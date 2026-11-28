Die Charter-Communications-Aktie (ISIN: US16119P1084, WKN: A2AJX9, Handelssymbol: CHTR) ist S&P 500 Gewinner der Woche: Sie steigt um 19,53 Prozent, am Freitag um 4,48 Prozent. Auf Monatssicht liegt das Plus bei 46,64 Prozent, auf Jahressicht steht noch ein Minus von 22,99 Prozent.
Charter-Communications-Aktie S&P 500 Gewinner der Woche: Kabelkonzern holt auf – warum die Aktie um 19,5 Prozent steigt
Die Charter-Communications-Aktie ist S&P 500 Gewinner der Woche: Mit einem Plus von 19,53 Prozent setzt der Kabel- und Breitbandanbieter seine Erholung fort – auf Monatssicht steht ein Plus von 46,64 Prozent. Die Analyse nennt Gründe und Risiken.
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Die Gründe für den Kursgewinn
Marktrally und Aufholjagd
Charter gehört nicht zur KI-Welle – und steigt trotzdem stärker als fast jeder Chipwert.
Der Wochenanstieg fällt in die beste Börsenwoche seit April 2025, in der rund 95 Prozent der S&P-Werte zulegten. Charter war bereits im November kräftig gestiegen und profitierte offenbar von der breiten Kaufbereitschaft. Eine Unternehmensmeldung, die den Sprung erklärt, haben wir nicht gefunden.
Rekordwoche
Beste Wochenbilanz des S&P 500 seit April 2025.
Starker Monat
Plus von knapp 47 Prozent seit Monatsbeginn.
Kein Auslöser
Eine Unternehmensnachricht ist nicht bekannt.
Einordnung
Starker Lauf, schwache Jahresbilanz
Trotz des kräftigen Novembers liegt die Aktie auf Jahressicht noch fast 23 Prozent im Minus.
Häufige Fragen zur Charter-Aktie
Warum ist die Charter-Aktie S&P 500 Gewinner der Woche?
Sie stieg um 19,53 Prozent in einer breiten Marktrally; ein eigener Auslöser wurde nicht gefunden.
Wie lauten ISIN und WKN?
ISIN US16119P1084, WKN A2AJX9, Handelssymbol CHTR.
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