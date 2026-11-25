Technologieaktien brachen am Mittwochvormittag ein, die Nasdaq verlor zeitweise 4,6 Prozent. Das Geld floss in klassische Branchen. Auch andere Kabel- und Telekomkonzerne legten zu.

Charter betreibt unter der Marke Spectrum ein großes Kabelnetz in den USA. Internetanschlüsse werden bezahlt, gleichgültig wie die Börse läuft, und das Geschäft hängt nicht an den Budgets für Rechenzentren. Titel, die tief gefallen sind und stabile Einnahmen haben, sind in solchen Umschichtungsphasen gefragt.