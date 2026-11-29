Die Deutsche Bank Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 30,38 Euro geschlossen, ein Plus von 1,90 Prozent. Auf Wochensicht gewann die Deutsche Bank Aktie 4,29 Prozent und eroberte die Marke von 30 Euro zurück. In der Vorwoche hatte sie noch 12,22 Prozent verloren.
Deutsche Bank Aktie: Drittes Rekordquartal in Folge, zurück über 30 Euro – hält die Erholung nach dem Absturz?
Die Deutsche Bank Aktie schließt die Woche bei 30,38 Euro und holt einen Teil des Einbruchs der Vorwoche zurück. Operativ läuft es so gut wie lange nicht, die Bank verdient Rekordsummen. Im Januar sollen neue Ziele folgen.
Deutsche Bank AG · ISIN: DE0005140008 · WKN: 514000 · Handelssymbol: DBK (Xetra) · US-Handelssymbol: DB (New York Stock Exchange)
Die Zahlen
Rekordgewinn, obwohl Analysten mit einem Rückgang rechneten
Im dritten Quartal steigerte die Deutsche Bank ihren Vorsteuergewinn um 8 Prozent auf gut 2,6 Milliarden Euro. Analysten hatten mit einem Rückgang gerechnet. Nach Steuern blieben rund 1,9 Milliarden Euro, nach neun Monaten 5,9 Milliarden Euro. Es war das dritte Rekordquartal in Folge. Die Unternehmensbank erzielte Rekorderträge, die Investmentbank hielt das hohe Niveau des Vorjahres weitgehend.
Vorstandschef Christian Sewing zeigte sich zuversichtlich, das Ziel einer Eigenkapitalrendite von über 13 Prozent für 2028 sogar zu übertreffen. Im dritten Quartal lag sie bei 10,6 Prozent. Die Erträge könnten die angepeilten rund 33 Milliarden Euro im Gesamtjahr übertreffen. Neue Ziele will die Bank mit den Jahreszahlen im Januar erläutern.
Zusätzlichen Rückenwind gibt die Aufsicht: Die Europäische Zentralbank senkt die zusätzliche Kapitalanforderung für die Bank ab 2027 um 25 Basispunkte. Die Risikovorsorge stieg im Quartal allerdings auf 501 Millionen Euro, vor allem wegen gewerblicher Immobilien.
Die Deutsche Bank verdient so viel wie seit Jahren nicht. Die Aktie schwankt trotzdem mit jeder Welle am Kapitalmarkt, wie der Einbruch der Vorwoche gezeigt hat.
Häufige Fragen zur Deutsche Bank Aktie
Wo hat die Deutsche Bank Aktie am 27. November geschlossen?
Auf Xetra bei 30,38 Euro, ein Plus von 1,90 Prozent.
Welches Renditeziel verfolgt die Bank?
Eine Eigenkapitalrendite von über 13 Prozent im Jahr 2028.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol?
ISIN DE0005140008, WKN 514000, Handelssymbol DBK; in New York wird die Aktie unter DB gehandelt.
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