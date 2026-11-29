Auf den ersten Blick sah das dritte Quartal der Bank of Montreal wie ein Rückschlag aus: Der ausgewiesene Gewinn brach um ein Viertel ein. Doch dahinter steckte eine Abschreibung von fast einer Milliarde kanadischer Dollar – im laufenden Geschäft verdiente Kanadas viertgrößte Bank so viel wie nie. Jetzt muss die BMO Aktie zeigen, dass der Umbau aufgeht. Am Mittwoch, dem 2. Dezember, legt BMO gegen 12:00 Uhr deutscher Zeit die BMO Quartalszahlen zum vierten Geschäftsquartal vor, das Ende Oktober endete. Die Telefonkonferenz beginnt um 14:15 Uhr deutscher Zeit.
BMO Aktie: Fast eine Milliarde Abschreibung – und trotzdem ein Rekordquartal. Am Mittwoch zeigt die Bank of Montreal, ob der Umbau trägt
Die Bank of Montreal trennt sich von ganzen Geschäftsbereichen, kauft eigene Aktien zurück und hat die Analysten zuletzt deutlich geschlagen. Am 2. Dezember legt sie ihre Zahlen zum vierten Geschäftsquartal vor. Worauf es bei den BMO Quartalszahlen ankommt.
Die Stammdaten für Anleger: Die BMO Aktie hat die ISIN CA0636711016 und die WKN 850386, das deutsche Handelssymbol lautet BZZ. In den USA wird sie an der New York Stock Exchange unter dem Kürzel BMO gehandelt, unter demselben Kürzel auch in Toronto.
Die Ausgangslage
Rekord hinter der Abschreibung
Für die BMO Quartalszahlen zählt vor allem das bereinigte Ergebnis – und das war zuletzt stark.
Bereinigt verdiente BMO im Quartal bis Ende Juli 3,96 Dollar je Aktie, 22 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die Analysten hatten nur 3,74 Dollar erwartet. Ausgewiesen blieben dagegen nur 2,38 Dollar je Aktie, weil die Bank 962 Millionen Dollar nach Steuern abschreiben musste. Grund ist der angekündigte Verkauf der Sparten für Transport- und Absatzfinanzierung. Alle Geschäftsbereiche erzielten laut BMO Rekordergebnisse vor Steuern und Kreditvorsorge, besonders das Kapitalmarktgeschäft wuchs stark.
Zugleich sank die Vorsorge für Kreditausfälle von 797 auf 722 Millionen Dollar. BMO kaufte im Quartal 3,8 Millionen eigene Aktien zu durchschnittlich 239 Dollar zurück. Die harte Kernkapitalquote ging leicht auf 13,0 Prozent zurück. Auf ihrem Investorentag im März hatte die Bank versprochen, ihre Eigenkapitalrendite deutlich zu steigern – mit 14,0 Prozent bereinigt war sie im dritten Quartal auf gutem Weg.
BMO: bereinigter Gewinn je Aktie
CAD
Geschäftsjahr endet am 31. Oktober.
Quelle: BMO
Daten als Tabelle
|Quartal
|Gewinn je Aktie
|Q4 2025
|3,28
|Q2 2026
|3,67
|Q3 2026
|3,96
Was wichtig wird
Wie viel Wachstum bleibt übrig?
Vor einem Jahr verdiente BMO im vierten Quartal bereinigt 3,28 Dollar je Aktie. Ein Datenanbieter erwartet für die BMO Quartalszahlen jetzt rund 3,70 Dollar – das wäre zwar deutlich mehr als im Vorjahr, aber weniger als im starken dritten Quartal. Die Messlatte ist damit niedriger gelegt. Spannend wird, wie viel Gewinn durch den Verkauf der Finanzierungssparten künftig wegfällt und was BMO mit dem frei werdenden Kapital vorhat.
Wichtig ist außerdem das US-Geschäft, das BMO mit der Übernahme der Bank of the West stark ausgebaut hat. Zuletzt wuchsen dort die Kredite an Unternehmen. Weil sich der Handelsstreit zwischen Kanada und den USA im Sommer verschärft hat, achten Anleger zudem auf jede Veränderung bei der Kreditvorsorge.
Die Szenarien
Drei Wege für die BMO Aktie nach den Zahlen
Szenario 1: Umbau zahlt sich aus
BMO schlägt erneut die Erwartungen, die Kreditvorsorge sinkt weiter und die Bank kündigt neue Aktienrückkäufe an. Das würde der BMO Aktie Auftrieb geben.
Szenario 2: Gut, aber nicht spektakulär
Das Ergebnis liegt im Rahmen der Erwartungen. Die Aktie dürfte dann vor allem auf den Ausblick für 2027 reagieren.
Szenario 3: Neue Belastungen
Weitere Sonderkosten oder eine höhere Kreditvorsorge drücken das Ergebnis. Dann könnten Zweifel an der Strategie aufkommen.
Häufige Fragen zur BMO Aktie
Wann legt BMO die Quartalszahlen vor?
Am Mittwoch, 2. Dezember 2026, gegen 6:00 Uhr New Yorker Zeit (12:00 Uhr deutscher Zeit). Die Telefonkonferenz beginnt um 8:15 Uhr New Yorker Zeit (14:15 Uhr deutscher Zeit).
Warum war der Gewinn im dritten Quartal so niedrig?
Wegen einer Abschreibung von 962 Millionen kanadischen Dollar im Zusammenhang mit dem Verkauf der Sparten Transport- und Absatzfinanzierung. Bereinigt stieg der Gewinn je Aktie um 22 Prozent.
Welche ISIN, WKN und Handelssymbole hat die BMO Aktie?
ISIN CA0636711016, WKN 850386, deutsches Handelssymbol BZZ, US-Handelssymbol BMO an der NYSE.
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