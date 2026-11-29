Minus 77 Prozent, plus 35 Prozent: Die FDA-Woche der Extreme – Capricor stürzt ab, Vera Therapeutics profitiert, Vertex verliert

aktiencheck.de Redaktion 29.11.2026, 17:55 3 Min.

Zwei Entscheidungen der US-Arzneimittelbehörde haben in dieser Woche Milliarden an der Börse bewegt. Capricor erhielt die zweite Ablehnung für seine Zelltherapie, Vertex muss auf die Zulassung eines Nierenmittels länger warten, und der Rivale Vera Therapeutics jubelt. Die große Analyse: wie Biotech-Anleger mit FDA-Terminen umgehen sollten.

Bild: Esculab, Wikimedia Commons, CC0 1.0

Für Biotech-Anleger war es eine Woche der Extreme. Die Aktie von Capricor Therapeutics brach am Montag um 76,8 Prozent ein, nachdem die US-Arzneimittelbehörde FDA die Zulassung einer Zelltherapie zum zweiten Mal abgelehnt hatte. Am Mittwochabend verlor die Vertex Aktie nachbörslich 7,3 Prozent, weil die FDA ihre Entscheidung über ein Nierenmittel um drei Monate verschob. Der Gewinner der Woche war ein Konkurrent: Die Aktie von Vera Therapeutics stieg um 34,6 Prozent. Capricor Aktie am 23. November -76,8 % Vera Therapeutics Aktie in der Woche +34,6 % Vertex Aktie nachbörslich am 25. November -7,3 % neuer Entscheidungstermin der FDA für Vertex 28.2.2027 Quelle : Chartmill; Swingfolio; Zacks; Capricor (SEC Form 8-K); Vertex Die Ablehnung Warum die FDA Capricor zum zweiten Mal abgewiesen hat Capricor entwickelt Deramiocel, eine Zelltherapie gegen Herzschäden bei Duchenne-Muskeldystrophie, einer seltenen Erbkrankheit bei Jungen. Am 20. November lehnte die FDA den überarbeiteten Zulassungsantrag ab. Die Daten reichten nicht aus, um die Wirksamkeit ausreichend zu belegen. Fachmedien berichten zudem, die Behörde habe bei einer Inspektion der entscheidenden Studie HOPE-3 schwere Mängel bei der Datenintegrität festgestellt. Capricor verteidigt seine Daten. Das Unternehmen verfügte Ende September über rund 198,5 Millionen Dollar an Barmitteln, die nach eigenen Angaben für mindestens zwölf Monate reichen. Die Verschiebung Wie Vera Therapeutics vom Zeitgewinn profitiert Vertex wartet auf die Zulassung von Povetacicept gegen IgA-Nephropathie, eine fortschreitende Nierenerkrankung. Eigentlich sollte die FDA bis zum 30. November entscheiden. Weil Vertex auf eine späte Anfrage der Behörde zusätzliche Daten nachreichte, stufte die FDA diese als wesentliche Änderung ein und verlängerte die Prüfung bis spätestens 28. Februar 2027. Eine Ablehnung ist das nicht, Vertex zeigte sich weiter zuversichtlich. Für Vera Therapeutics bedeutet die Verschiebung aber mehr Zeit, um das eigene, bereits zugelassene Mittel gegen dieselbe Krankheit am Markt zu etablieren, bevor der große Konkurrent dazukommt. Unsere Lesart: Im Biotech-Sektor kann schon eine Verzögerung von drei Monaten den Wert eines Unternehmens um ein Drittel verändern. Was Anleger aus der Woche lernen FDA-Termine sind Ja-oder-Nein-Ereignisse

Auch Verzögerungen bewegen die Kurse stark

Konkurrenten profitieren von Problemen anderer

Barmittel entscheiden über Durchhaltevermögen Was Anleger bedenken sollten Totalverluste in kurzer Zeit möglich

Studiendaten können infrage gestellt werden

Behördenentscheidungen schwer vorherzusagen

Kleine Biotechwerte schwanken extrem Einordnung der Redaktion: Die FDA-Woche zeigt, wie unterschiedlich Behördenentscheidungen wirken. Für Capricor geht es um das Überleben des wichtigsten Projekts, für Vertex um einen Zeitverlust bei einem von mehreren Hoffnungsträgern, für Vera Therapeutics um einen Vorsprung im Wettbewerb. Die Vertex Aktie steht auf einem breiten Fundament aus zugelassenen Medikamenten, die Schwankungen bleiben deshalb begrenzt. Bei kleineren Biotechwerten können einzelne Termine dagegen über den Großteil des Börsenwerts entscheiden. Anleger sollten solche Termine kennen und die Größe ihrer Positionen entsprechend wählen. FAQ Häufige Fragen zur Vertex Aktie Warum ist die Vertex Aktie gefallen?

Die FDA hat die Prüfung des Nierenmittels Povetacicept bis spätestens 28. Februar 2027 verlängert. Ursprünglich war eine Entscheidung bis zum 30. November erwartet worden. Warum ist die Capricor Aktie eingebrochen?

Die FDA hat die Zelltherapie Deramiocel am 20. November zum zweiten Mal abgelehnt. Die Behörde sieht die Wirksamkeit nicht ausreichend belegt. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der genannten Aktien?

Vertex Pharmaceuticals: ISIN US92532F1003, WKN 882807, deutsches Handelssymbol VX1, US-Handelssymbol VRTX (Nasdaq). Vera Therapeutics: ISIN US92337R1014, WKN A3CPQG, US-Handelssymbol VERA (Nasdaq). Capricor Therapeutics: ISIN US14070B3096, WKN A2PLU4, deutsches Handelssymbol 4LN2, US-Handelssymbol CAPR (Nasdaq).

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