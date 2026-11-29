Im dritten Quartal steigerte Elmos den Umsatz um 18,4 Prozent auf 166,7 Millionen Euro. Das operative EBIT wuchs um 29,2 Prozent auf 41,0 Millionen Euro, die Marge auf 24,6 Prozent. Der Gewinn je Aktie lag mit 2,14 Euro über der Schätzung von 2,02 Euro. Nach neun Monaten stehen 481,2 Millionen Euro Umsatz, ein Plus von 16,4 Prozent.

Trotzdem bestätigte Elmos nur die Jahresziele: rund 12 Prozent Umsatzwachstum, plus oder minus 2 Prozentpunkte, und eine operative EBIT-Marge von 23 bis 26 Prozent. Die Börse hatte mehr erwartet. Am 10. November fiel die Elmos Aktie auf Xetra um 6,3 Prozent auf 113,00 Euro.

Dabei spricht die Auftragslage für ein solides Schlussquartal: Nach Unternehmensangaben übersteigt der Auftragsbestand für die nächsten drei Monate bereits den Umsatz des dritten Quartals. Die Fertigung sichert sich Elmos bei Auftragsfertigern, eine Kapazitätsvereinbarung reicht bis 2037.