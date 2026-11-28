Die AstraZeneca Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, in London bei 139,96 Pfund geschlossen, 0,1 Prozent unter dem Vortag. In New York endete der verkürzte Handel bei 183,69 Dollar, ein Minus von 0,28 Prozent. Der ruhige Wochenschluss verdeckt die Bewegung davor: In den vier Wochen bis zum 25. November gewann das Papier nach Angaben von Traders Union 9,1 Prozent.
AstraZeneca Aktie: Neun Prozent in einem Monat – der Pharmariese hängt Europa ab
Die AstraZeneca Aktie hat binnen eines Monats rund neun Prozent gewonnen und notiert in London bei knapp 140 Pfund. Was den Kurs trägt und wo die Risiken liegen.
AstraZeneca PLC · ISIN: GB0009895292 · WKN: 886455 · Handelssymbol: ZEG · US-Handelssymbol: AZN
Die Treiber
Krebsmedikamente und eine volle Pipeline
Am 30. Oktober legte AstraZeneca die Zahlen zum dritten Quartal vor. Schlagzeilen zufolge stieg der Gewinn um 23 Prozent, getragen von den Krebsmedikamenten. Der Konzern kündigte ein Sparprogramm über 1,5 Milliarden Dollar an, das die Forschung finanzieren soll. Der Vorstandschef sieht in den Studienergebnissen, die 2027 anstehen, ein Umsatzpotenzial von mehr als 20 Milliarden Dollar.
In dieser Woche kam eine weitere Meldung hinzu: AstraZeneca verlängert die Zusammenarbeit mit einem US-Spezialisten für Gesundheitsdaten in der Krebsforschung bis 2031. Am 24. November legte die Aktie in London um 3,24 Prozent zu.
Der Kurs handelt bereits das Jahr 2027. Jede Studie, die dann scheitert, steht heute schon im Preis.
Die Analysten
Favorit für 2027, mit Fußnoten
Ein US-Analysehaus hat die AstraZeneca Aktie nach einer Schlagzeile zu seiner bevorzugten Pharma-Idee für 2027 erklärt. Eine andere Studie vom 20. November sieht den Konzern bei Wachstum und Tiefe der Pipeline vor den europäischen Wettbewerbern. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur AstraZeneca Aktie
Wo schloss die AstraZeneca Aktie am Freitag?
Bei 139,96 Pfund in London und 183,69 Dollar in New York.
Wann kamen die letzten Quartalszahlen?
Am 30. Oktober 2026 für das dritte Quartal.
Wie hoch war die letzte Jahresdividende?
Für 2025 schüttete AstraZeneca laut finanzen.ch 2,36 Pfund je Aktie aus.
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