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Barrick Mining Aktie: 1,04 Milliarden USD für Aktionäre - Kursziel steigt

aktiencheck.de Redaktion 11.11.2026, 17:58 1 Min. Freedom Broker

Freedom Broker erhöht das Barrick-Kursziel auf 47 USD, sieht aber Kostenbelastungen für den freien Cashflow 2027.

Bild: Rene Böhmer / Unsplash

Der Analyst von Freedom Broker, Vitaly Kononov, erhöht das Kursziel für die Barrick Mining-Aktie (ISIN: CA06849F1080, WKN: A417GQ, Ticker: B) von 46 auf 47 USD und bestätigt seine Einstufung mit "hold". Barrick habe im dritten Quartal Ergebnisse im Rahmen der Erwartungen vorgelegt. Dabei habe das Unternehmen eine höhere Goldproduktion, ein starkes Wachstum des Gewinns je Aktie sowie Kapitalrückflüsse an die Aktionäre in Höhe von 1,04 Mrd. USD verzeichnet und den Ausblick bestätigt. Erhöhte Kosten im Kupfergeschäft, eine schwächere Produktion in einzelnen Minen und höhere Investitionsausgaben für Projekte dürften den freien Cashflow im Jahr 2027 belasten. Der Analyst von Freedom Broker, Vitaly Kononov, stuft die Barrick Mining-Aktie weiterhin mit "hold" ein und setzt das Kursziel auf 47 USD nach zuvor 46 USD. (Analyse vom 10.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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