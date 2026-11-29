Die Elmos Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 108,20 Euro geschlossen, ein Plus von 9,18 Prozent. Damit war die Elmos Aktie der stärkste MDAX-Wert des Tages. Auf Wochensicht stand ein Plus von 6,50 Prozent, nachdem die Aktie zuvor auf den tiefsten Stand seit einem halben Jahr gefallen war.
Elmos Aktie: Plus 9,2 Prozent an einem Tag – der Autochip-Spezialist wächst gegen den schwachen Automarkt
Die Elmos Aktie war am Freitag mit einem Plus von 9,18 Prozent der stärkste MDAX-Wert. Der Chipentwickler steigert Umsatz und Marge deutlich, obwohl weniger Autos gebaut werden. Die Börse hatte ihn nach den Zahlen trotzdem abgestraft.
Elmos Semiconductor SE · ISIN: DE0005677108 · WKN: 567710 · Handelssymbol: ELG (Xetra)
Die Zahlen
Mehr Umsatz, mehr Marge, aber keine höhere Prognose
Im dritten Quartal steigerte Elmos den Umsatz um 18,4 Prozent auf 166,7 Millionen Euro. Das operative EBIT wuchs um 29,2 Prozent auf 41,0 Millionen Euro, die Marge auf 24,6 Prozent. Der Gewinn je Aktie lag mit 2,14 Euro über der Schätzung von 2,02 Euro. Nach neun Monaten stehen 481,2 Millionen Euro Umsatz, ein Plus von 16,4 Prozent.
Trotzdem bestätigte Elmos nur die Jahresziele: rund 12 Prozent Umsatzwachstum, plus oder minus 2 Prozentpunkte, und eine operative EBIT-Marge von 23 bis 26 Prozent. Die Börse hatte mehr erwartet. Am 10. November fiel die Elmos Aktie auf Xetra um 6,3 Prozent auf 113,00 Euro.
Dabei spricht die Auftragslage für ein solides Schlussquartal: Nach Unternehmensangaben übersteigt der Auftragsbestand für die nächsten drei Monate bereits den Umsatz des dritten Quartals. Die Fertigung sichert sich Elmos bei Auftragsfertigern, eine Kapazitätsvereinbarung reicht bis 2037.
MPCM senkte nach den Zahlen den Zielwert von 210 auf 180 Euro, blieb aber bei „Buy“. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Elmos wächst schneller als die Autoindustrie, weil in jedem Auto mehr Elektronik steckt. Die vorsichtige Prognose kostete Vertrauen, der Freitag hat einen Teil davon zurückgebracht.
Häufige Fragen zur Elmos Aktie
Wo hat die Elmos Aktie am 27. November geschlossen?
Auf Xetra bei 108,20 Euro, ein Plus von 9,18 Prozent.
Was erwartet Elmos für 2026?
Rund 12 Prozent Umsatzwachstum und eine operative EBIT-Marge von 23 bis 26 Prozent.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol?
ISIN DE0005677108, WKN 567710, Handelssymbol ELG.
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