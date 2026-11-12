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DAX-Sieger Munich Re: Stärkeres Wachstum, kräftiges Kursplus

aktiencheck.de Redaktion 12.11.2026, 15:49 2 Min.

Munich Re erobert mit einem Plus von 3,02% die DAX-Spitze, doch das RBC-Kursziel liegt unter dem aktuellen Börsenkurs.

Bild: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG

Die Munich Re-Aktie (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker: MUV2) springt beim vorliegenden Kursstand um 17,20 Euro beziehungsweise 3,02% auf 586,60 Euro und erobert damit heute die DAX-Spitze. Die kanadische Bank RBC bleibt nach den Zahlen zum dritten Quartal jedoch bei ihrer bisherigen Einschätzung: Ben Cohen bestätigt in der Munich Re-Aktienanalyse vom 12.11.2026 das Kursziel 530 Euro und das Rating "sector perform". Damit liegt das Analystenziel unter dem aktuellen Börsenkurs. Gewinn und höhere Ziele: Die Erwartungen waren bereits angepasst Der Nettogewinn entspreche der Vorabankündigung vom 23. Oktober, erläutere Ben Cohen. Auch die höheren Zielsetzungen seien seit diesem Zeitpunkt bekannt gewesen und mittlerweile in die Konsensschätzungen eingeflossen. Die Munich Re-Aktienanalyse von RBC macht damit deutlich: Beim Gewinn und bei den angehobenen Zielen habe der vollständige Quartalsbericht keine neue Überraschung geliefert. Ben Cohen richte den Blick deshalb auf die zusätzlichen Details des Zahlenwerks. Schaden- und Unfallrückversicherung rückt in den Mittelpunkt Besonders relevant sei nun die Entwicklung in der Schaden- und Unfallrückversicherung. In diesem Bereich habe sich das Wachstum verbessert, hebe Ben Cohen hervor. Damit liefert die Munich Re-Aktienanalyse einen konkreten operativen Lichtblick. Eine Anhebung der Bewertung folgt daraus bei RBC allerdings nicht: Das Kursziel 530 Euro und das Rating "sector perform" bleiben unverändert. Ben Cohen hält somit an seiner neutralen Einschätzung im Branchenvergleich fest. DAX-Spitzenreiter mit Kursziel unter dem Börsenkurs Der kräftige Tagesgewinn und die zurückhaltende Bewertung von RBC ergeben ein spannendes Bild. Während Munich Re beim genannten Kursstand die DAX-Spitze anführt, liegt das Kursziel 530 Euro um 56,60 Euro unter dem Aktienkurs von 586,60 Euro. Das entspricht einem rechnerischen Abstand von rund 9,6% nach unten. Dieser Abstand ist keine Vorhersage eines unmittelbar bevorstehenden Kursrückgangs. Er zeigt jedoch, dass RBC die aktuelle Börsenbewertung mit ihrem unveränderten Kursziel nicht vollständig nachvollzieht. Einen konkreten Auslöser für den heutigen Kurssprung benennt die vorliegende Einschätzung von Ben Cohen nicht. Besseres Wachstum, unverändertes Urteil Die zentrale Aussage der Munich Re-Aktienanalyse von RBC lautet: Der Nettogewinn und die höheren Ziele seien bereits bekannt gewesen, während das verbesserte Wachstum in der Schaden- und Unfallrückversicherung einen wichtigen neuen Detailaspekt darstelle. Ben Cohen bestätigt für Munich Re das Kursziel 530 Euro und das Rating "sector perform". Trotz des Sprungs an die DAX-Spitze bleibt RBC damit bei einer neutralen Position. Teilen Sie diesen Artikel mit Ihren Freunden – gegen verpasste Börsennachrichten hilft keine Rückversicherung, aber ein gut informierter Gruppenchat! Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 12. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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