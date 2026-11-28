Die Berkshire Hathaway Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, bei 580,79 Dollar geschlossen (B-Aktie), ein Plus von 0,25 Prozent. Die A-Aktie beendete den Handel bei 872.790 Dollar. Beide liegen knapp unter ihren Höchstständen: Die B-Aktie erreichte in den vergangenen zwölf Monaten 596,92 Dollar, die A-Aktie am 13. November 894.950 Dollar. Auf Monatssicht steht ein Gewinn von gut sieben Prozent.
Berkshire Hathaway Aktie: Zuflucht vor dem KI-Beben – jetzt wird der Konzern den Analysten zu teuer
Die Berkshire Hathaway Aktie notiert bei 580,79 Dollar und damit nahe ihrem Rekord. Im vierten Quartal war sie ein Gewinner der Flucht aus KI-Werten. Ein Analysehaus zieht nun die Bremse.
Berkshire Hathaway Inc. (B-Aktie) · ISIN: US0846707026 · WKN: A0YJQ2 · Handelssymbol: BRYN · US-Handelssymbol: BRK.B
Die Rally
Gewinner, weil wenig KI drinsteckt
Während Technologiewerte im November heftig schwankten, floss Geld in Titel, die mit künstlicher Intelligenz wenig zu tun haben. Berkshire Hathaway mit Versicherungen, Eisenbahn, Energie und einem großen Barbestand war ein naheliegendes Ziel. Nach einer Schlagzeile summierte sich die Rally im vierten Quartal zeitweise auf 19 Prozent und führte auf ein Rekordhoch.
Es ist das erste Jahr unter Greg Abel, der die Führung von Warren Buffett übernommen hat. Yahoo Finance beschreibt die Lage so: ein konzentriertes Aktienportfolio, hohe Barmittel und umfangreiche Aktienrückkäufe. Im dritten Quartal überwogen im Wertpapierdepot nach einer Auswertung von Morningstar die Verkäufe.
Berkshire wurde gekauft, weil es langweilig ist. Bei einem Kurs über dem Analystenschnitt wird Langeweile zum Bewertungsthema.
Die Gegenstimme
Abstufung, weil das Ziel erreicht ist
Das Analysehaus Argus Research hat die Berkshire Hathaway Aktie von „Buy“ auf „Hold“ gesetzt. Die Begründung: Der Kurs sei nach der Rally über den Zielwert des Hauses von 550 Dollar gestiegen. Der Durchschnitt der Analysten liegt laut Stock Analysis bei 564,67 Dollar und damit knapp drei Prozent unter dem aktuellen Kurs. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur Berkshire Hathaway Aktie
Wo schloss die Berkshire Hathaway Aktie am Freitag?
Die B-Aktie bei 580,79 Dollar, die A-Aktie bei 872.790 Dollar.
Wer führt den Konzern?
Greg Abel, der Nachfolger von Warren Buffett.
Was sagt Argus Research?
Hold statt Buy, weil der Kurs über dem Zielwert von 550 Dollar liegt.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.