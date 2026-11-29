Wann legt BMO die Quartalszahlen vor?

Am Mittwoch, 2. Dezember 2026, gegen 6:00 Uhr New Yorker Zeit (12:00 Uhr deutscher Zeit). Die Telefonkonferenz beginnt um 8:15 Uhr New Yorker Zeit (14:15 Uhr deutscher Zeit).

Warum war der Gewinn im dritten Quartal so niedrig?

Wegen einer Abschreibung von 962 Millionen kanadischen Dollar im Zusammenhang mit dem Verkauf der Sparten Transport- und Absatzfinanzierung. Bereinigt stieg der Gewinn je Aktie um 22 Prozent.

Welche ISIN, WKN und Handelssymbole hat die BMO Aktie?

ISIN CA0636711016, WKN 850386, deutsches Handelssymbol BZZ, US-Handelssymbol BMO an der NYSE.