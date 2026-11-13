Die Zinserwartungen hinsichtlich der US-Notenbank sind weiterhin sehr ausgeprägt und die Renditen sind gestern weiter gestiegen, so die Analysten der Helaba.
Euro auf Jahrestief: US-Zinserwartungen steigen – hält die Marke von 1,10?
Steigende US-Zinserwartungen belasten den Euro, während der Bund-Future innerhalb seines intakten Aufwärtsimpulses korrigiert.
Zudem habe der Euro bei 1,1044 den bislang tiefsten Stand des Jahres erreicht, während der deutsche Leitindex ein neues Allzeithoch habe markieren können. Zum Ende der Woche stünden keine wichtigen Datenveröffentlichungen auf dem Programm. Insofern könnten geopolitische Themen wieder stärker in den Vordergrund rücken. Hinweise auf eine diplomatische Lösung des Nahostkonflikts gebe es bislang aber nicht.
Der richtungsweisende Bund-Future (ISIN: DE0009652644, WKN: 965264) habe sich in der letzten Zeit abgeschwächt. Noch handle es sich jedoch um eine Korrektur eines weiterhin intakten Aufwärtsimpulses und nicht um die Ausbildung eines neuen Abwärtstrends. Die 21-Tagelinie bei 122,25 sei inzwischen aber unterschritten worden und die nächste Unterstützung zeige sich am Retracement der jüngsten Aufwärtsbewegung bei 121,87. Zu beachten sei auch der 55-Tagedurchschnitt bei 121,40. Als Widerstand fungiere der Bereich um 123,50.
Der Euro bleibe gegenüber dem US-Dollar in der Defensive, was sich mit den zuletzt gestiegenen US-Zinserwartungen erklären lasse. Auch das technische Bild sei getrübt, nachdem ein neues Jahrestief markiert und der Abwärtstrend bestätigt worden sei. Unterstützungen seien nun um 1,10 zu finden. Erste Widerstände würden die Analysten bei 1,1175 (21T) und am letzten Zwischenhoch bei 1,1272 lokalisieren.
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