Fortinet-Aktie S&P 500 Gewinner der Woche: Cybersecurity-Wert erholt sich – warum die Aktie um 12 Prozent steigt

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 08:56 1 Min.

Die Fortinet-Aktie ist S&P 500 Gewinner der Woche: Mit einem Plus von 11,98 Prozent erholt sich der Cybersecurity-Anbieter, bleibt aber auf Monatssicht fast 25 Prozent im Minus. Die Analyse nennt Gründe und Risiken.

Die Fortinet-Aktie (ISIN: US34959E1091, WKN: A0YEFE, Handelssymbol: FTNT) ist S&P 500 Gewinner der Woche: Sie steigt um 11,98 Prozent, am Freitag um 3,35 Prozent. Auf Monatssicht steht ein Minus von 24,61 Prozent. FTNT FTNT — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr FTNT — — — Fortinet-Wochenplus +11,98 % Fortinet am Freitag +3,35 % Fortinet auf Monatssicht -24,61 % Fortinet auf Jahressicht +73,16 % Quelle : Wochenwerte laut Screenshot, 27. November 2026 Die Gründe für den Kursgewinn Erholung nach dem Absturz Fortinet steigt in einer Woche, in der der Technologiesektor um 7,6 Prozent zulegte. Nach dem Kursrückgang im November nutzten Anleger die Technologie-Erholung der Rekordwoche. Eine eigene Meldung haben wir nicht gefunden. 01 Tech-Rebound Technologiesektor gefragt. 02 Tiefer Fall davor Monatsminus von fast 25 Prozent. 03 Kein Auslöser Keine Unternehmensmeldung bekannt. Einordnung Erholung bleibt fragil Auf Jahressicht liegt die Aktie mit gut 73 Prozent weiter im Plus. Was für die Fortinet-Aktie spricht Marktumfeld: Technologiewerte gefragt.

Jahresbilanz: Plus von gut 73 Prozent. Was die Fortinet-Aktie belasten kann Hohe Schwankung: Starke Ausschläge.

Fehlender Auslöser: Das Plus ist stimmungsgetrieben. Steckbrief der Fortinet-Aktie Unternehmen: Fortinet, Inc.

ISIN: US34959E1091 · WKN: A0YEFE

Handelssymbol: FTNT (Nasdaq)

Branche: Cybersecurity, Netzwerke Häufige Fragen zur Fortinet-Aktie Warum ist die Fortinet-Aktie S&P 500 Gewinner der Woche?

Sie stieg um 11,98 Prozent im Zuge der Technologie-Erholung; ein eigener Auslöser wurde nicht gefunden. Wie lauten ISIN und WKN?

ISIN US34959E1091, WKN A0YEFE, Handelssymbol FTNT. Fazit: Der S&P 500 Gewinner der Woche Fortinet Die Fortinet-Aktie erholt sich kräftig, bleibt auf Monatssicht aber im Minus.

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