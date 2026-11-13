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Unternehmensinsolvenzen im August 2026: +4,4% gegenüber August 2025

aktiencheck.de Redaktion 13.11.2026, 08:57 1 Min. Statistisches Bundesamt

Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen in Deutschland steigt weiter: Besonders häufig trifft es die Verkehrs- und Lagerbranche, das Gastgewerbe und die Bauwirtschaft.

Bild: Clark Gu / Unsplash

Im August 2026 haben die deutschen Amtsgerichte 2 067 beantragte Unternehmensinsolvenzen registriert, so das Statistische Bundesamt (Destatis) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, waren das 4,4% mehr als im Vorjahresmonat. Bei den Ergebnissen ist zu berücksichtigen, dass die Anträge erst nach der ersten Entscheidung des Insolvenzgerichts in die Statistik einfließen. Der tatsächliche Zeitpunkt des Insolvenzantrags liegt in vielen Fällen annähernd drei Monate davor. Januar bis August 2026: 6,6% mehr Unternehmensinsolvenzen als im Vorjahreszeitraum In den ersten acht Monaten 2026 wurden 17 252 beantragte Unternehmensinsolvenzen registriert. Das waren 6,6% mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Forderungen der Gläubiger aus den von Januar bis August 2026 gemeldeten Unternehmensinsolvenzen bezifferten die Amtsgerichte auf rund 25,9 Milliarden Euro. Von Januar bis August 2025 hatten die Forderungen bei rund 37,2 Milliarden Euro gelegen. Dieser Rückgang der Forderungen trotz steigender Zahl der Unternehmensinsolvenzen ist darauf zurückzuführen, dass in den ersten acht Monaten 2025 mehr wirtschaftlich bedeutende Unternehmen Insolvenz beantragt hatten als 2026. Insolvenzhäufigkeit im Wirtschaftsabschnitt Verkehr und Lagerei am höchsten Bezogen auf 10 000 Unternehmen gab es von Januar bis August 2026 insgesamt 48,7 Unternehmensinsolvenzen. Am höchsten war die Insolvenzhäufigkeit im Wirtschaftsabschnitt Verkehr und Lagerei mit 97,6 Fällen je 10 000 Unternehmen. Danach folgte das Gastgewerbe mit 80,1 Fällen und das Baugewerbe mit 71,9 Insolvenzen. Verbraucherinsolvenzen: +2,8% im August 2026, +1,2% von Januar bis August 2026 Im August 2026 gab es 6 301 Verbraucherinsolvenzen. Das waren 2,8% mehr als im Vorjahresmonat. Für Januar bis August 2026 wurden 52 344 Verbraucherinsolvenzen gemeldet. Das bedeutet einen Anstieg von 1,2% gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

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