Am Freitagmorgen wurde bekannt, dass Stephen Pagliuca, Mitglied des Verwaltungsrats, Aktien für 34,7 Millionen Dollar über die Börse gekauft hat. Bereits am 24. November war ein Insiderkauf über rund 15,2 Millionen Dollar gemeldet worden. Käufe dieser Größe durch Aufsichtsgremien sind selten und fielen in eine Phase, in der die Aktie deutlich unter Druck stand.