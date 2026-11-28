AstraZeneca Aktie: Neun Prozent in einem Monat – der Pharmariese hängt Europa ab

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 22:55 2 Min.

Die AstraZeneca Aktie hat binnen eines Monats rund neun Prozent gewonnen und notiert in London bei knapp 140 Pfund. Was den Kurs trägt und wo die Risiken liegen.

Die AstraZeneca Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, in London bei 139,96 Pfund geschlossen, 0,1 Prozent unter dem Vortag. In New York endete der verkürzte Handel bei 183,69 Dollar, ein Minus von 0,28 Prozent. Der ruhige Wochenschluss verdeckt die Bewegung davor: In den vier Wochen bis zum 25. November gewann das Papier nach Angaben von Traders Union 9,1 Prozent. AstraZeneca PLC · ISIN: GB0009895292 · WKN: 886455 · Handelssymbol: ZEG · US-Handelssymbol: AZN Schlusskurs London am 27.11.2026 139,96 £ Monatsgewinn bis 25.11. +9,1 % 52-Wochen-Hoch vom 19.2.2026 157,30 £ Schlusskurs New York 183,69 $ Quelle : Traders Union, Yahoo Finance, finanzen.ch, Stand 27.11.2026 Die Treiber Krebsmedikamente und eine volle Pipeline Am 30. Oktober legte AstraZeneca die Zahlen zum dritten Quartal vor. Schlagzeilen zufolge stieg der Gewinn um 23 Prozent, getragen von den Krebsmedikamenten. Der Konzern kündigte ein Sparprogramm über 1,5 Milliarden Dollar an, das die Forschung finanzieren soll. Der Vorstandschef sieht in den Studienergebnissen, die 2027 anstehen, ein Umsatzpotenzial von mehr als 20 Milliarden Dollar. In dieser Woche kam eine weitere Meldung hinzu: AstraZeneca verlängert die Zusammenarbeit mit einem US-Spezialisten für Gesundheitsdaten in der Krebsforschung bis 2031. Am 24. November legte die Aktie in London um 3,24 Prozent zu. Die Analysten Favorit für 2027, mit Fußnoten Ein US-Analysehaus hat die AstraZeneca Aktie nach einer Schlagzeile zu seiner bevorzugten Pharma-Idee für 2027 erklärt. Eine andere Studie vom 20. November sieht den Konzern bei Wachstum und Tiefe der Pipeline vor den europäischen Wettbewerbern. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Was den Kurs trägt Wachsende Onkologie-Umsätze, viele Studien in der späten Phase und ein Sparprogramm, das Mittel für die Forschung freisetzt. Was ihn bremsen kann Patentabläufe, Preisdruck in den USA, Rückschläge in Studien und das Geschäft in China. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt rund elf Prozent. Häufige Fragen zur AstraZeneca Aktie Wo schloss die AstraZeneca Aktie am Freitag?

Bei 139,96 Pfund in London und 183,69 Dollar in New York. Wann kamen die letzten Quartalszahlen?

Am 30. Oktober 2026 für das dritte Quartal. Wie hoch war die letzte Jahresdividende?

Für 2025 schüttete AstraZeneca laut finanzen.ch 2,36 Pfund je Aktie aus. Fazit: Stark gelaufen, viel versprochen Die AstraZeneca Aktie gehört im November zu den stärkeren Pharmawerten Europas. Der Kurs stützt sich auf Erwartungen an die Studien des kommenden Jahres. Dort entscheidet sich, ob der Vorsprung hält.

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