Die Bank of America Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, bei 49,07 Dollar geschlossen, ein Plus von 1,09 Prozent. Gegenüber dem Schluss der Vorwoche bei 47,04 Dollar ergibt das einen Wochengewinn von gut vier Prozent. Der Blick auf das Jahr zeigt die Lage: Vom 52-Wochen-Hoch bei 65,23 Dollar ist das Papier rund ein Viertel entfernt, vom Tief bei 46,12 Dollar nur gut sechs Prozent.