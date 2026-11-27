Einer der bekanntesten Goldkonzerne der Welt meldet sich zurück: Die Barrick Mining Aktie (ISIN: CA06849F1080, WKN: A417GQ, Handelssymbol Toronto: ABX, US-Handelssymbol: B, Xetra/Frankfurt: ABR0) gewann kurz nach Handelsbeginn in Toronto 2,87 Prozent auf 51,27 kanadische Dollar. Barrick Mining gehört damit zu den S&P/TSX Gewinnern des Morgens.
Barrick Mining Aktie: S&P/TSX Gewinner vor dem Dividendenstichtag – Gold-Erholung trifft Netto-Cash
Die Barrick Mining Aktie steigt am Freitagmorgen um 2,87 Prozent auf 51,27 kanadische Dollar und zählt zu den S&P/TSX Gewinnern. Der Goldpreis erholt sich kräftig. Barrick hat im dritten Quartal 1,35 Milliarden Dollar bereinigt verdient, sitzt auf Netto-Cash und schüttet Mitte Dezember die nächste Dividende aus.
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Die Gründe für den Kursgewinn
Gold und Kupfer steigen – Barrick hat beides
Der Goldpreis kletterte am Freitagmorgen um rund 2 Prozent auf etwa 3.637 Dollar je Unze, Kupfer um mehr als 4 Prozent. Die Barrick Mining Aktie profitiert doppelt. Der Konzern förderte im dritten Quartal 816.000 Unzen Gold und 50.000 Tonnen Kupfer. Den Namen Barrick Gold hat das Unternehmen 2025 abgelegt, um genau diese zweite Säule zu betonen.
Gold erholt sich
Zwei Tage nach dem Mehrmonatstief dreht der Preis um rund 2 Prozent nach oben.
Kupfer springt
Der größte Tagesgewinn seit Januar stützt das zweite Standbein.
Dividende in Sicht
Barrick zahlt am 15. Dezember 0,175 Dollar je Aktie. Stichtag für die Berechtigung ist der 30. November.
Aktienrückkäufe
Im Rahmen eines Programms über 3 Milliarden Dollar hat der Konzern bereits Aktien für 761 Millionen Dollar zurückgekauft.
Hintergrund
Vier Quartale Fortschritt – und eine ehrgeizige Preisannahme
Barrick legte am 9. November Zahlen vor: Der Umsatz stieg um 22 Prozent auf 5,07 Milliarden Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie auf 0,82 Dollar. Konzernchef Mark Hill sprach vom vierten Quartal in Folge mit besserer operativer Leistung. Die Jahresprognose von 2,90 bis 3,25 Millionen Unzen Gold und 190.000 bis 220.000 Tonnen Kupfer steht. Einen Haken gibt es: Die Planung unterstellt nach Marktberichten einen Goldpreis von 4.500 Dollar je Unze. Der aktuelle Preis liegt deutlich darunter. Bleibt das so, fallen Margen und Mittelzufluss niedriger aus als geplant.
Häufige Fragen zur Barrick Mining Aktie
Warum ist die Barrick Mining Aktie heute S&P/TSX Gewinner?
Die Aktie stieg am 27. November 2026 um 2,87 Prozent auf 51,27 kanadische Dollar, weil Gold und Kupfer kräftig zulegten.
Wann zahlt Barrick Mining die nächste Dividende?
Am 15. Dezember 2026 an Aktionäre, die am 30. November eingetragen sind.
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