Deere Aktie: Gewinn verfehlt, Aktie springt trotzdem um mehr als 4 Prozent – der Traktor-Riese ruft die Wende bei den großen Landmaschinen aus. Kommt 2027 die Ernte?

aktiencheck.de Redaktion 29.11.2026, 18:58 3 Min.

Weniger Gewinn als erwartet, ein Ausblick ohne Wachstum beim Konzerngewinn und trotzdem steigt die Deere Aktie. Der Grund liegt in einer einzigen Sparte: Für große Traktoren und Mähdrescher erwartet Deere 2027 wieder Wachstum. Die große Analyse: was die Zahlen zeigen, worauf Anleger setzen und welche Risiken bleiben.

Bild: Wikimedia Commons/JDDeutschland

Die Deere Aktie hat am Mittwoch, 25. November, ein kleines Börsenrätsel geliefert. Der weltgrößte Landmaschinenhersteller verfehlte mit seinem Quartalsgewinn die Erwartungen, und der Ausblick auf das neue Geschäftsjahr verspricht beim Konzerngewinn kein Wachstum. Trotzdem stieg die Aktie nach anfänglichen Verlusten um mehr als 4 Prozent auf über 641 US-Dollar. Anleger schauten auf ein Detail: Bei großen Traktoren und Mähdreschern, dem Herzstück des Konzerns, erwartet Deere 2027 wieder steigende Umsätze. Gewinn je Aktie im vierten Quartal, erwartet 4,03 $ 3,89 $ Umsatz im vierten Quartal, minus 2 Prozent 12,1 Mrd. $ Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 2027 4,5–5,25 Mrd. $ erwartetes Umsatzplus bei großen Landmaschinen 2027 +5 bis +15 % Quelle : Deere & Company (SEC Form 8-K vom 25.11.2026); Investing.com; Finexus Das Quartal Große Maschinen schwach, kleine und Bau stark Im vierten Quartal bis Anfang November erzielte Deere einen Gewinn von 1,05 Milliarden US-Dollar oder 3,89 US-Dollar je Aktie, Analysten hatten 4,03 US-Dollar erwartet. Der Umsatz sank um 2 Prozent auf 12,1 Milliarden US-Dollar. Die Sparten entwickelten sich sehr unterschiedlich: Bei großen Landmaschinen und Präzisionstechnik brach der Umsatz um 15 Prozent auf rund 4 Milliarden US-Dollar ein, weil weniger Maschinen ausgeliefert wurden. Kleine Landmaschinen und Rasentechnik legten dagegen um 10 Prozent zu, Bau- und Forstmaschinen um 12 Prozent. Im Gesamtjahr stieg der Umsatz um 4 Prozent auf 47,7 Milliarden US-Dollar, der Gewinn sank um 3 Prozent auf 4,86 Milliarden US-Dollar. Der Ausblick Warum ein flacher Ausblick die Börse freut Für das Geschäftsjahr 2027 rechnet Deere mit einem Konzerngewinn von 4,5 bis 5,25 Milliarden US-Dollar und damit etwa auf dem Niveau des Vorjahres. Darin steckt allerdings eine einmalige, nicht zahlungswirksame Belastung von 250 bis 400 Millionen US-Dollar aus Pensionsverpflichtungen. Ohne diesen Posten läge das Wachstum laut Finexus bei rund 7 Prozent. Entscheidend ist die Prognose für große Landmaschinen: Hier erwartet Deere ein Umsatzplus von 5 bis 15 Prozent und eine operative Marge von 12,5 bis 14,5 Prozent nach 11,3 Prozent. Unsere Lesart: Die Börse kauft bei Deere die Hoffnung, dass der Tiefpunkt im Agrarzyklus erreicht ist. In den übrigen Sparten ist die Erwartung zurückhaltender. Bei kleinen Landmaschinen rechnet Deere mit stabilen Umsätzen und leicht sinkenden Margen, bei Bau- und Forstmaschinen mit einem moderaten Wachstum. Vom 52-Wochen-Hoch bei 721,22 US-Dollar ist die Deere Aktie noch gut 10 Prozent entfernt. Unsere Lesart: Die Bewertung setzt eine Erholung voraus, die erst noch kommen muss. Landwirte entscheiden über große Investitionen nach Ernte, Zinsen und Agrarpreisen, und diese Faktoren kann Deere nicht steuern. Was für die Deere Aktie spricht Wachstum bei großen Landmaschinen 2027 erwartet

Starke Sparten Bau und kleine Maschinen

Margen auch im Abschwung zweistellig

Pensionsbelastung ist einmalig und nicht zahlungswirksam Was Anleger bedenken sollten Gewinn im Quartal unter den Erwartungen

Konzerngewinn 2027 etwa auf Vorjahresniveau

Abhängigkeit von Agrarpreisen und Zinsen

Bewertung setzt Erholung voraus Einordnung der Redaktion: Die Deere Aktie zeigt ein klassisches Muster im Zyklus: Nicht die aktuellen Zahlen bewegen den Kurs, sondern die Aussicht auf die Wende. Deere hat in einem schwachen Agrarjahr eine zweistellige Marge gehalten und sieht bei großen Maschinen wieder Wachstum. Ob die Ernte 2027 eingefahren wird, hängt aber an Faktoren außerhalb des Konzerns. Bis dahin dürfte die Aktie stark auf Agrarpreise und Zinsen reagieren. FAQ Häufige Fragen zur Deere Aktie Warum stieg die Deere Aktie trotz verfehlter Gewinnerwartungen?

Anleger setzten auf den Ausblick für große Landmaschinen. Für 2027 erwartet Deere dort ein Umsatzplus von 5 bis 15 Prozent und eine höhere Marge. Was erwartet Deere für das Geschäftsjahr 2027?

Einen Konzerngewinn von 4,5 bis 5,25 Milliarden US-Dollar, einschließlich einer einmaligen Pensionsbelastung von 250 bis 400 Millionen US-Dollar. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Deere Aktie?

ISIN US2441991054, WKN 850866. Deutsches Handelssymbol: DCO. US-Handelssymbol: DE (NYSE).

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