Barrick Aktie: Gold fällt auf ein Jahrestief, dann plus drei Prozent an einem Tag – und der Goldriese springt um 16 Prozent in einer Woche

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 20:13 3 Min.

Der Goldpreis hat sich von seinem tiefsten Stand seit mehr als einem Jahr gelöst. Die Barrick Aktie gewinnt am Freitag knapp sechs Prozent. Vom Januar-Hoch ist sie ein Drittel entfernt.

Bild: Eigene Grafik aktiencheck.de (programmatisch erstellt mit Claude, keine Fremdbilder)

Eine Goldmine ist ein Hebel auf den Goldpreis – in beide Richtungen. Das hat die Barrick Aktie in diesem Herbst gezeigt. Am Freitag, 27. November 2026, schloss sie in New York bei 36,54 US-Dollar, ein Plus von 5,85 Prozent. Auf Wochensicht steht ein Gewinn von 15,8 Prozent. Erst am 20. November hatte sie bei 31,35 US-Dollar ein 52-Wochen-Tief markiert. Barrick Mining Corporation · ISIN: CA06849F1080 · WKN: 870450 · Handelssymbol: ABR · US-Handelssymbol: B Wochengewinn +15,8 % Schlusskurs am 27. November, plus 5,85 Prozent 36,54 $ Goldpreis je Feinunze am 27. November, plus 2,9 Prozent 3.668,50 $ 52-Wochen-Hoch vom 29. Januar 54,69 $ Quelle : NYSE-Kursdaten laut Yahoo Finance und GuruFocus, Stand 27. November 2026 Der Goldpreis Vom Rekord zum Jahrestief Im dritten Quartal hatte Barrick sein Gold noch für durchschnittlich 4.243 US-Dollar je Feinunze verkauft, 23 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Seitdem ist der Preis deutlich gefallen. In dieser Woche erreichte er den tiefsten Stand seit mehr als einem Jahr, bevor er am Freitag um rund drei Prozent auf 3.668,50 US-Dollar zulegte. Für einen Produzenten wirkt jede Bewegung doppelt. Die Kosten für Förderung, Energie und Personal bleiben gleich, der Erlös schwankt mit dem Preis. Steigt Gold um drei Prozent, steigt der Gewinn je Unze um ein Vielfaches davon. Entsprechend heftig fiel die Erholung der Aktie aus. Das Unternehmen Bewegung in Westafrika Neben dem Goldpreis stützten zwei Unternehmensnachrichten den Kurs. In Mali, wo ein Streit mit der Regierung eine der wichtigsten Minen des Konzerns lahmgelegt hatte, gibt es neue diplomatische Bewegung. Außerdem erhielt Barrick die Rückzahlung einer ausstehenden Forderung und bereinigte damit die Bilanz. Im dritten Quartal förderte der Konzern 816.000 Unzen Gold. Analysten sehen die Aktie mehrheitlich positiv; das durchschnittliche Kursziel liegt je nach Datenanbieter bei rund 49 bis 50 US-Dollar. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Seit Jahresbeginn liegt die Aktie knapp 15 Prozent im Minus, vom Januar-Hoch ist sie rund 33 Prozent entfernt. Was für die Barrick Aktie spricht Erholung des Goldpreises, Bewegung im Mali-Konflikt, bereinigte Bilanz, positive Analystenmehrheit und eine starke Börsenwoche. Was dagegen spricht Hohe Abhängigkeit vom Goldpreis, politische Risiken in Förderländern, Kursverlust seit Jahresbeginn und ein Goldpreis weit unter dem Niveau des Sommers. Häufige Fragen zur Barrick Aktie Wo steht die Barrick Aktie?

Am 27. November 2026 schloss sie in New York bei 36,54 US-Dollar (plus 5,85 Prozent). Warum ist sie gestiegen?

Vor allem wegen der Erholung des Goldpreises um rund drei Prozent. Wie weit ist das Jahreshoch entfernt?

Rund 33 Prozent; das 52-Wochen-Hoch vom 29. Januar lag bei 54,69 US-Dollar. Fazit: Gold entscheidet Die Barrick Aktie hat sich vom Tief gelöst, weil das Metall es getan hat. Ob daraus mehr wird, bestimmt der Goldpreis. Die Fortschritte in Mali sind ein Bonus – nicht der Treiber.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.