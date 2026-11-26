Barrick produzierte im dritten Quartal 816.000 Unzen Gold nach 796.000 im zweiten Quartal und 829.000 im Vorjahr. Über neun Monate sind es 2,331 Millionen Unzen. Die Kupferproduktion lag bei 50.000 Tonnen. Der Umsatz stieg um 22 Prozent auf 5,07 Milliarden Dollar, der bereinigte Gewinn auf 1,35 Milliarden Dollar. Der operative Cashflow betrug 2,49 Milliarden Dollar, der Free Cashflow 1,167 Milliarden Dollar.

Die Kosten sind die Schwachstelle: Die Gesamtkosten (AISC) je Unze Gold stiegen auf 1.911 Dollar, nach 1.538 Dollar im Vorjahresquartal. Das ist ein Plus von 24 Prozent. Für das Gesamtjahr bestätigt Barrick die Spanne von 1.760 bis 1.950 Dollar je Unze. Das Unternehmen unterstellt dabei einen Goldpreis von 4.500 Dollar; aktuell liegt der Markt gut 20 Prozent darunter.