Mehr Umsatz mit weniger Menschen: Was viele Vorstände ihren Aktionären für das KI-Zeitalter versprechen, hat Cloudflare in diesem Jahr vorgeführt. Im Mai strich der Netzwerk- und Sicherheitsspezialist 1.100 Stellen. Im dritten Quartal 2026 wuchs der Umsatz um 39 Prozent, so schnell wie seit fast vier Jahren nicht. Die Cloudflare Aktie sprang nach der Zahlenvorlage am 5. November nachbörslich um rund 17 Prozent. Der Chef spricht vom besten Quartal der Firmengeschichte. Ein Blick in die Bilanz zeigt, dass diese Geschichte einen Preis hat.
Cloudflare Aktie: 39 Prozent Wachstum, 1.100 Stellen gestrichen – ist das die Blaupause für das KI-Zeitalter?
Cloudflare wächst so schnell wie seit fast vier Jahren nicht und hebt die Prognose an. Ein halbes Jahr zuvor hatte der Konzern rund ein Fünftel der Belegschaft abgebaut. Was die Cloudflare Aktie so besonders macht und wo die Schwachstelle liegt.
Die Zahlen
Das Wachstum beschleunigt sich Quartal für Quartal
Der Umsatz erreichte 782,5 Millionen Dollar und lag damit rund 6 Prozent über den Erwartungen der Analysten. Auf das Jahr hochgerechnet hat Cloudflare die Marke von 3 Milliarden Dollar überschritten. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg von 27 auf 38 Cent. Die Zahl der Großkunden wuchs um ein Viertel auf 5.006.
Für das Schlussquartal stellt das Management 845 bis 846 Millionen Dollar Umsatz und 43 Cent bereinigten Gewinn je Aktie in Aussicht. Die Jahresprognose stieg von bislang höchstens 2,87 auf rund 2,96 Milliarden Dollar. Als Treiber nennt das Unternehmen die Nachfrage nach Netzwerk-, Sicherheits- und Entwicklerdiensten für KI-Anwendungen. Die Zahl der Anfragen von KI-Agenten in seinem Netz sei binnen eines Jahres um mehr als 1.700 Prozent gestiegen.
Die Kehrseite
Bereinigt profitabel, ausgewiesen im Minus
Nach den strengeren Bilanzregeln schrieb Cloudflare im Quartal einen Verlust von 34,1 Millionen Dollar, nach 1,3 Millionen im Vorjahr. Der operative Verlust weitete sich auf 67,9 Millionen Dollar aus. Der Unterschied zum bereinigten Ergebnis erklärt sich vor allem durch aktienbasierte Vergütung: 174,1 Millionen Dollar in einem einzigen Quartal, mehr als ein Fünftel des Umsatzes.
Hinzu kommen die Kosten des Umbaus. Über die ersten neun Monate summieren sich die Restrukturierungsaufwendungen auf 161,7 Millionen Dollar. Für Anleger heißt das: Die Cloudflare Aktie ist ein Wachstumswert, dessen Gewinne bislang zu einem guten Teil auf dem Papier der bereinigten Rechnung stehen.
Cloudflare liefert das Wachstum, das der Markt von KI-Profiteuren erwartet. Die Cloudflare Aktie verlangt dafür Vertrauen in Gewinne, die erst noch in der offiziellen Rechnung ankommen müssen.
Häufige Fragen zur Cloudflare Aktie
Wie stark wächst Cloudflare?
Im dritten Quartal 2026 um 39 Prozent auf 782,5 Millionen Dollar Umsatz.
Ist Cloudflare profitabel?
Bereinigt ja, mit 38 Cent je Aktie. Nach den offiziellen Bilanzregeln stand ein Verlust von 34,1 Millionen Dollar.
Welche Prognose gibt Cloudflare für 2026?
Einen Umsatz von 2,963 bis 2,964 Milliarden Dollar und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,35 Dollar.
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