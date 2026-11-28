Die Fortinet-Aktie (ISIN: US34959E1091, WKN: A0YEFE, Handelssymbol: FTNT) ist S&P 500 Gewinner der Woche: Sie steigt um 11,98 Prozent, am Freitag um 3,35 Prozent. Auf Monatssicht steht ein Minus von 24,61 Prozent.
Fortinet-Aktie S&P 500 Gewinner der Woche: Cybersecurity-Wert erholt sich – warum die Aktie um 12 Prozent steigt
Die Fortinet-Aktie ist S&P 500 Gewinner der Woche: Mit einem Plus von 11,98 Prozent erholt sich der Cybersecurity-Anbieter, bleibt aber auf Monatssicht fast 25 Prozent im Minus. Die Analyse nennt Gründe und Risiken.
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Die Gründe für den Kursgewinn
Erholung nach dem Absturz
Fortinet steigt in einer Woche, in der der Technologiesektor um 7,6 Prozent zulegte.
Nach dem Kursrückgang im November nutzten Anleger die Technologie-Erholung der Rekordwoche. Eine eigene Meldung haben wir nicht gefunden.
Tech-Rebound
Technologiesektor gefragt.
Tiefer Fall davor
Monatsminus von fast 25 Prozent.
Kein Auslöser
Keine Unternehmensmeldung bekannt.
Einordnung
Erholung bleibt fragil
Auf Jahressicht liegt die Aktie mit gut 73 Prozent weiter im Plus.
Häufige Fragen zur Fortinet-Aktie
Warum ist die Fortinet-Aktie S&P 500 Gewinner der Woche?
Sie stieg um 11,98 Prozent im Zuge der Technologie-Erholung; ein eigener Auslöser wurde nicht gefunden.
Wie lauten ISIN und WKN?
ISIN US34959E1091, WKN A0YEFE, Handelssymbol FTNT.
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