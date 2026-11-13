Euro auf Jahrestief: US-Zinserwartungen steigen – hält die Marke von 1,10?

Der richtungsweisende Bund-Future (ISIN: DE0009652644, WKN: 965264) habe sich in der letzten Zeit abgeschwächt. Noch handle es sich jedoch um eine Korrektur eines weiterhin intakten Aufwärtsimpulses und nicht um die Ausbildung eines neuen Abwärtstrends. Die 21-Tagelinie bei 122,25 sei inzwischen aber unterschritten worden und die nächste Unterstützung zeige sich am Retracement der jüngsten Aufwärtsbewegung bei 121,87. Zu beachten sei auch der 55-Tagedurchschnitt bei 121,40. Als Widerstand fungiere der Bereich um 123,50.