First Solar Aktie : Kursziel sinkt, Aktie steigt – steckt hier eine Chance?

Ein niedrigeres Kursziel, aber weiterhin eine optimistische Einschätzung: Morgan Stanley senkt das Kursziel für First Solar (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker: FSLR) von 326 auf 307 USD und bestätigt das Rating "overweight". Die First Solar-Aktienanalyse nach dem Bericht zum dritten Quartal zeigt damit ein differenziertes Bild: Das Tempo der Vertragsabschlüsse enttäuscht bislang, doch Morgan Stanley erwartet in den kommenden sechs Monaten eine Beschleunigung. An der Börse gewinnt die Aktie unterdessen deutlich hinzu.