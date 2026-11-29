Die Deutz Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 8,295 Euro geschlossen, ein Plus von 3,69 Prozent. Auf Wochensicht gewann die Deutz Aktie 7,94 Prozent. Der Kölner Motorenhersteller baut sein Rüstungsgeschäft mit seiner bislang größten Übernahme aus.
Deutz Aktie: Plus 7,9 Prozent in einer Woche – der Motorenbauer wird zum Rüstungswert
Die Deutz Aktie gewinnt in der Woche 7,94 Prozent und schließt bei 8,295 Euro. Seit Anfang November gehört der Militärfahrzeugbauer FFG zum Konzern. Für 2027 erwartet Deutz daraus mehr als eine Milliarde Euro zusätzlichen Umsatz.
DEUTZ AG · ISIN: DE0006305006 · WKN: 630500 · Handelssymbol: DEZ (Xetra) · US-Handelssymbol (außerbörslich): DEUZF
Die Übernahme
FFG gehört jetzt zu Deutz
Am 5. November meldete Deutz den Abschluss der Übernahme der Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft, kurz FFG. Der Kaufpreis lag bei 1,6 Milliarden Euro. Mit dem Hersteller von Militärfahrzeugen kommen rund 1.100 Beschäftigte zu den rund 6.000 von Deutz. Für 2027 erwartet Deutz aus dem Zukauf zusätzliche Umsätze im Verteidigungsbereich von mehr als einer Milliarde Euro bei einer bereinigten EBITDA-Marge von über 20 Prozent.
Die Zahlen
Aufträge wachsen schneller als der Umsatz
In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Umsatz um 11,3 Prozent auf 1,67 Milliarden Euro, der Auftragseingang um 30,4 Prozent auf 1,96 Milliarden Euro. Das bereinigte EBIT erreichte 118 Millionen Euro, die Marge 7,1 Prozent. Für 2026 bestätigte Deutz einen Umsatz von 2,3 bis 2,5 Milliarden Euro und rechnet bei der bereinigten EBIT-Marge nun mit dem oberen Ende der Spanne von 6,5 bis 8,0 Prozent.
Nicht alles läuft rund: Im klassischen Motorengeschäft lag die Marge im dritten Quartal bei nur 0,5 Prozent, und der operative Mittelzufluss ging zurück.
Mit FFG verändert sich Deutz grundlegend. Die Rüstungsumsätze sind aber eine Erwartung für 2027, noch keine verbuchten Erlöse.
Häufige Fragen zur Deutz Aktie
Wo hat die Deutz Aktie am 27. November geschlossen?
Auf Xetra bei 8,295 Euro, ein Plus von 3,69 Prozent.
Was ist FFG?
Die Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft baut Militärfahrzeuge und gehört seit Anfang November zu Deutz.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol?
ISIN DE0006305006, WKN 630500, Handelssymbol DEZ.
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