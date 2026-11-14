Kein KI-Chip, keine Rechenzentren – und trotzdem unter den Top 3: Die Charter-Aktie ist mit einem Plus von 17,20 Prozent einer der größten Nasdaq100 Gewinner der Woche. Der Kabel- und Breitbandkonzern hinter der Marke Spectrum lieferte eine Geschichte, die mit dem KI-Hype nichts zu tun hat: Charter kauft eigene Anleihen weit unter Nennwert zurück. Unsere Wochenanalyse erklärt, warum dieser Schritt den Wochengewinner so stark antrieb.
Charter-Aktie Nasdaq100 Gewinner der Woche: Der Schulden-Coup bringt plus 17,2 Prozent
Die Charter-Aktie ist einer der größten Nasdaq100 Gewinner der Woche: Mit einem Plus von 17,20 Prozent erholte sich der Kabelkonzern kräftig vom Jahrestief. Auslöser war ein cleveres Rückkaufangebot für Anleihen über bis zu 1,5 Milliarden Dollar. Unsere Wochenanalyse zeigt, warum Anleger plötzlich auf die Schuldenstrategie setzen – und wo die Risiken bleiben.
Wochenanalyse
Vom Zahlenschock zum Anleihe-Coup
Die Vorgeschichte. Am 6. November hatte Charter die Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt. Die Aktie fiel um 6,2 Prozent. Zwar übertraf der bereinigte Gewinn von 21,70 Dollar je Aktie die Erwartungen deutlich. Das Plus kam aber fast komplett aus der Übernahme von Cox Communications. Bereinigt um den Zukauf sank der Umsatz um 1,5 Prozent, das Management kündigte ein Sparprogramm über 2 Milliarden Dollar an.
Montag – die Erholung beginnt. Mit dem breiten Markt erholte sich auch die Charter-Aktie zum Wochenstart.
Dienstag – der Sprung. Charter bot an, bis zu 1,5 Milliarden Dollar seiner am längsten laufenden Anleihen zurückzukaufen. Die Aktie stieg um rund 11 Prozent – an einem schwachen Börsentag. Andere Kabelkonzerne profitierten nicht, Cable One und Altice USA fielen sogar deutlich.
Mittwoch bis Freitag – Gewinne verteidigt. Abseits der Turbulenzen um Chipaktien und Nvidia hielt der Wochengewinner sein hohes Niveau.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum der Anleiherückkauf Aktionären nutzt
Schulden mit Rabatt
Die acht Anleiheserien zahlen nur 3,5 bis 4,8 Prozent Zinsen und laufen bis 2041 bis 2062. Weil Charter mit einem Aufschlag von 2,05 bis 2,5 Prozentpunkten auf US-Staatsanleihen bewertet, kauft das Unternehmen sie deutlich unter Nennwert zurück.
Hebel für Aktionäre
Der Börsenwert entspricht nur etwa einem Fünftel der Schulden von 108,6 Milliarden Dollar. Jeder gesparte Dollar wirkt daher stark auf den Aktienwert.
Extrem niedrige Bewertung
Vor dem Sprung lag das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei rund 3, gegenüber einem Fünfjahresschnitt von 10.
Schuldenabbau als Ziel
Charter will die Verschuldung von 3,93 auf das Ziel von 3,5 senken und Ende 2026 unter 3,9 liegen.
Die Quartalszahlen sehen stark aus, das operative Geschäft darunter verschlechtert sich aber weiter.
Trotz der Wochenrally bleibt die Charter-Aktie einer der großen Verlierer des Jahres: Seit Januar steht noch ein Minus von gut einem Drittel zu Buche. Das Rückkaufangebot läuft bis zum 17. November. Die Zahlen zum vierten Quartal sollen am 29. Januar 2027 folgen.
Häufige Fragen zur Charter-Aktie
Warum ist die Charter-Aktie Nasdaq100 Gewinner der Woche?
Charter bot an, bis zu 1,5 Milliarden Dollar langlaufender Anleihen unter Nennwert zurückzukaufen. Die Aktie stieg vom 9. bis 13. November um 17,20 Prozent.
Bis wann läuft das Rückkaufangebot?
Die Angebote laufen laut Unternehmen bis zum 17. November 2026.
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