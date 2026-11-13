Analysen maerkte neutral Markt & Wirtschaft

Anleihemärkte verlieren: Ölpreise steigen - US-Erzeugerpreise könnten neue Impulse liefern

aktiencheck.de Redaktion 13.11.2026, 13:40 1 Min. Nord LB

Konjunktursorgen belasten Wirtschaft und Finanzmärkte! Die Zahl überschuldeter Verbraucher in Deutschland steigt deutlich, während hohe Lebenshaltungskosten und Stellenabbau den Druck verschärfen

Bild: Pexels

Die lange Konjunkturflaute hinterlässt zunehmend Spuren bei den privaten Haushalten, so die Analysten der NORD/LB. Die Zahl überschuldeter Erwachsener sei laut Schuldneratlas der Wirtschaftsauskunftei Creditreform zum 1. Oktober y/y um 4,1% auf 7,36 Mio. gestiegen, die Überschuldungsquote habe bei 10,58% gelegen. Stark gestiegene Lebenshaltungskosten und der Stellenabbau, insbesondere in der Industrie, würden den finanziellen Druck verschärfen. Auch bei einer konjunkturellen Erholung rechne Creditreform zunächst nicht mit einer Trendwende. Zum Ende der Handelswoche würden für die Eurozone BIP-Daten für Q3 gemeldet, wobei es sich hierbei um die zweite Veröffentlichung handle. Aus unserer Sicht sollten die in der ersten Schnellschätzung gemeldeten 0,4% Q/Q zunächst nicht signifikant angepasst werden müssen. Außerdem würden Inflationsdaten zu den Produzenten aus den Vereinigten Staaten veröffentlicht. Nachdem bei den PPIs im September noch ein Wert von 1,3% M/M zu beobachten gewesen sei, sollte sich die Preissteigerungsrate am aktuellen Rand deutlich absenken. Die Anleihemärkte hätten gestern mit deutlichen Kursverlusten bzw. steigenden Renditen auf die wieder kletternden Ölpreise reagiert.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.