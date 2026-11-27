Welches Gewinnziel gilt für 2026?

Die Münchener Rück strebt nun 6,6 Milliarden Euro an, zuvor 6,3 Milliarden Euro.

Wie hoch war der Gewinn nach neun Monaten?

5,67 Milliarden Euro nach 5,18 Milliarden Euro im Vorjahr.

Wann legt die Münchener Rück die Jahreszahlen vor?

Die Zahlen zum vierten Quartal 2026 sind für den 25. Februar 2027 angekündigt.