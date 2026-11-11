Piper Sandler habe das Kursziel für die Aktie von First Solar (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, NASDAQ-Symbol: FSLR) von 251 auf 222 USD gesenkt, das Rating "overweight" jedoch bestätigt. Nach Einschätzung der US-Investmentbank Analysten könnte die neue demokratische Mehrheit im US-Kongress nach den Wahlen vom 4. November eine Verlängerung der steuerlichen Fördermaßnahmen für Solarenergie wieder auf die politische Tagesordnung bringen. Allerdings gebe es einen entscheidenden Haken: Jede entsprechende Gesetzesänderung müsste weiterhin vom Weißen Haus unterzeichnet werden. Die US-Regierung habe sich bislang gegen staatliche Subventionen für die Solarbranche ausgesprochen.
First Solar Aktie: Demokraten-Sieg weckt neue Milliardenhoffnungen
Piper Sandler sieht Chancen für 2027
Piper Sandler berücksichtige in seinen aktuellen Prognosen deshalb keine Verlängerung der steuerlichen Fördermaßnahmen. Sollte es dennoch zu einer entsprechenden politischen Einigung kommen, würde dies zusätzliches Aufwärtspotenzial gegenüber den bisherigen Schätzungen eröffnen. Die Investmentbank gehe davon aus, dass die entscheidenden Voraussetzungen für die Kapitalrenditen von First Solar im Jahr 2027 v.a. auf Unternehmensebene geschaffen würden. Dabei würden mehrere Faktoren eine wichtige Rolle spielen: Verzögerte Solarprojekte könnten wieder aufgenommen und auf Grundlage neu verhandelter Stromabnahmeverträge (Power Purchase Agreements, PPA) mit angepassten Preisen umgesetzt werden. Gleichzeitig könnte die zunehmende Konsolidierung einzelner Projekte zu größeren Entwicklungs- und Betreiberplattformen die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verbessern. Weitere entscheidende Faktoren seien der Zugang zum Stromnetz sowie drei für Dezember erwartete handelspolitische Entscheidungen, die erhebliche Auswirkungen auf die Wettbewerbsbedingungen der US-Solarindustrie haben könnten.
Trotz der deutlichen Kurszielsenkung bleibe Piper Sandler mit dem bestätigten Rating "overweight" optimistisch für First Solar. Neben einer möglichen Verlängerung steuerlicher Fördermaßnahmen könnten insbesondere die Wiederaufnahme verzögerter Projekte, verbesserte Stromabnahmeverträge und die anstehenden Handelsentscheidungen wichtige Impulse für 2027 liefern, heißt es in einer aktuellen Research Note. (Analyse vom 09.11.2026)
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