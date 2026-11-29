BMW Aktie und VW Aktie: Fast 10 Prozent Plus vom Sechsjahrestief – Brüssel lässt ab 1. Dezember nur noch 191.780 Hybridautos aus China rein. Ist das die Wende für Deutschlands Autobauer?

aktiencheck.de Redaktion 29.11.2026, 18:58 4 Min.

Am Montag notierten Europas Autowerte so tief wie seit 2020 nicht mehr, am Freitag waren BMW und Volkswagen die zweit- und drittbesten Werte im DAX. Den Rückenwind lieferten eine neue EU-Quote für Hybridimporte und eine Branchenstudie von JPMorgan. Die große Analyse: was die Quote bewirkt, wie tief die Autobauer gefallen sind und was die Erholung bedroht.

Bild: BMW Group

Es ist eine bemerkenswerte Kehrtwende. Am Montag, 23. November, fiel der europäische Autoindex auf den tiefsten Stand seit mehr als sechs Jahren, die Vorzugsaktie von Volkswagen markierte mit 61,62 Euro ein Jahrestief. Fünf Handelstage später stehen die BMW Aktie mit plus 9,73 Prozent und die VW Aktie mit plus 9,55 Prozent auf den Plätzen zwei und drei der DAX-Wochenbilanz. BMW schloss am Freitag bei 58,66 Euro, die VW-Vorzugsaktie bei 68,60 Euro. Hinter der Erholung stecken eine Entscheidung aus Brüssel und die Studie einer US-Bank. BMW Aktie in der Woche, Schluss 58,66 € +9,73 % VW Vorzugsaktie in der Woche, Schluss 68,60 € +9,55 % Hybridautos aus China für 200 Tage ab 1. Dezember 191.780 Laufzeit der vorläufigen EU-Quote bis 18. Juni 2027 200 Tage Quelle : DAX-Wochenanalyse aktiencheck.de (comdirect, 27.11.2026); EU-Durchführungsverordnung 2026/2614 laut heise, TeslAnt und Eurometal Die Quote Brüssel zieht die Handbremse Am Dienstag, 24. November, veröffentlichte die EU-Kommission vorläufige Schutzmaßnahmen gegen Hybridautos aus Drittstaaten. Ab dem 1. Dezember gelten erstmals feste Einfuhrquoten je Herkunftsland, zunächst für 200 Tage bis zum 18. Juni 2027. China darf in diesem Zeitraum 191.780 Hybride liefern, was einer Jahresrate von rund 350.000 Fahrzeugen entspricht. Japan erhält 170.889 Fahrzeuge, die Türkei 126.320 und Großbritannien 105.402. Wer darüber hinaus liefert, wird nicht verzollt, sondern abgewiesen. Die Quote gilt für Plug-in-Hybride, Vollhybride und Mildhybride gleichermaßen. Der Hintergrund: Nachdem die EU 2024 Strafzölle auf Elektroautos aus China verhängt hatte, verlagerten chinesische Hersteller ihren Export auf Hybride. 2023 kamen nach EU-Daten rund 46.000 Hybridfahrzeuge aus China, zuletzt fast das Zehnfache. Allein im zweiten Quartal 2026 stiegen die Importe aus China um 84 Prozent. Wichtig für Anleger: Die China-Quote gilt für alle in China gebauten Autos, unabhängig von der Marke. Auch europäische Hersteller, die in China für den Export fertigen, zählen also auf das Kontingent. Die Studie JPMorgan setzt auf das Autojahr 2027 Den zweiten Impuls lieferte José Asumendi, Analyst bei JPMorgan. In seiner Branchenstudie vom 24. November zeichnete er einen überwiegend optimistischen Ausblick auf das Autojahr 2027. Für die BMW Aktie bestätigte er am 25. November sein Votum „Overweight“ mit einem Kursziel von 68 Euro. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Die Entlastung durch die Hybrid-Quote sieht JPMorgan laut Berichten allerdings nur als kurzfristigen Effekt, und Volkswagen gehört nicht zu den Favoriten der Studie. Wie tief die Branche gefallen ist, zeigen die Zahlen. Volkswagen meldete für das dritte Quartal einen operativen Verlust von 5,86 Milliarden Euro, die operative Marge nach neun Monaten lag bei null. Seit Jahresbeginn hat die BMW Aktie trotz der Erholung noch rund 33 Prozent verloren, die VW Aktie rund 29 Prozent. Die Mercedes-Benz Aktie zog in der Woche nur um 3,54 Prozent auf 38,95 Euro an. Unsere Lesart: Ein Teil der Rally ist eine klassische Gegenbewegung nach einem Ausverkauf, in dem viele schlechte Nachrichten bereits eingepreist waren. Die größte Gefahr für die Erholung kommt aus Washington. Am 25. November schlug der US-Handelsbeauftragte neue Strafzölle gegen 14 Handelspartner vor, darunter 15 Prozent auf Einfuhren aus der EU. Für Exporteure wie BMW, Mercedes-Benz und Volkswagen, die einen großen Teil ihrer Autos in die USA verkaufen, wäre das ein spürbarer Rückschlag. Was für die Autowerte spricht EU begrenzt Hybridimporte aus China ab 1. Dezember

Optimistische Branchenstudie für 2027

Kurse nahe Mehrjahrestiefs

Viele schlechte Nachrichten eingepreist Was Anleger bedenken sollten Vorgeschlagene US-Zölle von 15 Prozent auf EU-Waren

Quote nur vorläufig für 200 Tage

Schwache Margen bei Volkswagen

In China gebaute Europa-Modelle fallen unter die Quote Einordnung der Redaktion: Die Hybrid-Quote verschafft Europas Autobauern eine Atempause im Wettbewerb mit China, mehr aber noch nicht. Ob sie zur dauerhaften Regel wird, entscheiden die EU-Staaten erst im kommenden Jahr. Die BMW Aktie und die VW Aktie haben sich vom Tief gelöst, die Jahresbilanz bleibt aber tiefrot. Für eine echte Wende braucht es bessere Margen und Klarheit bei den US-Zöllen. Bis dahin bleibt die Erholung anfällig für Rückschläge. FAQ Häufige Fragen zur BMW Aktie und VW Aktie Warum sind BMW und Volkswagen in dieser Woche so stark gestiegen?

Nach einem Sechsjahrestief des Autoindex stützten die neue EU-Quote für Hybridimporte und eine optimistische Branchenstudie von JPMorgan die Kurse. Die BMW Aktie gewann 9,73 Prozent, die VW-Vorzugsaktie 9,55 Prozent. Was regelt die neue EU-Quote für Hybridautos?

Ab dem 1. Dezember 2026 dürfen für 200 Tage nur festgelegte Mengen Hybridautos aus Drittstaaten in die EU kommen, aus China 191.780 Fahrzeuge. Was darüber hinausgeht, wird abgewiesen. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der genannten Aktien?

BMW: ISIN DE0005190003, WKN 519000, deutsches Handelssymbol BMW, US-Handelssymbol BMWKY (ADR, außerbörslich). Volkswagen Vorzugsaktie: ISIN DE0007664039, WKN 766403, deutsches Handelssymbol VOW3, US-Handelssymbol VWAPY (ADR, außerbörslich). Mercedes-Benz Group: ISIN DE0007100000, WKN 710000, deutsches Handelssymbol MBG, US-Handelssymbol MBGYY (ADR, außerbörslich).

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