BASF (ISIN: DE000BASF111 · WKN: BASF11 · Handelssymbol: BAS) hatte zunächst rund 22,15 Euro je Evonik-Aktie geboten und das Angebot dann auf 24 Euro erhöht. Das entsprach einem Aufschlag von rund 39 Prozent auf den Kurs vor Bekanntwerden der Pläne und bewertete Evonik mit gut 11 Milliarden Euro. Der Evonik-Vorstand lehnte Verhandlungen ab. Interims-Vorstandschef Claus Rettig erklärte, Größe sei nicht automatisch ein Vorteil.

Im November zog BASF das Angebot zurück. Die Evonik Aktie verlor daraufhin zeitweise bis zu 23 Prozent. Größter Aktionär von Evonik ist die RAG-Stiftung mit rund 44 Prozent.