Positiv reagierten nach Angaben von pv magazine USA die Hersteller mit US-Produktion: First Solar (Chef Mark Widmar sprach laut Quelle von einer der strategisch bedeutsamsten Handelsmaßnahmen seit Jahrzehnten), Hanwha Qcells und T1 Energy. Wacker Chemie, einer der weltgrößten Polysilizium-Hersteller, prüft die Maßnahme nach Angaben von Implicator. Kursreaktionen der Aktien nennt keine der gelesenen Quellen, wir haben deshalb keine aktuellen Kurse. Eine Wirkung auf die SMA Solar Aktie, die zuletzt unter der 46-Euro-Marke notierte, ist eine Einschätzung der Redaktion: Wechselrichter sind von dieser Maßnahme nicht direkt genannt, teurere Module könnten aber den US-Zubau bremsen.