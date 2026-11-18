Die Solarzölle der USA sind beschlossen, und der Stichtag rückt näher: Ab dem 4. Dezember 2026, 12:01 Uhr Ostküstenzeit, gelten für Polysilizium und Solarprodukte ein Zusatzzoll von in der Regel 15 Prozent und Mindestimportpreise. Präsident Donald Trump hat die Proklamation „Adjusting Imports of Polysilicon and its Derivatives into the United States“ am 6. August 2026 unterzeichnet, gestützt auf Section 232, das Handelsgesetz zur nationalen Sicherheit. Für die First Solar Aktie, die Wacker Chemie Aktie und die SMA Solar Aktie stellt sich damit die Frage, wer vom Schutz des US-Marktes profitiert und wer Absatz verliert.
Solarzölle: 15 Prozent Zoll und Mindestpreis von 0,38 Dollar je Watt ab 4. Dezember – was bedeutet das für die First Solar Aktie, die Wacker Chemie Aktie und SMA Solar?
In 16 Tagen greift die US-Maßnahme auf Polysilizium und Solarprodukte: 15 Prozent Zoll plus Mindestimportpreise. Für die First Solar Aktie ist es Rückenwind-Debatte, für Solaraktien wie SMA Solar und Chemiewerte wie Wacker Chemie ein Risiko. Was Anleger wissen müssen.
Die Eckpunkte
Welche Solarzölle gelten ab dem 4. Dezember?
Die Maßnahme besteht aus zwei Teilen: einem Wertzoll von 15 Prozent und Mindestimportpreisen als spezifische Zölle. Für das Vereinigte Königreich gilt ein Satz von 10 Prozent. Für EU, Japan, Südkorea, Taiwan und die Schweiz soll der Zusatzzoll so bemessen sein, dass Normalzoll und Section-232-Zoll zusammen höchstens 15 Prozent ergeben (White & Case, Hunton).
|Produkt
|Mindestimportpreis
|Polysilizium
|21 US-Dollar je Kilogramm
|Ingots und Wafer
|100 US-Dollar je Kilogramm
|Solarzellen
|0,22 US-Dollar je Watt
|Solarmodule
|0,38 US-Dollar je Watt
Ohne Nachweis über den Verkaufspreis gilt der volle Mindestpreis als zusätzlicher spezifischer Zoll. Liegt der Einfuhrwert darunter, fällt die Differenz an.
Quelle: White & Case (10.8.2026), Hunton (11.8.2026), pv magazine USA (7.8.2026)
Wer in den USA Anlagen für Polysilizium, Ingots, Wafer oder Zellen baut, kann laut White & Case Zollerleichterungen im Umfang der Investition erhalten. Als Frist für den Baubeginn nennen pv magazine USA und Implicator den 20. Januar 2029. Die Quellen beschreiben Umfang und Widerruflichkeit dieser Erleichterung unterschiedlich. Zudem soll das Handelsministerium Importe überwachen und bei Vorratskäufen eingreifen können, was nach Einschätzung von White & Case sogar rückwirkende Folgen haben könnte.
Die Folgen
Was kosten die Zölle Verbraucher und Projektentwickler?
Nach Berechnungen von Roth Capital, die pv magazine USA wiedergibt, steigt der Preis importierter fertiger Module von 0,24 auf 0,38 Dollar je Watt. Im Schnitt entspreche das 0,10 Dollar je Watt mehr, Stromabnahmepreise müssten um 4 bis 5 Dollar je Megawattstunde steigen. Guggenheim rechnet laut Implicator bei fehlendem Ausbau der US-Fertigung mit rund 12 Prozent höheren Gesamtkosten eines Solarsystems. Der Branchenverband SEIA warnt vor neuen Herausforderungen für US-Hersteller und höheren Energiekosten.
Die Aktien
Welche Solaraktien profitieren, welche verlieren?
Positiv reagierten nach Angaben von pv magazine USA die Hersteller mit US-Produktion: First Solar (Chef Mark Widmar sprach laut Quelle von einer der strategisch bedeutsamsten Handelsmaßnahmen seit Jahrzehnten), Hanwha Qcells und T1 Energy. Wacker Chemie, einer der weltgrößten Polysilizium-Hersteller, prüft die Maßnahme nach Angaben von Implicator. Kursreaktionen der Aktien nennt keine der gelesenen Quellen, wir haben deshalb keine aktuellen Kurse. Eine Wirkung auf die SMA Solar Aktie, die zuletzt unter der 46-Euro-Marke notierte, ist eine Einschätzung der Redaktion: Wechselrichter sind von dieser Maßnahme nicht direkt genannt, teurere Module könnten aber den US-Zubau bremsen.
Der Fahrplan
Was Anleger bis zum 4. Dezember beobachten
4. Dezember, 12:01 Uhr ET: Zölle und Mindestpreise gelten für Importe.
Mögliche Anpassungen der Mindestpreise durch das Handelsministerium.
Verhandlungen mit Partnerländern über gleichwertige Regeln (USTR und Commerce können Sätze ändern).
Quartalsberichte und Ausblicke von First Solar, Wacker Chemie und SMA Solar.
Häufige Fragen zu den Solarzöllen
Ab wann gelten die Solarzölle? Ab dem 4. Dezember 2026, 12:01 Uhr Ostküstenzeit.
Wie hoch ist der Zoll? In der Regel 15 Prozent, für das Vereinigte Königreich 10 Prozent, dazu Mindestimportpreise.
Was ist Section 232? Eine Vorschrift des US-Handelsrechts, die Zölle aus Gründen der nationalen Sicherheit erlaubt.
Welche Unternehmen sind betroffen? Hersteller von Polysilizium, Wafern, Zellen und Modulen sowie Projektentwickler, darunter First Solar, Wacker Chemie und SMA Solar.
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