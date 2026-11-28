Charter-Communications-Aktie S&P 500 Gewinner der Woche: Kabelkonzern holt auf – warum die Aktie um 19,5 Prozent steigt

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 08:48 2 Min.

Die Charter-Communications-Aktie ist S&P 500 Gewinner der Woche: Mit einem Plus von 19,53 Prozent setzt der Kabel- und Breitbandanbieter seine Erholung fort – auf Monatssicht steht ein Plus von 46,64 Prozent. Die Analyse nennt Gründe und Risiken.

Die Charter-Communications-Aktie (ISIN: US16119P1084, WKN: A2AJX9, Handelssymbol: CHTR) ist S&P 500 Gewinner der Woche: Sie steigt um 19,53 Prozent, am Freitag um 4,48 Prozent. Auf Monatssicht liegt das Plus bei 46,64 Prozent, auf Jahressicht steht noch ein Minus von 22,99 Prozent. CHTR CHTR — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr CHTR — — — Charter-Wochenplus +19,53 % Charter am Freitag +4,48 % Charter auf Monatssicht +46,64 % Charter auf Jahressicht -22,99 % Quelle : Wochenwerte laut Screenshot, 27. November 2026 Die Gründe für den Kursgewinn Marktrally und Aufholjagd Charter gehört nicht zur KI-Welle – und steigt trotzdem stärker als fast jeder Chipwert. Der Wochenanstieg fällt in die beste Börsenwoche seit April 2025, in der rund 95 Prozent der S&P-Werte zulegten. Charter war bereits im November kräftig gestiegen und profitierte offenbar von der breiten Kaufbereitschaft. Eine Unternehmensmeldung, die den Sprung erklärt, haben wir nicht gefunden. 01 Rekordwoche Beste Wochenbilanz des S&P 500 seit April 2025. 02 Starker Monat Plus von knapp 47 Prozent seit Monatsbeginn. 03 Kein Auslöser Eine Unternehmensnachricht ist nicht bekannt. Einordnung Starker Lauf, schwache Jahresbilanz Trotz des kräftigen Novembers liegt die Aktie auf Jahressicht noch fast 23 Prozent im Minus. Was für die Charter-Aktie spricht Marktumfeld: Freundliche Stimmung.

Aufholbewegung: Starker Lauf seit Monatsbeginn. Was die Charter-Aktie belasten kann Wettbewerb: Mobilfunk- und Glasfaseranbieter.

Fehlender Auslöser: Der Anstieg ist nicht fundamental erklärt. Steckbrief der Charter-Aktie Unternehmen: Charter Communications, Inc.

ISIN: US16119P1084 · WKN: A2AJX9

Handelssymbol: CHTR (Nasdaq)

Branche: Telekommunikation, Kabel Häufige Fragen zur Charter-Aktie Warum ist die Charter-Aktie S&P 500 Gewinner der Woche?

Sie stieg um 19,53 Prozent in einer breiten Marktrally; ein eigener Auslöser wurde nicht gefunden. Wie lauten ISIN und WKN?

ISIN US16119P1084, WKN A2AJX9, Handelssymbol CHTR. Fazit: Der S&P 500 Gewinner der Woche Charter Die Charter-Aktie setzt ihre Erholung fort. Weitere Impulse bräuchten Unternehmensnachrichten.

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