Brent-Ölpreis: Ausdehnung der Erholung - Chartanalyse

Die Erholung könnte sich zunächst bis 100,00 USD und später bis 104,11 USD ausdehnen. Allerdings wäre die aktuelle Gegenbewegung auch als bärische Flaggenformation denkbar, die jederzeit nach unten aufgelöst werden könnte. Falle Brent unter den kurzfristigen Aufwärtstrend bei derzeit rund 94,80 USD zurück, könnte sich der Weg bis 91,77 USD schnell wieder öffnen. Darunter wären weitere Verkaufssignale möglich.