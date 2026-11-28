Die Bechtle Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 33,84 Euro geschlossen, ein Tagesplus von 2,79 Prozent. Auf Wochensicht stehen 6,28 Prozent. Der Neckarsulmer IT-Dienstleister gehört damit zu den stärksten Werten in MDAX und TecDAX. Seit Jahresbeginn hat das Papier nach Angaben von MarketScreener dennoch 22,53 Prozent verloren.
Bechtle Aktie: Rekordaufträge, 19 Prozent Wachstum – und der Kurs liegt 22 Prozent im Minus
Die Bechtle Aktie gewinnt in der Woche 6,28 Prozent und schließt bei 33,84 Euro. Seit Jahresbeginn steht trotzdem ein deutliches Minus. Warum Zahlen und Kurs so weit auseinanderliegen.
Bechtle AG · ISIN: DE0005158703 · WKN: 515870 · Handelssymbol: BC8 · US-Handelssymbol: BECTY
Der Widerspruch
Das Geschäft wächst, die Aktie nicht
Im dritten Quartal steigerte Bechtle das Geschäftsvolumen um 19 Prozent auf 2,44 Milliarden Euro. Der Auftragsbestand erreichte mit 3,6 Milliarden Euro einen Rekord, die Prognose wurde erhöht. Gemessen daran wirkt ein Jahresminus von mehr als einem Fünftel wie ein Irrtum.
Die Erklärung liegt weniger bei Bechtle als im Sektor. Anleger fragen sich, ob künstliche Intelligenz das Geschäft klassischer IT-Dienstleister verändert: weniger Beratungsstunden, weniger Lizenzen, mehr Automatisierung. Diese Sorge hat 2026 viele Software- und Servicewerte belastet, unabhängig von ihren Zahlen.
Der Markt bewertet bei Bechtle derzeit nicht das Auftragsbuch. Er bewertet eine Angst.
Die Technik
Zurück über der 200-Tage-Linie
Am Donnerstag schloss die Bechtle Aktie mit 32,92 Euro hauchdünn über ihrer 200-Tage-Linie, die bei rund 32,89 Euro verlief. Am Freitag baute sie den Abstand auf fast einen Euro aus. Charttechniker werten das als Zeichen, dass der langfristige Abwärtstrend an Kraft verliert. Ein einzelner Wochenschluss ist dafür ein Anfang, kein Beweis.
MarketScreener führt zehn Analysten mit einem mittleren Zielwert von 43,80 Euro und einer Durchschnittsempfehlung „Kaufen“. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur Bechtle Aktie
Wo schloss die Bechtle Aktie am Freitag?
Bei 33,84 Euro auf Xetra.
Wie hoch ist der Auftragsbestand?
3,6 Milliarden Euro, ein Rekordwert.
Wo verläuft die 200-Tage-Linie?
Zuletzt bei rund 32,89 Euro.
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