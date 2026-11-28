Die Coherent Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, bei 223,79 Dollar geschlossen. Das ist ein Tagesplus von 14,07 Prozent und ein Wochengewinn von 19,53 Prozent. Auf Xetra endete die Woche bei 200,40 Euro, 19,29 Prozent höher. Der Optik-Spezialist war damit einer der stärksten großen US-Werte des Tages. Vom 52-Wochen-Hoch bei 440 Dollar trennt ihn dennoch rund die Hälfte.
Coherent Aktie: Aufsichtsrat kauft für 34,7 Millionen Dollar – und der Kurs springt 14 Prozent
Die Coherent Aktie gewinnt am Freitag 14,07 Prozent auf 223,79 Dollar. Ein Mitglied des Verwaltungsrats hat einen Kauf über 34,7 Millionen Dollar gemeldet. Vom Jahreshoch ist der Kurs halbiert.
Coherent Corp. · ISIN: US19247G1076 · WKN: A3DQZ8 · Handelssymbol: H7B · US-Handelssymbol: COHR
Der Insider
Ein Kauf, der auffällt
Am Freitagmorgen wurde bekannt, dass Stephen Pagliuca, Mitglied des Verwaltungsrats, Aktien für 34,7 Millionen Dollar über die Börse gekauft hat. Bereits am 24. November war ein Insiderkauf über rund 15,2 Millionen Dollar gemeldet worden. Käufe dieser Größe durch Aufsichtsgremien sind selten und fielen in eine Phase, in der die Aktie deutlich unter Druck stand.
Dazu kam das Umfeld. Optik-Werte erholten sich am Freitag gemeinsam von den Verlusten des Mittwochs. Bei Coherent trafen Sektorerholung und Insidersignal zusammen.
Wer das Unternehmen von innen kennt und zweistellige Millionenbeträge nachlegt, gibt ein Urteil ab. Eine Garantie ist es nicht.
Das Geschäft
Wachstum, das Geld verschlingt
Im ersten Geschäftsquartal steigerte Coherent den Umsatz um 50 Prozent. Treiber sind optische Verbindungen für KI-Rechenzentren. Das Unternehmen hat einen möglichen Liefervertrag über 20 Milliarden Dollar für seine Plattform PhotonLink offengelegt, die Kapazitäten erweitert und am 18. November einen Aktienrückkauf über zwei Milliarden Dollar genehmigt.
Die Kehrseite beschreibt Morningstar: Der freie Mittelfluss ist negativ, weil der Ausbau der Fertigung teuer ist, und das Angebot bleibt knapp. Eine europäische Großbank senkte am 24. November ihren Zielwert von 420 auf 300 Dollar. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur Coherent Aktie
Wo schloss die Coherent Aktie am Freitag?
Bei 223,79 Dollar in New York und 200,40 Euro auf Xetra.
Wer hat Aktien gekauft?
Direktor Stephen Pagliuca meldete einen Kauf über 34,7 Millionen Dollar.
Wie stark wächst Coherent?
Der Umsatz stieg im ersten Geschäftsquartal um 50 Prozent.
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