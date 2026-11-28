Michelle Zatlyn hat Cloudflare mitgegründet und führt das Unternehmen heute als Präsidentin und Co-Vorsitzende des Verwaltungsrats. Zwischen dem 18. und 20. November verkaufte sie über einen Familien-Treuhandfonds 92.465 Aktien zu gewichteten Kursen zwischen 283 und 319 Dollar. Zusammen sind das rund 27,8 Millionen Dollar. Für die Cloudflare Aktie zeigen ihre Verkaufspreise den Höhenflug des Jahres.
Cloudflare Aktie: Mitgründerin Zatlyn verkauft für 27,8 Millionen Dollar – zum Rekordniveau ihrer Verkäufe
Cloudflare-Mitgründerin und Präsidentin Michelle Zatlyn hat laut SEC-Meldung zwischen dem 18. und 20. November rund 92.500 Aktien für 27,8 Millionen Dollar verkauft, zu Kursen bis 319 Dollar. Im Frühjahr bekam sie noch rund 180 Dollar. Was der Insiderverkauf für die Cloudflare Aktie bedeutet.
Steckbrief
- Unternehmen
- Cloudflare, Inc.
- Sitz
- San Francisco, Kalifornien
- Handelssymbol
- 8CF
- US-Handelssymbol
- NET (NYSE)
- Insider
- Michelle Zatlyn, Mitgründerin und Präsidentin
- Geschäft
- Netzwerk, Sicherheit und KI-Infrastruktur
Stand: 28.11.2026, Transaktionen laut SEC-Meldungen
Die Stammdaten für Anleger: Die Cloudflare-Aktie wird in Deutschland unter dem Handelssymbol 8CF gehandelt, in den USA unter NET an der New York Stock Exchange.
Die Meldung
Optionen zu 2 Dollar, Verkauf über 300
Zatlyn verkauft seit Jahren nach demselben Muster. Sie übt Optionen mit einem Ausübungspreis von 2,04 Dollar auf Aktien der Klasse B aus, wandelt diese in börsennotierte Klasse-A-Aktien um und verkauft sie über ihren Familien-Treuhandfonds. Die Novemberverkäufe liefen über einen Handelsplan nach Rule 10b5-1 vom 27. Februar 2026. Allein am 18. November waren es 33.003 Aktien, am 20. November 27.459 Aktien.
Das Muster
Von 175 auf über 300 Dollar: die Verkäufe 2026
Im Februar verkaufte Zatlyn rund 86.000 Aktien zu Kursen um 185 Dollar, Anfang März Pakete um 175 bis 179 Dollar. Jetzt lagen die Kurse zeitweise über 319 Dollar. Vor einem Jahr, im Oktober 2025, hatte sie bereits rund 367.000 Aktien zu Kursen um 214 bis 221 Dollar verkauft.
Häufige Fragen zum Insiderverkauf bei Cloudflare
Wer ist Michelle Zatlyn?
Mitgründerin, Präsidentin und Co-Vorsitzende des Verwaltungsrats von Cloudflare.
Wie viel hat sie verkauft?
92.465 Aktien für rund 27,8 Millionen Dollar vom 18. bis 20. November 2026.
Verkauft sie nach Plan?
Ja. Der 10b5-1-Plan stammt vom 27. Februar 2026.
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