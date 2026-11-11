RBC Capital hat das Kursziel für die Aktie von Cloudflare (ISIN: US18915M1071, WKN: A2PQMN, Ticker-Symbol: 8CF, NASDAQ-Symbol: NET) von 405 auf 350 USD gesenkt, das Rating "outperform" jedoch bestätigt. Die kanadische Investmentbank hebe in einer aktuellen Research Note die beeindruckende Geschäftsentwicklung des US-Cloud- und Cybersicherheitsunternehmens im dritten Quartal hervor. Besonders bemerkenswert sei das Umsatzwachstum von 39% , das sich trotz der bereits beträchtlichen Unternehmensgröße weiter beschleunigt habe. Nach Einschätzung der Analysten zeige diese Entwicklung, dass Cloudflare seine starke Marktposition weiter ausbauen und auch auf einer zunehmend größeren Umsatzbasis hohe Wachstumsraten erzielen könne. Zusätzlich positiv bewerte RBC Capital die angehobene Umsatzprognose des Unternehmens. Cloudflare habe seinen Ausblick sogar stärker erhöht, als es allein aufgrund der positiven Umsatzüberraschung im dritten Quartal zu erwarten gewesen wäre. Dies deute darauf hin, dass das Management auch für die kommenden Quartale mit einer anhaltend dynamischen Geschäftsentwicklung rechne.
Cloudflare Aktie: Sensationelle Quartalszahlen - und trotzdem Warnsignal!
Umsatzwachstum begeistert - warum RBC Capital das Kursziel trotzdem deutlich senkt
Trotz dieser überzeugenden operativen Entwicklung reduziere RBC Capital das Kursziel deutlich um 55 USDauf 350 USD. Der Grund liege allerdings nicht in einer grundlegenden Verschlechterung der Geschäftsaussichten. Vielmehr begründe die Investmentbank die Kurszielsenkung mit einer sogenannten Multiple Compression, also einer Verringerung der Bewertungsmultiplikatoren. Das bedeute: Selbst wenn Cloudflare seine Umsätze und Gewinne weiterhin kräftig steigere, könnte die Börse künftig bereit sein, einen geringeren Bewertungsaufschlag für dieses Wachstum zu bezahlen. Gerade bei hoch bewerteten Technologieunternehmen könne eine solche Neubewertung erheblichen Einfluss auf den Aktienkurs haben.
RBC Capital bleibe von den langfristigen Perspektiven der Cloudflare-Aktie überzeugt. Das bestätigte Rating "outperform" unterstreiche die positive Einschätzung der Investmentbank. Die Senkung des Kursziels zeige jedoch, dass selbst außergewöhnliches Umsatzwachstum nicht automatisch höhere Aktienbewertungen rechtfertige. Für Anleger bleibe damit die entscheidende Frage: Könne Cloudflare so schnell wachsen, dass die starke Geschäftsentwicklung einen möglichen Rückgang der Bewertungsmultiplikatoren mehr als ausgleiche? (Analyse vom 06.11.2026)
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