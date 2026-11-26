Während Nvidia, Alphabet und Co. am Mittwoch Federn ließen, sprang die Charter Communications Aktie (CHTR, ISIN US16119P1084) um 8,4 Prozent auf 147,27 US-Dollar – ohne neue Unternehmensmeldung. Binnen eines Monats hat sich die Aktie des US-Kabelriesen um rund 40 Prozent verteuert, und doch liegt sie seit Jahresbeginn noch fast 30 Prozent im Minus. Diese Charter Aktienanalyse zeigt, was hinter der Rally steckt.
Charter Communications Aktienanalyse: Plus 40 Prozent in einem Monat, 108 Milliarden Dollar Schulden – ist die Kabel-Rally mehr als eine Flucht aus KI-Werten?
Die Charter Communications Aktie schloss am 25.11.2026 bei 147,27 Dollar, ein Plus von 8,4 Prozent ohne neue Unternehmensmeldung. Die Charter Aktienanalyse zu Zahlen, Cox-Übernahme, Schulden, Chart und der Charter Aktienprognose.
Steckbrief
- Unternehmen
- Charter Communications, Inc. (Marke Spectrum)
- Ticker
- CHTR
- ISIN
- US16119P1084
- Handelsplatz
- Nasdaq (USD)
- Gesamtschulden
- 108,6 Mrd. $ (30.09.2026)
- Nächste Zahlen
- Q4 2026, voraussichtlich Ende Januar oder Anfang Februar 2027
Stand: 25.11.2026, Schlusskurs Nasdaq am 25.11.2026; die US-Börsen blieben am 26.11. wegen Thanksgiving geschlossen
Die Charter Aktienanalyse beginnt mit einem Rätsel: Das Unternehmen verlor im dritten Quartal Internetkunden, schrieb wegen einer Abschreibung von 6,3 Milliarden Dollar einen Milliardenverlust und trägt Schulden von mehr als 100 Milliarden Dollar. Trotzdem wird die Charter Aktie gekauft. Die Charter Aktienprognose hängt davon ab, ob die Übernahme von Cox die Wende bringt.
Der Auslöser
Was ist mit der Charter Aktie passiert?
Am 25.11.2026 stieg die Charter Aktie im Handelsverlauf von 134,19 auf bis zu 147,09 Dollar und schloss bei 147,27 Dollar. Am Vortag hatte der Schlusskurs bei 135,87 Dollar gelegen. Eine konkrete Unternehmensnachricht gab es nicht. Marktbeobachter verweisen auf den Marktkontext: Der S&P 500 verlor zeitweise mehr als ein Prozent, KI-nahe Werte standen unter Druck, und Anleger suchten nach Branchen, die weniger vom KI-Zyklus abhängen. Als gesicherte Ursache ist diese Rotation allerdings nicht belegt – es bleibt eine Einschätzung der Redaktion.
Schon am 10.11.2026 war die Aktie um 10,6 Prozent gesprungen, nachdem Charter ein neues Betriebsmodell vorgestellt hatte. Danach folgte die Rückkaufaktion für Anleihen und die Fortsetzung der Erholung vom 52-Wochen-Tief bei 101,11 Dollar.
|Kennzahl
|Wert
|Einordnung
|Schlusskurs 25.11.2026
|147,27
|+8,4 % zum Vortag
|Schlusskurs 24.11.2026
|135,87
|Vortag
|52-Wochen-Tief
|101,11
|Kurs liegt 46 % darüber
|52-Wochen-Hoch
|254,11
|Kurs liegt 42 % darunter
|50-Tage-Linie
|120,29
|Kurs liegt 22 % darüber
|Kursplus 1 Monat
|+40,1 %
|Stand 25.11.2026
|Seit Jahresbeginn
|–29,6 %
|Stand 25.11.2026
Kursdaten Stand 25.11.2026. Der Schlusskurs ergibt sich aus Vortagesschluss und Tagesplus; ein offizieller Nasdaq-Datensatz wurde nicht separat geprüft.
Quelle: Börsendaten, eigene Zusammenstellung
Das Geschäft
Wie verdient Charter Communications sein Geld?
Charter ist einer der größten US-Kabelnetzbetreiber und vermarktet seine Dienste unter der Marke Spectrum: Breitband-Internet, Fernsehen, Festnetz-Telefonie und zunehmend Mobilfunk. Die Einnahmen sind wiederkehrend, die Margen hoch – aber das Geschäft ist kapitalintensiv. Konkurrenz entsteht durch Glasfaser, Mobilfunk-Festnetzersatz (Fixed Wireless) und die Trennung der Kunden vom klassischen Kabel-TV. Am 19.08.2026 schloss Charter die Übernahme des Kabelbetreibers Cox ab und wurde damit deutlich größer.
Die Zahlen
Wie stark sind die Zahlen hinter der Charter Aktie?
Im dritten Quartal 2026 (Bericht vom 06.11.2026) stieg der Umsatz durch die Cox-Übernahme um 9,1 Prozent auf 14,9 Milliarden Dollar. Rechnet man Cox für beide Zeiträume hinzu (pro forma), sank der Umsatz um 1,5 Prozent auf 16,5 Milliarden Dollar. Das bereinigte EBITDA lag bei 5,9 Milliarden Dollar (plus 6,9 Prozent); pro forma waren es 6,6 Milliarden Dollar, ein Minus von 4,0 Prozent.
Auf der Kundenseite bleibt das Bild gemischt: Pro forma verlor Charter 233.000 Internetkunden (Legacy Charter: 156.000, Legacy Cox: 77.000), gewann aber 440.000 Mobilfunk-Anschlüsse. Das Nettoergebnis lag bei minus 2,4 Milliarden Dollar, vor allem wegen einer Wertminderung auf Franchise-Rechte von 6,3 Milliarden Dollar; das Ergebnis je Aktie betrug minus 20,50 Dollar. Der Free Cashflow sank auf 674 Millionen Dollar, rund 947 Millionen weniger als im Vorjahr.
|Kennzahl
|Berichtet
|Pro forma
|Umsatz
|14,9 Mrd. $ (+9,1 %)
|16,5 Mrd. $ (–1,5 %)
|Bereinigtes EBITDA
|5,9 Mrd. $ (+6,9 %)
|6,6 Mrd. $ (–4,0 %)
|Internetkunden (Veränderung)
|–
|–233.000
|Mobilfunk-Anschlüsse (Veränderung)
|–
|+440.000
|Nettoergebnis
|–2,4 Mrd. $
|–
|Free Cashflow
|674 Mio. $
|–
Pro forma = Cox für beide Zeiträume eingerechnet. Quelle: Charter-Quartalsbericht vom 06.11.2026.
Quelle: Charter Communications, Inc.
Die Bilanz
Wie riskant sind Cox und die Schulden für die Charter Aktie?
Die Schuldenlast ist das Kernthema der Charter Aktienanalyse. Die Gesamtschulden betrugen zum 30.09.2026 rund 108,6 Milliarden Dollar. Das Management strebt eine Netto-Verschuldung von 3,5 Mal EBITDA binnen drei Jahren an und will das meiste des freien Cashflows vorerst in den Schuldenabbau lenken; Aktienrückkäufe fielen im dritten Quartal mit 19 Millionen Dollar entsprechend klein aus.
Zugleich hat Charter nach eigenen Angaben am 10.11.2026 ein Angebot zum Rückkauf von Anleihen gestartet und im Ergebnis vom 18.11. Anleihen mit einem Nennwert von rund 2,7 Milliarden Dollar übernommen. Auf der Kostenseite stellt das Management Synergien von mehr als einer Milliarde Dollar pro Jahr durch die Cox-Integration in Aussicht, gut die Hälfte davon bis Mitte 2027, sowie weitere 2 Milliarden Dollar an Betriebskosten-Einsparungen über 18 Monate. Die Investitionen sollen pro forma von rund 13 Milliarden Dollar 2026 auf höchstens 11 Milliarden Dollar 2027 sinken.
Die Experten
Wie sieht die Charter Aktienprognose der Analysten aus?
Die Charter Aktienprognose der Analysten fällt vorsichtiger aus als bei Technologiewerten. Nach einer Auswertung von Konsensdaten (Stand 25.11.2026) liegt das durchschnittliche Kursziel bei rund 157 Dollar, etwa 6 Prozent über dem Schlusskurs. Eine andere Auswertung kommt auf einen deutlich höheren Wert; die Zahlen unterscheiden sich je nach Datenanbieter und Stichtag. Anzahl der Analysten, Spanne der Kursziele und Verteilung von Kaufen, Halten und Verkaufen liegen uns nicht belegt vor. Konsenswerte sind Durchschnitte aus Einzelurteilen Dritter, keine Aussage von aktiencheck.de.
Bewertungsseitig wird die Charter Aktie auf Basis der bereinigten Gewinne mit einem KGV von rund 15 gehandelt (Stand 25.11.2026; Berechnungsbasis nicht eindeutig, da das dritte Quartal einen Verlust auswies). Ein erwartetes KGV oder ein Wert für Unternehmenswert zu EBITDA liegt nicht belegt vor.
Der Chart
Was sagt der Chart zur Charter Aktie?
Charttechnisch hat die Charter Aktie in vier Wochen einen scharfen V-Verlauf hinter sich. Der Kurs liegt rund 22 Prozent über der 50-Tage-Linie bei etwa 120 Dollar, der Relative-Stärke-Index (RSI) lag zuletzt bei rund 66 und damit im oberen, aber noch nicht überkauften Bereich. Oberhalb liegt die Zone um 150 Dollar, unterhalb die 50-Tage-Linie; die 200-Tage-Linie liegt uns nicht belegt vor. Auffällig ist die hohe Leerverkaufsquote von rund 15,8 Prozent: Sie kann Kursausschläge in beide Richtungen verstärken.
Szenarien
Wie geht es mit der Charter Aktie weiter?
Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab. Im Markt werden drei Szenarien diskutiert. Im günstigen Fall zeigt sich, dass die Cox-Synergien und die geplanten Kostensenkungen schneller wirken, der Kundenschwund nachlässt und das Konsens-Kursziel von rund 157 Dollar in Reichweite bleibt. Im neutralen Fall pendelt die Aktie nach der Rally zwischen der 50-Tage-Linie und dem Bereich um 150 Dollar, bis die Zahlen zum vierten Quartal vorliegen. Im ungünstigen Fall kehrt die Rotation aus den KI-Werten zurück, und die Aktie gibt den Monatsgewinn teilweise wieder ab. Welches Szenario eintritt, ist offen.
Was jetzt zählt
Worauf sollten Anleger bei der Charter Aktie achten?
Kurzfristig stehen der verkürzte US-Handel am Freitag, 27.11., und die weitere Entwicklung des KI-Sektors im Fokus. Mittelfristig zählen die Zahlen zum vierten Quartal (voraussichtlich Ende Januar oder Anfang Februar 2027), die Entwicklung der Internetkunden bei Charter und Cox und der Abbau der Schulden. Die Aktie ist damit für Anleger ein Beispiel dafür, wie schnell sich die Stimmung zwischen Technologie- und Defensivwerten drehen kann.
FAQ
Häufige Fragen zur Charter Aktie
Wie hat sich die Charter Aktie zuletzt entwickelt? Die Charter Communications Aktie schloss am 25.11.2026 bei 147,27 Dollar (+8,4 Prozent) und hat in einem Monat rund 40 Prozent gewonnen. Seit Jahresbeginn steht ein Minus von 29,6 Prozent.
Was zeigt die Charter Aktienanalyse zu den Quartalszahlen? Der Umsatz stieg durch Cox auf 14,9 Milliarden Dollar, pro forma sank er um 1,5 Prozent. Das Unternehmen verlor Internetkunden und wies wegen einer Abschreibung von 6,3 Milliarden Dollar einen Nettoverlust von 2,4 Milliarden Dollar aus.
Wie lautet die Charter Aktienprognose der Analysten? Nach Konsensdaten liegt das durchschnittliche Kursziel bei rund 157 Dollar (Stand 25.11.2026); andere Auswertungen weichen ab. Das ist keine Prognose von aktiencheck.de.
Warum steigt die Charter Aktie ohne Nachricht? Eine konkrete Ursache gab es am 25.11. nicht; Marktbeobachter sehen eine Rotation aus KI-Werten in defensivere Branchen. Das ist eine Einschätzung der Redaktion, keine gesicherte Erkenntnis.
Wie hoch sind die Schulden von Charter? Die Gesamtschulden lagen zum 30.09.2026 bei rund 108,6 Milliarden Dollar.
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