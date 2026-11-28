Am Donnerstag schloss die Bechtle Aktie mit 32,92 Euro hauchdünn über ihrer 200-Tage-Linie, die bei rund 32,89 Euro verlief. Am Freitag baute sie den Abstand auf fast einen Euro aus. Charttechniker werten das als Zeichen, dass der langfristige Abwärtstrend an Kraft verliert. Ein einzelner Wochenschluss ist dafür ein Anfang, kein Beweis.