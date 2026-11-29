Die Evonik Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 18,41 Euro geschlossen, ein Minus von 1,29 Prozent. Auf Wochensicht blieb ein kleines Plus von 0,55 Prozent, auf Monatssicht ein Minus von 13,65 Prozent. Die Evonik Aktie notiert damit deutlich unter dem Preis, den BASF zuletzt geboten hatte.
Evonik Aktie: 24 Euro abgelehnt, 18,41 Euro an der Börse – was der Konzern ohne BASF jetzt liefern muss
Die Evonik Aktie schließt die Woche bei 18,41 Euro, rund 23 Prozent unter dem zurückgezogenen Angebot von BASF. Der Spezialchemiekonzern setzt auf Eigenständigkeit. Operativ lief das dritte Quartal stark.
Evonik Industries AG · ISIN: DE000EVNK013 · WKN: EVNK01 · Handelssymbol: EVK (Xetra) · US-Handelssymbol (außerbörslich): EVKIY
Der Übernahmepoker
Zwei Angebote, zwei Absagen, ein Rückzug
BASF (ISIN: DE000BASF111 · WKN: BASF11 · Handelssymbol: BAS) hatte zunächst rund 22,15 Euro je Evonik-Aktie geboten und das Angebot dann auf 24 Euro erhöht. Das entsprach einem Aufschlag von rund 39 Prozent auf den Kurs vor Bekanntwerden der Pläne und bewertete Evonik mit gut 11 Milliarden Euro. Der Evonik-Vorstand lehnte Verhandlungen ab. Interims-Vorstandschef Claus Rettig erklärte, Größe sei nicht automatisch ein Vorteil.
Im November zog BASF das Angebot zurück. Die Evonik Aktie verlor daraufhin zeitweise bis zu 23 Prozent. Größter Aktionär von Evonik ist die RAG-Stiftung mit rund 44 Prozent.
Das Geschäft
Operativ ein starkes Quartal
Ohne die Übernahmedebatte rückt das Tagesgeschäft wieder in den Mittelpunkt. Im dritten Quartal 2026 stieg das bereinigte EBITDA um 40 Prozent auf 629 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr erwartet Evonik die obere Hälfte seiner Prognosespanne.
Evonik hat 24 Euro je Aktie ausgeschlagen. Jetzt muss der Konzern zeigen, dass er seinen Aktionären allein mehr Wert schaffen kann.
Häufige Fragen zur Evonik Aktie
Wo hat die Evonik Aktie am 27. November geschlossen?
Auf Xetra bei 18,41 Euro, ein Minus von 1,29 Prozent.
Was hatte BASF geboten?
Zuletzt 24 Euro je Aktie; Evonik lehnte Verhandlungen ab, BASF zog das Angebot zurück.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol?
ISIN DE000EVNK013, WKN EVNK01, Handelssymbol EVK.
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