Die Barrick Aktie (Barrick Mining Corporation, NYSE: B, ISIN CA06849F1080) steht nach dem Quartalsbericht vom 9. November zwischen zwei Welten: Die Zahlen für das dritte Quartal waren stark, der Goldpreis ist es nicht. Barrick verkaufte Gold im Schnitt für 4.243 Dollar je Unze und verdiente bereinigt 0,82 Dollar je Aktie, ein Plus von 41 Prozent. Spotgold notierte am Donnerstag um 07:43 Uhr MEZ bei rund 3.565 Dollar, am Mittwoch fiel es zeitweise auf 3.446 Dollar, den tiefsten Stand seit August 2025. Die Aktie kostete am Mittwoch um 12:34 Uhr MEZ 30,15 Euro auf Lang und Schwarz. Die US-Börsen sind am Donnerstag wegen Thanksgiving geschlossen, ein aktueller NYSE-Schlusskurs liegt der Redaktion nicht vor.
Barrick Aktie: Quartalsgewinn +41 Prozent, aber Gold 16 Prozent unter dem Erlös des dritten Quartals – wie viel Puffer bleibt?
Barrick Mining (ISIN CA06849F1080) erzielte im dritten Quartal 4.243 Dollar je Unze Gold und 1,17 Milliarden Dollar Free Cashflow. Der aktuelle Goldpreis liegt bei rund 3.570 Dollar. Was der Rückkauf, die Dividende und das Kupfer-Wachstum jetzt wert sind.
Barrick Aktie
Wie gut waren die Zahlen des dritten Quartals?
Barrick produzierte im dritten Quartal 816.000 Unzen Gold nach 796.000 im zweiten Quartal und 829.000 im Vorjahr. Über neun Monate sind es 2,331 Millionen Unzen. Die Kupferproduktion lag bei 50.000 Tonnen. Der Umsatz stieg um 22 Prozent auf 5,07 Milliarden Dollar, der bereinigte Gewinn auf 1,35 Milliarden Dollar. Der operative Cashflow betrug 2,49 Milliarden Dollar, der Free Cashflow 1,167 Milliarden Dollar.
Die Kosten sind die Schwachstelle: Die Gesamtkosten (AISC) je Unze Gold stiegen auf 1.911 Dollar, nach 1.538 Dollar im Vorjahresquartal. Das ist ein Plus von 24 Prozent. Für das Gesamtjahr bestätigt Barrick die Spanne von 1.760 bis 1.950 Dollar je Unze. Das Unternehmen unterstellt dabei einen Goldpreis von 4.500 Dollar; aktuell liegt der Markt gut 20 Prozent darunter.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Q3 2025
|Goldproduktion
|816.000 oz
|829.000 oz
|Realisierter Goldpreis
|4.243 USD/oz
|–
|AISC Gold
|1.911 USD/oz
|1.538 USD/oz
|Bereinigtes Ergebnis je Aktie
|0,82 USD
|rund 0,58 USD
|Netto-Cash
|909 Mio. USD
|323 Mio. USD
Zahlen aus der Pressemitteilung vom 9.11.2026; Differenzen in Prozent laut Unternehmen bzw. Eigenrechnung.
Quelle: Barrick Mining
Was ist der Goldpreis-Absturz für Barrick wert?
Aktiencheck hat die Kostenrechnung vereinfacht nachgezogen: Im dritten Quartal blieb Barrick bei 4.243 Dollar Erlös und 1.911 Dollar AISC rechnerisch eine Spanne von 2.332 Dollar je Unze. Beim aktuellen Spotpreis von etwa 3.565 Dollar wären es noch rund 1.650 Dollar. Das ist ein Rückgang von knapp 30 Prozent, bei gleichbleibenden Kosten. Die Rechnung ist ein Gedankenspiel, keine Prognose: Barrick trägt auch Steuern, Royalties und Wachstumsinvestitionen, und die Förderkosten können sich ändern. Sie zeigt aber, warum die Barrick Aktie auf Goldbewegungen so stark reagiert. Laut Yahoo Finance lag das 52-Wochen-Hoch der US-Notierung bei 54,69 Dollar, das Tief bei 30,98 Dollar (Stand 26. Oktober).
Wie sicher sind Dividende und Rückkauf?
Barrick zahlt eine Quartalsdividende von 0,175 Dollar je Aktie, Stichtag ist der 30. November, Zahlung am 15. Dezember. Dazu kommt das Rückkaufprogramm über 3 Milliarden Dollar: Im dritten Quartal kaufte der Konzern Aktien für 761 Millionen Dollar zurück, insgesamt flossen 1,04 Milliarden Dollar an die Aktionäre. Die Finanzchefin sagte im Telefonkonferenz laut Transkript, erst 2033 stehe nennenswerte Schuldentilgung an. Das Bilanzbild: 5,589 Milliarden Dollar liquide Mittel stehen 4,680 Milliarden Dollar Schulden gegenüber, der Netto-Cash sank aber von 1.245 auf 909 Millionen Dollar. Zusätzlich meldete NovaGold, am 24. November 100 Millionen Dollar auf eine Schuldverschreibung an Barrick zurückgezahlt zu haben, die in den Büchern mit 177,5 Millionen Dollar stand (ad-hoc-news.de).
Welche Projekte treiben Barrick, und wo liegen die Risiken?
Das größte Wachstumsprojekt ist die Erweiterung der Kupfermine Lumwana in Sambia: Sie soll die Produktion auf 240.000 Tonnen jährlich heben, das erste Kupfer ist für Ende des ersten Quartals 2028 geplant, 795 Millionen von insgesamt 2 Milliarden Dollar sind ausgegeben. Bei Reko Diq in Pakistan überprüft Barrick das Projekt und senkt die Ausgaben; neue Informationen kündigt das Unternehmen für Mitte 2027 an. Die Investitionen für 2026 hat Barrick auf 3,8 bis 4,2 Milliarden Dollar gesenkt. Im Telefonat stellte CEO Mark Hill für das vierte Quartal eine Goldproduktion leicht über Drittquartalsniveau in Aussicht und warnte davor, dies in die Zukunft hochzurechnen.
Wie steht Barrick im Vergleich zu Newmont und Agnico Eagle?
Barrick, Newmont und Agnico Eagle teilen dasselbe Grundproblem: Sie verdienen an der Differenz zwischen Goldpreis und Kosten. Aktiencheck hat Newmont und Agnico Eagle in dieser Woche bereits eingeordnet. Der Unterschied bei Barrick ist der hohe Kupferanteil, der bei fallendem Goldpreis ein Gegengewicht liefern kann, sofern die Kupferpreise stabil bleiben. Barrick realisierte im dritten Quartal 6,54 Dollar je Pfund Kupfer.
Häufige Fragen zur Barrick Aktie
Wie hoch ist der Kurs der Barrick Aktie? Am Mittwoch, 25.11.2026, um 12:34 Uhr MEZ 30,15 Euro auf Lang und Schwarz. Die NYSE ist am Donnerstag wegen Thanksgiving geschlossen.
Wann zahlt Barrick die Dividende? Die Quartalsdividende von 0,175 Dollar wird am 15.12.2026 gezahlt, Stichtag ist der 30.11.2026.
Wie hängt die Barrick Aktie vom Goldpreis ab? Sehr stark: Die Kosten sind weitgehend fix, schon kleine Preisänderungen schlagen auf den Gewinn durch.
Welche Kennzahlen sind für Anleger wichtig? AISC, realisierter Goldpreis, Free Cashflow und Netto-Cash.
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