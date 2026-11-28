Die Bank of America Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, bei 49,07 Dollar geschlossen, ein Plus von 1,09 Prozent. Gegenüber dem Schluss der Vorwoche bei 47,04 Dollar ergibt das einen Wochengewinn von gut vier Prozent. Der Blick auf das Jahr zeigt die Lage: Vom 52-Wochen-Hoch bei 65,23 Dollar ist das Papier rund ein Viertel entfernt, vom Tief bei 46,12 Dollar nur gut sechs Prozent.
Bank of America Aktie: Nur sechs Prozent über dem Jahrestief – die Großbank sucht den Boden
Die Bank of America Aktie schließt bei 49,07 Dollar. Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 65,23 Dollar, das Tief bei 46,12 Dollar. Kanzleien werben um Kläger, die Fed entscheidet am 9. Dezember.
Bank of America Corporation · ISIN: US0605051046 · WKN: 858388 · Handelssymbol: NCB · US-Handelssymbol: BAC
Die Woche
Vier Tage, drei Gewinner
Die Erholung verteilte sich über die Woche. Am Montag stieg die Aktie um 2,34 Prozent, am Dienstag um 0,87 Prozent, am Mittwoch trat sie auf der Stelle, am Freitag kam gut ein Prozent hinzu. Auffällig sind die Umsätze: An den drei vollen Handelstagen wechselten jeweils mehr als 33 Millionen Aktien den Besitzer.
Im Hintergrund läuft ein Rechtsthema. Mehrere US-Kanzleien weisen auf eine Sammelklage wegen mutmaßlicher Verstöße gegen das Wertpapierrecht hin und verweisen auf einen Kursrückgang von 4,76 Prozent. Die Vorwürfe sind nicht gerichtlich geprüft. Solche Aufrufe sind nach größeren Kursverlusten in den USA üblich und sagen über die Erfolgsaussichten wenig.
Eine Großbank nahe dem Jahrestief ist entweder günstig oder ein Hinweis auf Sorgen, die der Markt früher sieht als die Bilanz.
Der Ausblick
Zinsen, Dividende und der 9. Dezember
Für Banken zählt, was die Notenbank tut. Die Fed entscheidet am 9. Dezember über den Leitzins. Sinkende Zinsen drücken die Marge im Kreditgeschäft, können aber Kreditnachfrage und Kapitalmarktgeschäft beleben. Am 4. Dezember wird die Aktie ohne die Quartalsdividende von 0,32 Dollar gehandelt.
Technische Auswertungen sehen den ersten Widerstand bei 49,73 Dollar und den nächsten bei 50,12 Dollar. Unterstützungen liegen bei 48,85 und 48,36 Dollar. Die Bank of America Aktie notiert damit in einer engen Zone knapp unter der runden Marke von 50 Dollar.
Häufige Fragen zur Bank of America Aktie
Wo schloss die Bank of America Aktie am Freitag?
Bei 49,07 Dollar an der New York Stock Exchange.
Wie hoch ist die Dividende?
0,32 Dollar je Quartal, der Ex-Tag ist der 4. Dezember 2026.
Wie weit ist das Jahrestief entfernt?
Der Schlusskurs liegt gut sechs Prozent über 46,12 Dollar.
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