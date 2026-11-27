Warum ist die Barrick Mining Aktie heute S&P/TSX Gewinner?

Die Aktie stieg am 27. November 2026 um 2,87 Prozent auf 51,27 kanadische Dollar, weil Gold und Kupfer kräftig zulegten.

Wann zahlt Barrick Mining die nächste Dividende?

Am 15. Dezember 2026 an Aktionäre, die am 30. November eingetragen sind.