Disney Aktie: Richterin stoppt die Medienaufsicht, Dividende plus 33 Prozent, Kurs plus 7,85 Prozent in einer Woche – wie viel Magie steckt noch im Kurs?

aktiencheck.de Redaktion 29.11.2026, 18:41 4 Min.

Eine US-Bundesrichterin blockiert das Vorgehen der Aufsichtsbehörde FCC gegen acht ABC-Sender, die Dividende steigt um ein Drittel, die Freizeitparks melden Rekorde. Die Disney Aktie springt auf den höchsten Stand seit mehr als einem Jahr. Die große Analyse: was das Urteil bedeutet, was die Zahlen hergeben und wo die Risiken liegen.

Bild: Matt Stroshane / ©Disney

Die Disney Aktie hat in der Thanksgiving-Woche 7,85 Prozent gewonnen und am Freitag bei 127,24 US-Dollar geschlossen. Damit liegt sie über dem 52-Wochen-Hoch, das sie erst am 17. November nach den Quartalszahlen erreicht hatte. Rückenwind kam diesmal aus einem Gerichtssaal in Washington. Disney gehört damit zu den wenigen Gewinnern der Woche, die nicht aus einem tiefen Loch kommen, sondern aus eigener Stärke steigen. Schlusskurs der Disney Aktie am 27. November 127,24 $ Wochenplus +7,85 % Dividende je Aktie für das Geschäftsjahr 2027, plus 33 Prozent 2,00 $ Umsatz im vierten Geschäftsquartal, plus 16 Prozent 25,9 Mrd. $ Quelle : The Walt Disney Company (Ergebnis Q4 und Dividendenmitteilung vom 17.11.2026); comdirect; eigene Rechnung Das Urteil „Kein knapper Fall“: Richterin stoppt die FCC Am Mittwoch, 25. November, erließ US-Bezirksrichterin Loren AliKhan in Washington eine einstweilige Verfügung zugunsten von Disney. Sie untersagt der Rundfunkaufsicht FCC, die Sendelizenzen von acht konzerneigenen ABC-Stationen vorzeitig in einem Anhörungsverfahren zu prüfen. Ein solches Verfahren hätte im äußersten Fall zum Entzug der Lizenzen führen können. Es sei „kein knapper Fall“, schrieb die Richterin. Das Vorgehen der Behörde wirke wie eine Vergeltung für geschützte Meinungsäußerungen. Den Antrag der FCC, die Klage abzuweisen, lehnte sie ab. Ein Sprecher der FCC nannte die Entscheidung in Teilen „falsch in den Fakten und falsch im Recht“. Der Streit läuft seit dem Frühjahr. Am 28. April hatte die FCC Disney aufgefordert, die Lizenzen aller acht eigenen Sender vorzeitig zur Verlängerung einzureichen. Im August zog der Konzern vor Gericht. Unsere Lesart: Für die Disney Aktie fällt mit dem Urteil ein politisches Risiko vorerst weg, das sich kaum beziffern ließ. Endgültig entschieden ist der Fall aber nicht. Es handelt sich um eine vorläufige Verfügung, das Hauptverfahren läuft weiter, und die FCC dürfte die Entscheidung anfechten. Die Zahlen Freizeitparks, Streaming, Dividende: das Fundament stimmt Den Grundstein für die Rally hatten die Zahlen vom 17. November gelegt. Im vierten Geschäftsquartal stieg der Umsatz um 16 Prozent auf 25,9 Milliarden US-Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie auf 1,77 US-Dollar. Analysten hatten im Schnitt 1,67 US-Dollar erwartet. Die Freizeitpark-Sparte erzielte mit 10,1 Milliarden US-Dollar Umsatz und 2,3 Milliarden US-Dollar operativem Gewinn Rekordwerte für ein viertes Quartal, die Besucherzahl stieg um 11 Prozent. Der Streamingumsatz legte um 19 Prozent auf 6,1 Milliarden US-Dollar zu. Im Gesamtjahr kam Disney auf 102,3 Milliarden US-Dollar Umsatz und 7,02 US-Dollar bereinigten Gewinn je Aktie, wobei eine zusätzliche 53. Geschäftswoche half. Für die Aktionäre wird es lukrativer. Die Dividende für das Geschäftsjahr 2027 steigt um 33 Prozent auf 2,00 US-Dollar je Aktie, gezahlt in zwei Raten zu je 1,00 US-Dollar im Januar und Juli 2027. Beim aktuellen Kurs entspricht das einer Rendite von knapp 1,6 Prozent (eigene Rechnung). Dazu plant Disney Aktienrückkäufe von rund 9 Milliarden US-Dollar. Konzernchef Josh D'Amaro stellt für das Geschäftsjahr 2027 ein zweistelliges Wachstum beim bereinigten Gewinn je Aktie in Aussicht. Gleichzeitig steigen die Ausgaben für Inhalte um 9 Prozent auf rund 26 Milliarden US-Dollar. An der Wall Street überwiegt die Zuversicht. Nach Daten von Longbridge raten 27 von 32 beobachtenden Häusern zum Kauf oder Übergewichten der Disney Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 131,34 US-Dollar, nur rund 3 Prozent über dem aktuellen Kurs. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Unsere Lesart: Der Abstand zum Durchschnittsziel ist nach der Rally klein geworden. Weitere Kursgewinne setzen voraus, dass Disney die Erwartungen erneut übertrifft. Was für die Disney Aktie spricht Gerichtlicher Erfolg gegen die FCC

Rekordquartal bei den Freizeitparks

Dividende plus 33 Prozent, hohe Rückkäufe

Kinostart von „Avengers: Doomsday“ am 18. Dezember Was Anleger bedenken sollten Urteil nur vorläufig, Anfechtung möglich

Steigende Kosten für Inhalte und Sportrechte

Sondereffekt der 53. Woche im abgelaufenen Jahr

Kurs nahe am durchschnittlichen Kursziel Einordnung der Redaktion: Die Disney Aktie hat eine seltene Kombination hinter sich: starke Zahlen, eine höhere Dividende und ein politisches Risiko, das vor Gericht vorerst entschärft wurde. Der Konzern steht operativ so gut da wie lange nicht. Nach dem Anstieg ist aber vieles eingepreist. Die nächsten Prüfsteine sind der Kinostart von „Avengers: Doomsday“ am 18. Dezember, der weitere Verlauf des FCC-Verfahrens und die Zahlen zum ersten Geschäftsquartal am 3. Februar 2027. FAQ Häufige Fragen zur Disney Aktie Warum ist die Disney Aktie in dieser Woche gestiegen?

Eine US-Bundesrichterin untersagte der FCC am 25. November per einstweiliger Verfügung, die Lizenzen von acht ABC-Sendern vorzeitig zu prüfen. Dazu kamen die starken Quartalszahlen und die höhere Dividende vom 17. November. Wie hoch ist die Dividende der Disney Aktie?

Für das Geschäftsjahr 2027 zahlt Disney 2,00 US-Dollar je Aktie in zwei Raten zu je 1,00 US-Dollar. Die erste Rate geht an Aktionäre, die am 16. Dezember 2026 im Register stehen, und wird am 22. Januar 2027 ausgezahlt. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Disney Aktie?

ISIN US2546871060, WKN 855686. Deutsches Handelssymbol: WDP. US-Handelssymbol: DIS (NYSE).

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