Am 25.11.2026 stieg die Charter Aktie im Handelsverlauf von 134,19 auf bis zu 147,09 Dollar und schloss bei 147,27 Dollar. Am Vortag hatte der Schlusskurs bei 135,87 Dollar gelegen. Eine konkrete Unternehmensnachricht gab es nicht. Marktbeobachter verweisen auf den Marktkontext: Der S&P 500 verlor zeitweise mehr als ein Prozent, KI-nahe Werte standen unter Druck, und Anleger suchten nach Branchen, die weniger vom KI-Zyklus abhängen. Als gesicherte Ursache ist diese Rotation allerdings nicht belegt – es bleibt eine Einschätzung der Redaktion.

Schon am 10.11.2026 war die Aktie um 10,6 Prozent gesprungen, nachdem Charter ein neues Betriebsmodell vorgestellt hatte. Danach folgte die Rückkaufaktion für Anleihen und die Fortsetzung der Erholung vom 52-Wochen-Tief bei 101,11 Dollar.