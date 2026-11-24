Argus habe das Rating "buy" sowie das Kursziel von 200 USD für die First Solar-Aktie (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, NASDAQ-Symbol: FSLR) bestätigt. Die jüngste Kursschwäche biete nach Einschätzung des Analysehauses eine attraktive Kaufgelegenheit. Langfristig sei First Solar hervorragend positioniert, um vom strukturellen Trend hin zu sauberen Energiequellen zu profitieren. Dieser dürfte unabhängig davon anhalten, welche politische Partei im Weißen Haus regiere. Die Bewertung der First Solar-Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im hohen einstelligen Bereich sei niedrig und spiegele die bestehenden regulatorischen Unsicherheiten wider, heißt es in einer aktuellen Research Note. (Analyse vom 20.11.2026)
First Solar Aktie: Kursrutsch als Kaufchance
Argus sieht enormes Potenzial
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