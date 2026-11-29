Im dritten Quartal steigerte die Deutsche Bank ihren Vorsteuergewinn um 8 Prozent auf gut 2,6 Milliarden Euro. Analysten hatten mit einem Rückgang gerechnet. Nach Steuern blieben rund 1,9 Milliarden Euro, nach neun Monaten 5,9 Milliarden Euro. Es war das dritte Rekordquartal in Folge. Die Unternehmensbank erzielte Rekorderträge, die Investmentbank hielt das hohe Niveau des Vorjahres weitgehend.

Vorstandschef Christian Sewing zeigte sich zuversichtlich, das Ziel einer Eigenkapitalrendite von über 13 Prozent für 2028 sogar zu übertreffen. Im dritten Quartal lag sie bei 10,6 Prozent. Die Erträge könnten die angepeilten rund 33 Milliarden Euro im Gesamtjahr übertreffen. Neue Ziele will die Bank mit den Jahreszahlen im Januar erläutern.

Zusätzlichen Rückenwind gibt die Aufsicht: Die Europäische Zentralbank senkt die zusätzliche Kapitalanforderung für die Bank ab 2027 um 25 Basispunkte. Die Risikovorsorge stieg im Quartal allerdings auf 501 Millionen Euro, vor allem wegen gewerblicher Immobilien.