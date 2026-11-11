First Solar Aktie: Demokraten-Sieg weckt neue Milliardenhoffnungen

Piper Sandler berücksichtige in seinen aktuellen Prognosen deshalb keine Verlängerung der steuerlichen Fördermaßnahmen. Sollte es dennoch zu einer entsprechenden politischen Einigung kommen, würde dies zusätzliches Aufwärtspotenzial gegenüber den bisherigen Schätzungen eröffnen. Die Investmentbank gehe davon aus, dass die entscheidenden Voraussetzungen für die Kapitalrenditen von First Solar im Jahr 2027 v.a. auf Unternehmensebene geschaffen würden. Dabei würden mehrere Faktoren eine wichtige Rolle spielen: Verzögerte Solarprojekte könnten wieder aufgenommen und auf Grundlage neu verhandelter Stromabnahmeverträge (Power Purchase Agreements, PPA) mit angepassten Preisen umgesetzt werden. Gleichzeitig könnte die zunehmende Konsolidierung einzelner Projekte zu größeren Entwicklungs- und Betreiberplattformen die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verbessern. Weitere entscheidende Faktoren seien der Zugang zum Stromnetz sowie drei für Dezember erwartete handelspolitische Entscheidungen, die erhebliche Auswirkungen auf die Wettbewerbsbedingungen der US-Solarindustrie haben könnten.