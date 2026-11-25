Warum sinkt der Umsatz von First Solar?

Der Konzern hat weniger Module an Dritte verkauft. Unsicherheit über Zölle bremst nach Branchenberichten neue Bestellungen.

Wie hoch ist die neue Prognose?

First Solar erwartet 2026 einen Umsatz von 4,6 bis 4,9 Milliarden Dollar und einen Absatz von 16 bis 17 Gigawatt.

Was unterscheidet First Solar von anderen Herstellern?

First Solar fertigt Dünnschichtmodule und produziert zu einem großen Teil in den USA.