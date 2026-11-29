Dollar Tree Aktie: Plus 11 Prozent an einem Tag, höchster Schluss seit 2023 – Amerikas Sparer stürmen die Ein-Dollar-Läden. Doch 372 Millionen Dollar kommen vom Zoll

aktiencheck.de Redaktion 29.11.2026, 18:59 4 Min.

Mehr Kunden, mehr Umsatz, mehr Gewinn: Die Dollar Tree Aktie war am Dienstag der beste Wert im S&P 500. Die Zahlen zeigen, wie sehr Amerikas Verbraucher aufs Geld achten. Die große Analyse: was hinter dem Kundenansturm steckt, welche Rolle die Zollrückerstattungen spielen und warum der Ausblick auf das Weihnachtsquartal enttäuschte.

Die Dollar Tree Aktie hat am Dienstag, 24. November, einen Satz um 11,18 Prozent auf 154,65 US-Dollar gemacht. Das war der höchste Schlusskurs seit Mai 2023 und der größte Gewinn aller Werte im S&P 500 an diesem Tag, während der Gesamtmarkt nachgab. Bis Freitag gab die Aktie einen Teil davon wieder ab und beendete die Woche bei 148,53 US-Dollar, ein Plus von 7,66 Prozent. Der Auslöser waren Quartalszahlen, die ein klares Signal senden: Amerikas Verbraucher kaufen dort ein, wo es günstig ist. Dollar Tree Aktie am 24. November, Schluss 154,65 $ +11,18 % bereinigter Gewinn je Aktie, erwartet rund 0,91 $ 1,16 $ mehr Kundenbesuche im Quartal +3,8 % erhaltene Rückerstattungen von US-Zöllen 372 Mio. $ Quelle : Dollar Tree (SEC Form 8-K, 24.11.2026); Investing.com; Trefis; Longbridge Die Zahlen Mehr Kunden, nicht nur höhere Preise Im dritten Geschäftsquartal bis Ende Oktober stieg der Umsatz um 6,9 Prozent auf 5,1 Milliarden US-Dollar. Auf vergleichbarer Fläche legten die Erlöse um 4,6 Prozent zu. Bemerkenswert ist die Zusammensetzung: Die Zahl der Kundenbesuche stieg um 3,8 Prozent, nach nur 0,4 Prozent im Vorquartal, der durchschnittliche Einkauf dagegen nur um 0,8 Prozent. Das Wachstum kommt also von mehr Kunden, nicht von höheren Preisen. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 1,16 US-Dollar weit über den erwarteten rund 0,91 US-Dollar. Der Zollfaktor Ein Geldsegen aus Washington Ein Teil der guten Nachrichten hat allerdings einen Sondercharakter. Dollar Tree erhielt Rückerstattungen von US-Zöllen in Höhe von rund 372 Millionen US-Dollar, dazu 14 Millionen US-Dollar Zinsen. Einen Teil davon investiert der Konzern in niedrigere Preise, allein im dritten Quartal kostete das rund 0,42 US-Dollar je Aktie. Die angehobene Jahresprognose von 8,05 bis 8,25 US-Dollar Gewinn je Aktie enthält nach Berechnungen von Startup Fortune rund 0,65 US-Dollar netto aus diesem Effekt. Weniger glänzend fiel der Blick nach vorn aus. Für das Weihnachtsquartal stellt Dollar Tree einen Gewinn je Aktie von 2,46 bis 2,66 US-Dollar in Aussicht, Analysten hatten mehr erwartet. Der Umsatz soll 5,7 bis 5,8 Milliarden US-Dollar erreichen, vergleichbare Erlöse sollen um 3 bis 4 Prozent wachsen. Höhere Frachtkosten und weitere Preissenkungen belasten. Beim Freitagskurs kostet die Dollar Tree Aktie gut das 18-Fache der Gewinnprognose für das laufende Jahr (eigene Rechnung). Strategisch setzt Konzernchef Mike Creedon darauf, das Sortiment über die klassische Preisgrenze hinaus zu erweitern. Artikel zu mehreren Preisstufen machten im Quartal bereits 18 Prozent des Umsatzes aus, rund 3 Prozentpunkte mehr als vor einem Jahr. Im laufenden Geschäftsjahr sollen rund 400 neue Filialen öffnen. Unsere Lesart: Dollar Tree profitiert davon, dass auch besser verdienende Haushalte stärker auf den Preis achten. Das macht das Geschäftsmodell in einer schwächeren Konjunktur widerstandsfähig. Was für die Dollar Tree Aktie spricht Deutlich mehr Kundenbesuche

Angehobene Jahresprognose

Rund 400 neue Filialen im Jahr

Profitiert von sparsamen Verbrauchern Was Anleger bedenken sollten Gewinn durch Zollrückerstattungen gestützt

Ausblick für das Weihnachtsquartal unter Erwartungen

Steigende Fracht- und Produktkosten

Aktie nahe dem Mehrjahreshoch Einordnung der Redaktion: Die Dollar Tree Aktie ist ein Spiegel der amerikanischen Kauflaune: Die Kunden kommen, weil sie sparen müssen oder wollen. Das operative Wachstum ist echt, doch ein Teil des Gewinnsprungs stammt aus einmaligen Zollrückerstattungen. Wer die Aktie bewertet, sollte diesen Effekt herausrechnen. Entscheidend wird das Weihnachtsgeschäft: Bestätigt es den Kundenzulauf, hat die Erholung Substanz. FAQ Häufige Fragen zur Dollar Tree Aktie Warum ist die Dollar Tree Aktie am 24. November so stark gestiegen?

Dollar Tree meldete mehr Kundenbesuche, einen Gewinn je Aktie von 1,16 US-Dollar statt der erwarteten rund 0,91 US-Dollar und hob die Jahresprognose auf 8,05 bis 8,25 US-Dollar an. Welche Rolle spielen die Zollrückerstattungen?

Dollar Tree erhielt rund 372 Millionen US-Dollar an zurückgezahlten US-Zöllen. Netto stecken davon rund 0,65 US-Dollar je Aktie in der Jahresprognose. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Dollar Tree Aktie?

ISIN US2567461080, WKN A0NFQC. Deutsches Handelssymbol: DT3. US-Handelssymbol: DLTR (Nasdaq).

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