Im dritten Quartal steigerte flatexDEGIRO den Umsatz um 13,8 Prozent auf 150,3 Millionen Euro und das Konzernergebnis um 29,2 Prozent auf 50,3 Millionen Euro. Treiber waren die Zinserträge, die um 33 Prozent auf 55,9 Millionen Euro zulegten, die Provisionserträge stiegen um 6 Prozent. Die Zahl der Kundenkonten wuchs um 9,5 Prozent auf 3,7 Millionen, das verwahrte Kundenvermögen erreichte mit 113 Milliarden Euro einen Rekord. Umsatz und Gewinn lagen allerdings leicht unter den Schätzungen der Analysten.

Für 2026 bestätigte flatexDEGIRO einen Umsatz von rund 650 Millionen Euro und ein Konzernergebnis von 200 bis 230 Millionen Euro. Seit dem Zwischenhoch Anfang September hatte die Aktie zwischenzeitlich rund 38 Prozent verloren.