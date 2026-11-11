Cloudflare Aktie: Sensationelle Quartalszahlen - und trotzdem Warnsignal!

RBC Capital hat das Kursziel für die Aktie von Cloudflare (ISIN: US18915M1071, WKN: A2PQMN, Ticker-Symbol: 8CF, NASDAQ-Symbol: NET) von 405 auf 350 USD gesenkt, das Rating "outperform" jedoch bestätigt. Die kanadische Investmentbank hebe in einer aktuellen Research Note die beeindruckende Geschäftsentwicklung des US-Cloud- und Cybersicherheitsunternehmens im dritten Quartal hervor. Besonders bemerkenswert sei das Umsatzwachstum von 39% , das sich trotz der bereits beträchtlichen Unternehmensgröße weiter beschleunigt habe. Nach Einschätzung der Analysten zeige diese Entwicklung, dass Cloudflare seine starke Marktposition weiter ausbauen und auch auf einer zunehmend größeren Umsatzbasis hohe Wachstumsraten erzielen könne. Zusätzlich positiv bewerte RBC Capital die angehobene Umsatzprognose des Unternehmens. Cloudflare habe seinen Ausblick sogar stärker erhöht, als es allein aufgrund der positiven Umsatzüberraschung im dritten Quartal zu erwarten gewesen wäre. Dies deute darauf hin, dass das Management auch für die kommenden Quartale mit einer anhaltend dynamischen Geschäftsentwicklung rechne.