Kein Quartalsbericht, keine Übernahme, keine Prognose. Die Charter Aktie stieg am Mittwoch trotzdem um 8,39 Prozent auf 147,27 Dollar und war zweitgrößter Gewinner im S&P 500. Binnen eines Monats hat der Kabelnetzbetreiber rund 40 Prozent zugelegt. Der Grund liegt nicht im Unternehmen, sondern in dem, was es nicht ist: ein KI-Wert.
Charter Aktie: Plus 40 Prozent in einem Monat – warum Anleger plötzlich Kabelnetze statt KI kaufen
Die Charter Aktie stieg am Mittwoch um 8,39 Prozent auf 147,27 Dollar. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht. Der Kabelnetzbetreiber profitiert von der Flucht aus KI-Werten, liegt seit Jahresbeginn aber noch rund 30 Prozent im Minus.
Die Erklärung
Geld sucht Geschäfte ohne Technologierisiko
Technologieaktien brachen am Mittwochvormittag ein, die Nasdaq verlor zeitweise 4,6 Prozent. Das Geld floss in klassische Branchen. Auch andere Kabel- und Telekomkonzerne legten zu.
Charter betreibt unter der Marke Spectrum ein großes Kabelnetz in den USA. Internetanschlüsse werden bezahlt, gleichgültig wie die Börse läuft, und das Geschäft hängt nicht an den Budgets für Rechenzentren. Titel, die tief gefallen sind und stabile Einnahmen haben, sind in solchen Umschichtungsphasen gefragt.
Die Einordnung
Die alten Probleme sind nicht verschwunden
Der Kursanstieg ist vor allem ein Zeichen der Marktstimmung. Das Kabelgeschäft steht seit Jahren unter Druck, weil Glasfaser- und Mobilfunkanbieter Breitbandkunden abwerben. Dazu trägt der Konzern hohe Schulden, was bei steigenden Zinsen ins Gewicht fällt.
Trotz der Erholung liegt die Charter Aktie seit Jahresbeginn noch rund 30 Prozent im Minus. Das Plus vom Mittwoch beruht auf Umschichtungen, und die können sich umkehren, sobald Anleger wieder zu Technologiewerten greifen.
Die Charter Aktie steigt nicht, weil das Kabelgeschäft besser geworden ist. Sie steigt, weil Anleger gerade etwas suchen, das mit künstlicher Intelligenz nichts zu tun hat.
Häufige Fragen zur Charter Aktie
Warum ist die Charter Aktie am 25. November 2026 gestiegen?
Es gab keine Unternehmensmeldung. Anleger schichteten aus KI-Aktien in Kabel- und Telekomwerte um.
Wie hat die Charter Aktie geschlossen?
Mit einem Plus von 8,39 Prozent bei 147,27 Dollar.
Wie hat sich die Aktie 2026 entwickelt?
Trotz der jüngsten Erholung liegt sie seit Jahresbeginn rund 30 Prozent im Minus.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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