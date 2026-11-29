Amgen Aktie: Nur 2 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch – und der größte Trumpf liefert erst 2027 Daten. Wie viel Abnehmspritzen-Fantasie steckt schon im Kurs?

aktiencheck.de Redaktion 29.11.2026, 18:41 4 Min.

Die Amgen Aktie war der zweitgrößte Punktelieferant des Dow Jones in der Thanksgiving-Woche. Angehobene Prognose, 17 Medikamente mit zweistelligem Wachstum, positive Studiendaten – und im Hintergrund das Abnehmmittel MariTide. Die große Analyse: was das Geschäft heute trägt und worauf die Börse für morgen setzt.

Bild: Amgen Inc.

Die Amgen Aktie hat in der Thanksgiving-Woche mehr als 8 Prozent gewonnen und am Freitag bei 474,08 US-Dollar geschlossen. Nach unserer Rechnung lieferte sie dem Dow Jones rund 228 der 2.628 Punkte Wochengewinn, nur Caterpillar trug mehr bei. Vom 52-Wochen-Hoch bei 483,99 US-Dollar trennen die Aktie nur noch rund 2 Prozent (eigene Rechnung). Anders als viele Gewinner der Woche kommt Amgen nicht aus einem Tief, sondern steigt aus einer Position der Stärke. Schlusskurs der Amgen Aktie am 27. November 474,08 $ Abstand zum 52-Wochen-Hoch (eigene Rechnung) rund −2 % angehobene Umsatzprognose für 2026 38,9–39,7 Mrd. $ erste Ergebnisse der Phase-3-Studien zu MariTide erwartet 2027 Quelle : comdirect (27.11.2026); Amgen (Ergebnis Q3 2026 vom 3.11.2026); Reuters; eigene Rechnung Die Woche Studiendaten und Rotation: zwei Tage, zwei Sprünge Den Auftakt machte der Montag mit einem Plus von 3,48 Prozent. Rückenwind kam von positiven Phase-3-Daten zum Wirkstoff Dazodalibep gegen das Sjögren-Syndrom, eine Autoimmunerkrankung. Am Dienstag folgte ein weiteres Plus von 3,39 Prozent auf 464,28 US-Dollar, im Handelsverlauf waren es zeitweise 4,6 Prozent. Es war die größte Tagesbewegung seit Juni. An diesem Tag flohen Anleger aus Chipwerten und suchten stabile Gewinner. Amgen gehörte zu den wichtigsten Zielen dieser Umschichtung. Das Fundament 17 Medikamente mit zweistelligem Wachstum Die Basis für den Kursanstieg legte Amgen am 3. November. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 8 Prozent auf 10,4 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie kletterte um 14 Prozent auf 6,45 US-Dollar, Analysten hatten laut LSEG nur 5,79 US-Dollar erwartet. 17 Produkte wuchsen zweistellig. Der Cholesterinsenker Repatha legte um 37 Prozent auf 1,09 Milliarden US-Dollar zu, das Lungenkrebsmittel Imdelltra um 128 Prozent auf 406 Millionen US-Dollar. Gegenwind kommt vom Osteoporosemittel Prolia: Sein Umsatz brach wegen Nachahmerpräparaten um 45 Prozent ein. Für 2026 hob Amgen die Prognose auf 38,9 bis 39,7 Milliarden US-Dollar Umsatz und 22,90 bis 23,70 US-Dollar bereinigten Gewinn je Aktie an. Die Amgen Aktie kostet damit rund das 20-Fache des für 2026 erwarteten Gewinns (eigene Rechnung). Aktionäre erhalten eine Quartalsdividende von 2,52 US-Dollar, das entspricht beim aktuellen Kurs rund 2,1 Prozent im Jahr (eigene Rechnung). Auf der Bilanz lasten Ende September Schulden von 54,0 Milliarden US-Dollar bei einer Kasse von 13,2 Milliarden US-Dollar. Die Fantasie MariTide: die Spritze für einmal im Monat Was die Amgen Aktie von anderen großen Pharmawerten abhebt, ist ein Mittel, das noch nicht zugelassen ist. MariTide soll Übergewicht behandeln und, anders als die bekannten Abnehmspritzen der Konkurrenz, nur einmal im Monat gespritzt werden. Erste Ergebnisse aus dem breit angelegten Phase-3-Programm erwartet Amgen erst im kommenden Jahr. Einige Analysten trauen dem gesamten Markt für Abnehmmittel im kommenden Jahrzehnt ein Volumen von 150 Milliarden US-Dollar im Jahr zu. Amgen investiert bereits vorab: Rund 2,6 Milliarden US-Dollar fließen 2026 in Anlagen, ein Teil davon in die Produktion für einen möglichen Marktstart. Unsere Lesart: Die Börse bezahlt bei Amgen heute ein solides Kerngeschäft und gibt MariTide einen Vertrauensvorschuss. Was für die Amgen Aktie spricht Angehobene Prognose für 2026

17 Produkte mit zweistelligem Wachstum

Positive Phase-3-Daten in der Immunologie

Großes Potenzial durch MariTide Was Anleger bedenken sollten MariTide-Daten erst 2027, Ausgang offen

Umsatzeinbruch bei Prolia durch Nachahmer

Hohe Verschuldung von 54 Milliarden US-Dollar

Kurs nahe dem 52-Wochen-Hoch Einordnung der Redaktion: Amgen ist in dieser Woche nicht wegen einer Schlagzeile gestiegen, sondern weil das Gesamtbild stimmt. Das Kerngeschäft wächst breit, die Prognose wurde angehoben, die Pipeline liefert. Gleichzeitig zeigt der Abstand von nur 2 Prozent zum 52-Wochen-Hoch, wie viel Zuversicht bereits im Kurs steckt. Die große Unbekannte bleibt MariTide. Bis die ersten Phase-3-Daten vorliegen, dürfte die Amgen Aktie vor allem davon getragen werden, wie stabil das bestehende Geschäft wächst. FAQ Häufige Fragen zur Amgen Aktie Warum ist die Amgen Aktie in dieser Woche gestiegen?

Positive Phase-3-Daten zu Dazodalibep, die im November angehobene Jahresprognose und die Umschichtung von Anlegern aus Chipwerten in stabile Gewinner trieben die Aktie. Wann gibt es Daten zum Abnehmmittel MariTide?

Erste Ergebnisse aus den Phase-3-Studien erwartet Amgen im Jahr 2027. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Amgen Aktie?

ISIN US0311621009, WKN 867900. Deutsches Handelssymbol: AMG. US-Handelssymbol: AMGN (Nasdaq).

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