Kein Quartalsbericht, keine Hochstufung, keine Übernahme: Die Charter-Aktie (ISIN: US16119P1084, WKN: A2AJX9, Handelssymbol: CHTR an der Nasdaq, deutsches Kürzel: CQD) steigt am Mittwoch trotzdem um 8,4 Prozent auf 147,27 US-Dollar. Die Charter Communications Aktie ist damit der zweitgrößte S&P 500 Gewinner des Tages. Der Kurs profitiert davon, dass Anleger im Ausverkauf der KI-Aktien nach Geschäftsmodellen ohne Technologierisiko suchen.
Charter-Aktie ist S&P 500 Gewinner: Plus 8 Prozent ohne Nachricht – der Kabelriese als Fluchtburg im KI-Crash
Die Charter-Aktie schließt am 25. November 2026 mit einem Plus von 8,4 Prozent bei 147,27 US-Dollar und ist der zweitgrößte S&P 500 Gewinner. Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Anleger schichten aus KI-Werten in Kabel- und Telekomaktien um, Charter hat binnen eines Monats rund 40 Prozent gewonnen.
Die Gründe für den Kursgewinn
Kabel statt Künstlicher Intelligenz
Flucht aus dem KI-Sektor
Technologieaktien brachen am Vormittag ein, der Nasdaq verlor zeitweise 4,6 Prozent. Das Geld floss in klassische Branchen. Auch andere Kabel- und Telekomkonzerne legten zu.
Erholung nach tiefem Fall
Die Aktie hat in einem Monat rund 40 Prozent gewonnen, liegt seit Jahresbeginn aber noch etwa 30 Prozent im Minus. Solche Titel sind in Rotationsphasen gefragt.
Institutionelle Käufer
Aus Pflichtmeldungen geht hervor, dass große Vermögensverwalter ihre Positionen im dritten Quartal deutlich ausgebaut haben.
Einordnung
Skeptische Analysten, steigender Kurs
Charter betreibt unter der Marke Spectrum eines der größten Kabelnetze der USA. Das Geschäft liefert stabile Einnahmen, verliert aber Breitbandkunden an Glasfaser- und Mobilfunkanbieter und trägt hohe Schulden. Entsprechend zurückhaltend sind die Analysten: Laut MarketBeat lautet der Konsens auf Reduzieren, bei acht Verkaufs-, acht Halte- und fünf Kaufempfehlungen. Der Kursanstieg ist deshalb vor allem ein Zeichen der Marktstimmung.
Häufige Fragen zur Charter-Aktie
Warum ist die Charter-Aktie heute S&P 500 Gewinner?
Es gibt keine Unternehmensmeldung. Anleger schichteten aus KI-Aktien in Kabel- und Telekomwerte um, und Charter setzt eine kräftige Erholung fort.
Wie stark ist die Charter Communications Aktie gestiegen?
Die Aktie schloss am 25. November 2026 mit einem Plus von 8,39 Prozent bei 147,27 US-Dollar.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Charter-Aktie?
Die ISIN lautet US16119P1084, die WKN A2AJX9. An der Nasdaq wird die Aktie unter CHTR gehandelt, in Deutschland unter CQD.
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