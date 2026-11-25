Der Umsatz erreichte 782,5 Millionen Dollar und lag damit rund 6 Prozent über den Erwartungen der Analysten. Auf das Jahr hochgerechnet hat Cloudflare die Marke von 3 Milliarden Dollar überschritten. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg von 27 auf 38 Cent. Die Zahl der Großkunden wuchs um ein Viertel auf 5.006.

Für das Schlussquartal stellt das Management 845 bis 846 Millionen Dollar Umsatz und 43 Cent bereinigten Gewinn je Aktie in Aussicht. Die Jahresprognose stieg von bislang höchstens 2,87 auf rund 2,96 Milliarden Dollar. Als Treiber nennt das Unternehmen die Nachfrage nach Netzwerk-, Sicherheits- und Entwicklerdiensten für KI-Anwendungen. Die Zahl der Anfragen von KI-Agenten in seinem Netz sei binnen eines Jahres um mehr als 1.700 Prozent gestiegen.