Warum ist die Charter-Aktie heute S&P 500 Gewinner?

Es gibt keine Unternehmensmeldung. Anleger schichteten aus KI-Aktien in Kabel- und Telekomwerte um, und Charter setzt eine kräftige Erholung fort.

Wie stark ist die Charter Communications Aktie gestiegen?

Die Aktie schloss am 25. November 2026 mit einem Plus von 8,39 Prozent bei 147,27 US-Dollar.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Charter-Aktie?

Die ISIN lautet US16119P1084, die WKN A2AJX9. An der Nasdaq wird die Aktie unter CHTR gehandelt, in Deutschland unter CQD.