Das Analysehaus Argus Research hat die Berkshire Hathaway Aktie von „Buy“ auf „Hold“ gesetzt. Die Begründung: Der Kurs sei nach der Rally über den Zielwert des Hauses von 550 Dollar gestiegen. Der Durchschnitt der Analysten liegt laut Stock Analysis bei 564,67 Dollar und damit knapp drei Prozent unter dem aktuellen Kurs. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.