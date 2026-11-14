Charter-Aktie Nasdaq100 Gewinner der Woche: Der Schulden-Coup bringt plus 17,2 Prozent

Die Vorgeschichte. Am 6. November hatte Charter die Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt. Die Aktie fiel um 6,2 Prozent. Zwar übertraf der bereinigte Gewinn von 21,70 Dollar je Aktie die Erwartungen deutlich. Das Plus kam aber fast komplett aus der Übernahme von Cox Communications. Bereinigt um den Zukauf sank der Umsatz um 1,5 Prozent, das Management kündigte ein Sparprogramm über 2 Milliarden Dollar an.

Montag – die Erholung beginnt. Mit dem breiten Markt erholte sich auch die Charter-Aktie zum Wochenstart.

Dienstag – der Sprung. Charter bot an, bis zu 1,5 Milliarden Dollar seiner am längsten laufenden Anleihen zurückzukaufen. Die Aktie stieg um rund 11 Prozent – an einem schwachen Börsentag. Andere Kabelkonzerne profitierten nicht, Cable One und Altice USA fielen sogar deutlich.

Mittwoch bis Freitag – Gewinne verteidigt. Abseits der Turbulenzen um Chipaktien und Nvidia hielt der Wochengewinner sein hohes Niveau.