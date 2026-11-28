Wer ist Michelle Zatlyn?

Mitgründerin, Präsidentin und Co-Vorsitzende des Verwaltungsrats von Cloudflare.

Wie viel hat sie verkauft?

92.465 Aktien für rund 27,8 Millionen Dollar vom 18. bis 20. November 2026.

Verkauft sie nach Plan?

Ja. Der 10b5-1-Plan stammt vom 27. Februar 2026.