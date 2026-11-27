Nach Barricks Mitteilung und der Auswertung von EconoTimes geht es um die Beteiligungen an Nevada Gold Mines (einschließlich Fourmile) und Pueblo Viejo in der Dominikanischen Republik, dazu ausgewählte Vermögenswerte und Verbindlichkeiten. Die Unterlagen beschreiben sechs Assets. Aus den Dokumenten gehen für diese Assets hervor:

rund 2 Millionen Unzen Gold attributable Produktion im Jahr 2025,

40 Millionen Unzen attributable Reserven,

38 Millionen Unzen attributable Ressourcen.

Verkauft wird laut Barrick eine Minderheitsbeteiligung („minority interest“); wie hoch der Anteil ist, den der Mutterkonzern behält, nennt die Registrierung bislang nicht. Offen sind außerdem Aktienzahl, Preisspanne und Erlös. Die Registrierung ist noch nicht wirksam, Aktien dürfen erst nach Abschluss der SEC-Prüfung verkauft werden. Barrick nannte im dritten Quartal laut EconoTimes einen Abschluss im vierten Quartal 2026 oder Anfang 2027 – abhängig vom Marktumfeld.