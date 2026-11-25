Die First Solar Aktie steht für einen seltenen Widerspruch: Der größte US-Solarmodulhersteller verdient glänzend – und schrumpft trotzdem. Im dritten Quartal 2026 fiel der Umsatz um 23 Prozent auf 1,23 Milliarden Dollar, weil weniger Module an Dritte verkauft wurden. Der Nettogewinn stieg dagegen um 25 Prozent auf 571 Millionen Dollar, der Gewinn je Aktie auf 5,30 Dollar nach 4,24 Dollar im Vorjahr. Zugleich senkte das Management erstmals die Jahresziele für Umsatz und Absatz.
First Solar Aktie: Gewinn plus 25 Prozent, Marge auf Rekordniveau – aber zum ersten Mal sinkt die Prognose
First Solar verdient mehr denn je pro Modul, verkauft aber weniger. Der Konzern kappt Umsatz- und Absatzziel und startet einen Aktienrückkauf. Die First Solar Aktie im Check.
Die Zahlen
Weniger Module, mehr Gewinn pro Modul
Die operative Marge kletterte im Quartal auf 44,4 Prozent, gut 15 Prozentpunkte mehr als ein Jahr zuvor. Damit übertraf First Solar die Gewinnerwartungen klar, verfehlte aber die Umsatzschätzungen von rund 1,3 Milliarden Dollar. Die Kasse bleibt gut gefüllt: Der Konzern wies zum Quartalsende ein Netto-Cash-Polster von 1,5 Milliarden Dollar aus. Zum Jahresende 2025 waren es allerdings noch 2,4 Milliarden Dollar – der Ausbau der US-Fertigung und das Umlaufvermögen binden Kapital. In South Carolina ist die erste Ausbaustufe eines neuen Werks angelaufen.
Der Ausblick
Zoll-Unsicherheit bremst die Bestellungen
Für 2026 erwartet First Solar nun einen Umsatz von 4,6 bis 4,9 Milliarden Dollar und einen Absatz von 16 bis 17 Gigawatt. In der Mitte der Spanne sind das 4,75 Milliarden Dollar, nach 5,05 Milliarden Dollar im Juli. Bemerkenswert: Die Prognose für den Bruttogewinn von 2,5 Milliarden Dollar blieb unverändert. Branchenberichten zufolge verzögert die Unsicherheit über die US-Zollpolitik neue Aufträge, der Auftragsbestand schrumpft. Als Signal an die Aktionäre genehmigte der Verwaltungsrat einen Aktienrückkauf über bis zu 500 Millionen Dollar.
Die First Solar Aktie ist eine Margen-Story ohne Mengenwachstum. Das trägt, solange die Preise halten.
Häufige Fragen zur First Solar Aktie
Warum sinkt der Umsatz von First Solar?
Der Konzern hat weniger Module an Dritte verkauft. Unsicherheit über Zölle bremst nach Branchenberichten neue Bestellungen.
Wie hoch ist die neue Prognose?
First Solar erwartet 2026 einen Umsatz von 4,6 bis 4,9 Milliarden Dollar und einen Absatz von 16 bis 17 Gigawatt.
Was unterscheidet First Solar von anderen Herstellern?
First Solar fertigt Dünnschichtmodule und produziert zu einem großen Teil in den USA.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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