist die Fortinet Aktie Nasdaq100 Gewinner der Woche?
Ein eigener Auslöser ist nicht bekannt; Sicherheitswerte erholen sich.
Wie hat sich die Fortinet Aktie in der Woche entwickelt?
Plus 11,98 Prozent bis Freitagabend.
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