Die flatexDEGIRO Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 24,16 Euro geschlossen, ein Plus von 2,63 Prozent. Auf Wochensicht gewann die flatexDEGIRO Aktie 8,73 Prozent. Seit Jahresbeginn steht dennoch ein Minus von 25,71 Prozent.
flatexDEGIRO Aktie: 113 Milliarden Euro Kundenvermögen, 100 Millionen für Rückkäufe – und ein Aktionär, der Druck macht
Die flatexDEGIRO Aktie gewinnt in der Woche 8,73 Prozent und schließt bei 24,16 Euro. Der Onlinebroker kauft eigene Aktien zurück, ein aktivistischer Aktionär drängt auf mehr. Auf Jahressicht bleibt ein deutliches Minus.
flatexDEGIRO SE · ISIN: DE000FTG1111 · WKN: FTG111 · Handelssymbol: FTK (Xetra) · US-Handelssymbol (außerbörslich): FNNTF
Die Woche
Rückkauf und Aktivist geben der Aktie Auftrieb
Zum Wochenstart begann flatexDEGIRO mit dem Rückkauf eigener Aktien. Das Programm umfasst bis zu 100 Millionen Euro und ist doppelt so groß wie das vorherige. Am Dienstag kam neue Fantasie dazu: Nach Angaben von dpa-AFX drängt der aktivistische Aktionär PrimeStone den Onlinebroker, sich für eine mögliche Übernahme aufzustellen. Dazu kam die Erholung der Börsen, die erfahrungsgemäß die Handelsaktivität der Privatanleger belebt.
Die Zahlen
Mehr Gewinn, aber knapp unter den Erwartungen
Im dritten Quartal steigerte flatexDEGIRO den Umsatz um 13,8 Prozent auf 150,3 Millionen Euro und das Konzernergebnis um 29,2 Prozent auf 50,3 Millionen Euro. Treiber waren die Zinserträge, die um 33 Prozent auf 55,9 Millionen Euro zulegten, die Provisionserträge stiegen um 6 Prozent. Die Zahl der Kundenkonten wuchs um 9,5 Prozent auf 3,7 Millionen, das verwahrte Kundenvermögen erreichte mit 113 Milliarden Euro einen Rekord. Umsatz und Gewinn lagen allerdings leicht unter den Schätzungen der Analysten.
Für 2026 bestätigte flatexDEGIRO einen Umsatz von rund 650 Millionen Euro und ein Konzernergebnis von 200 bis 230 Millionen Euro. Seit dem Zwischenhoch Anfang September hatte die Aktie zwischenzeitlich rund 38 Prozent verloren.
Das Geschäft von flatexDEGIRO wächst, die Aktie hat es lange ignoriert. Rückkauf und Aktivist sorgen jetzt für Bewegung, die Zinsen bleiben der wichtigste Gewinntreiber.
Häufige Fragen zur flatexDEGIRO Aktie
Wo hat die flatexDEGIRO Aktie am 27. November geschlossen?
Auf Xetra bei 24,16 Euro, ein Plus von 2,63 Prozent.
Wie groß ist der Aktienrückkauf?
Bis zu 100 Millionen Euro.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol?
ISIN DE000FTG1111, WKN FTG111, Handelssymbol FTK.
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