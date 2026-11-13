Rückblick: Am Donnerstag konnte sich Brent weiter stabilisieren und ausgehend von der Unterstützungszone bei 94,37 USD deutlich erholen, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.
Brent-Ölpreis: Ausdehnung der Erholung - Chartanalyse
Charttechnik im Fokus
Die Notierungen hätten dabei auch die Hürde bei 96,97 USD überwunden und die Gegenbewegung im weiteren Handelsverlauf fortgesetzt.
Charttechnischer Ausblick
Die Erholung könnte sich zunächst bis 100,00 USD und später bis 104,11 USD ausdehnen. Allerdings wäre die aktuelle Gegenbewegung auch als bärische Flaggenformation denkbar, die jederzeit nach unten aufgelöst werden könnte. Falle Brent unter den kurzfristigen Aufwärtstrend bei derzeit rund 94,80 USD zurück, könnte sich der Weg bis 91,77 USD schnell wieder öffnen. Darunter wären weitere Verkaufssignale möglich.
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