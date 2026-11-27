Die Münchener Rück gilt als Fels in der Brandung – und liefert erneut. Nach neun Monaten steht ein Rekordgewinn in Reichweite, das Jahresziel wurde angehoben. Doch die Münchener Rück Aktie notiert unter ihrem Jahreshoch von gut 600 Euro, und Anleger fragen sich: Wie lange halten die hohen Preise in der Rückversicherung noch?
Münchener Rück Aktie: Gewinnziel auf 6,6 Milliarden angehoben – ist der Rekordlauf schon vorbei?
5,67 Milliarden Euro Gewinn nach neun Monaten, höheres Jahresziel, laufender Rückkauf. Doch der Quartalsgewinn sank, und die Preise in der Rückversicherung geraten unter Druck. Die Münchener Rück Aktie im Check.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG · ISIN: DE0008430026 · WKN: 843002 · Handelssymbol: MUV2 · US-Handelssymbol: MURGY
Die Zahlen
Höheres Ziel, schwächeres Quartal
Die Münchener Rück erzielte im dritten Quartal 2026 ein Konzernergebnis von 1,74 Milliarden Euro – weniger als die zwei Milliarden Euro des Vorjahresquartals, aber besser als erwartet. Nach neun Monaten stehen 5,67 Milliarden Euro zu Buche nach 5,18 Milliarden Euro im Vorjahr. Der Versicherungsumsatz lag in diesem Zeitraum bei 46,6 Milliarden Euro. Das Gewinnziel für 2026 hob der Konzern von 6,3 auf 6,6 Milliarden Euro an. In der Schaden- und Unfallrückversicherung erwartet die Münchener Rück eine Schaden-Kosten-Quote von unter 80 Prozent.
Die Münchener Rück verdient in einer riskanten Welt prächtig. Für die Münchener Rück Aktie ist die entscheidende Frage, wie stark die Preise in der Rückversicherung 2027 nachgeben.
Die Aktionäre
Rückkauf läuft weiter
Im Rahmen ihres laufenden Rückkaufs erwarb die Münchener Rück vom 14. Mai bis 9. November insgesamt 3.304.311 eigene Aktien. Für Anleger, die auf Kapitalrückflüsse setzen, bleibt der Konzern damit attraktiv. Belastend wirkt dagegen die Erwartung sinkender Preise bei den Vertragserneuerungen, die die Perspektive für 2027 prägt.
Häufige Fragen zur Münchener Rück Aktie
Welches Gewinnziel gilt für 2026?
Die Münchener Rück strebt nun 6,6 Milliarden Euro an, zuvor 6,3 Milliarden Euro.
Wie hoch war der Gewinn nach neun Monaten?
5,67 Milliarden Euro nach 5,18 Milliarden Euro im Vorjahr.
Wann legt die Münchener Rück die Jahreszahlen vor?
Die Zahlen zum vierten Quartal 2026 sind für den 25. Februar 2027 angekündigt.
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