Die Canadian Imperial Bank of Commerce, kurz CIBC, erlebt das stärkste Jahr ihrer jüngeren Geschichte. Im dritten Geschäftsquartal stieg der bereinigte Gewinn um 26 Prozent, die Analysten wurden klar übertroffen. Die CIBC Aktie wird inzwischen mit mehr als dem Zweieinhalbfachen ihres Buchwerts gehandelt – vor einem Jahr war es nur das 1,65-Fache. Am Donnerstag, dem 3. Dezember, legt die Bank die CIBC Quartalszahlen zum vierten Geschäftsquartal vor, das Ende Oktober endete. Die Telefonkonferenz beginnt um 7:30 Uhr New Yorker Zeit, also um 13:30 Uhr deutscher Zeit.
CIBC Aktie: Gewinn plus 26 Prozent, Bewertung auf Rekordniveau – liefern die Quartalszahlen am Donnerstag die nächste Dividendenerhöhung?
Kanadas fünftgrößte Bank verdient so viel wie nie, hat die Analysten zuletzt klar geschlagen und steht vor einem Investorentag. Am 3. Dezember legt CIBC die Zahlen zum vierten Geschäftsquartal vor. Was Anleger von den CIBC Quartalszahlen erwarten können – und warum die Messlatte so hoch liegt.
Die Stammdaten für Anleger: Die CIBC Aktie hat die ISIN CA1360691010 und die WKN 850576, das deutsche Handelssymbol lautet CAI. In den USA notiert sie an der New York Stock Exchange unter dem Kürzel CM, unter demselben Kürzel auch an der Börse in Toronto.
Die Ausgangslage
Ein Rekordquartal nach dem anderen
Die Zahlen des dritten Quartals waren so stark, dass die Erwartungen für die CIBC Quartalszahlen jetzt sehr hoch liegen.
Im Quartal bis Ende Juli erzielte CIBC einen Umsatz von 8,37 Milliarden kanadischen Dollar, 15 Prozent mehr als vor einem Jahr. Der bereinigte Gewinn wuchs mit 26 Prozent auf 2,65 Milliarden Dollar noch deutlich schneller. Je Aktie verdiente die Bank bereinigt 2,73 Dollar – die Analysten hatten im Schnitt nur mit 2,53 Dollar gerechnet. Auch beim Umsatz lag CIBC klar über den Erwartungen.
Bemerkenswert ist vor allem, wie effizient die Bank arbeitet: Von jedem Dollar Ertrag gingen zuletzt nur 52,7 Cent für Kosten drauf, zwei Prozentpunkte weniger als vor einem Jahr. Die bereinigte Eigenkapitalrendite kletterte auf 16,8 Prozent. Das Kapitalpolster ist mit einer harten Kernkapitalquote von 13,4 Prozent weiterhin dick. Analysten von Jefferies hoben das starke Kapitalmarktgeschäft hervor; zudem konnte CIBC im US-Geschäft Vorsorge für Kreditausfälle auflösen.
CIBC: bereinigter Gewinn je Aktie
CAD
Geschäftsjahr endet am 31. Oktober.
Quelle: CIBC
Daten als Tabelle
|Quartal
|Gewinn je Aktie
|Q4 2025
|2,21
|Q2 2026
|2,54
|Q3 2026
|2,73
Was wichtig wird
Dividende, Karibik-Verkauf und Investorentag
Für viele Dividendenanleger ist das vierte Quartal das wichtigste des Jahres. Vor einem Jahr nutzte CIBC die Vorlage der Jahreszahlen, um die Quartalsdividende um 10 Cent auf 1,07 Dollar je Aktie anzuheben. Weil der Gewinn seitdem kräftig gestiegen ist, rechnen viele Anleger auch diesmal mit einem Zuschlag. Gesichert ist das nicht.
Im dritten Quartal belastete der angekündigte Verkauf der Karibik-Tochter CIBC Caribbean das ausgewiesene Ergebnis mit 26 Cent je Aktie. Anleger achten in den CIBC Quartalszahlen darauf, ob weitere Belastungen folgen. Spannend wird es zudem wenige Tage später: Am 9. Dezember lädt Vorstandschef Harry Culham zum Investorentag. Dort will CIBC neue Finanzziele und Pläne für die Kapitalverwendung vorstellen. Hinweise darauf könnte es schon am Donnerstag geben.
Das Umfeld bleibt allerdings unsicher. Der Handelsstreit zwischen Kanada und den USA hatte sich im Sommer verschärft, CIBC hat nach eigenen Angaben Vorsorge für mögliche Zollfolgen gebildet. „Der Weg nach vorn wird nicht geradlinig sein“, sagte Culham im August. Entscheidend wird, ob die Kreditqualität stabil bleibt.
Die Szenarien
Drei Wege für die CIBC Aktie nach den Zahlen
Szenario 1: Rekord plus Dividende
CIBC übertrifft erneut die Erwartungen und erhöht die Dividende. Dann dürfte die CIBC Aktie mit Rückenwind in den Investorentag gehen.
Szenario 2: Solide, aber eingepreist
Die Zahlen sind gut, aber nicht besser als erwartet. Bei der hohen Bewertung könnte die Aktie dann trotz Rekordgewinns nachgeben.
Szenario 3: Steigende Kreditvorsorge
Die Bank muss mehr Geld für drohende Kreditausfälle zurücklegen. Das wäre ein Warnsignal für den gesamten kanadischen Bankensektor.
Häufige Fragen zur CIBC Aktie
Wann legt CIBC die Quartalszahlen vor?
Am Donnerstag, 3. Dezember 2026, vor Börsenbeginn. Die Telefonkonferenz beginnt um 7:30 Uhr New Yorker Zeit, um 13:30 Uhr deutscher Zeit.
Wie viel verdiente CIBC im vorigen Quartal?
Bereinigt 2,73 kanadische Dollar je Aktie, 26 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.
Welche ISIN, WKN und Handelssymbole hat die CIBC Aktie?
ISIN CA1360691010, WKN 850576, deutsches Handelssymbol CAI, US-Handelssymbol CM an der NYSE.
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