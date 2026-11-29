In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Umsatz um 11,3 Prozent auf 1,67 Milliarden Euro, der Auftragseingang um 30,4 Prozent auf 1,96 Milliarden Euro. Das bereinigte EBIT erreichte 118 Millionen Euro, die Marge 7,1 Prozent. Für 2026 bestätigte Deutz einen Umsatz von 2,3 bis 2,5 Milliarden Euro und rechnet bei der bereinigten EBIT-Marge nun mit dem oberen Ende der Spanne von 6,5 bis 8,0 Prozent.

Nicht alles läuft rund: Im klassischen Motorengeschäft lag die Marge im dritten Quartal bei nur 0,5 Prozent, und der operative Mittelzufluss ging zurück.